Обзор Deepcool LS520. Тихая и эффективная система жидкостного охлаждения

Не так давно была представлена новая линейка систем жидкостного охлаждения Deepcool LS, использующих помпу 4 поколения с 3199 оборотами в минуту и улучшенной структурой микроканалов. Из особенностей отмечаются управляемая и синхронизируемая подсветка ARGB, последовательное подключение с упрощенной укладкой кабелей, эффективные вентиляторы с ресурсом в 50 тысяч часов.

обзор Deepcool LS520

Помимо изучаемой нами Deepcool LS520 с радиатором типоразмера 240 мм, также есть LS320 – 120 мм, LS720 – 360 мм.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с привлекательным оформлением. Внутри все дополнительно защищено пластиком и зафиксировано в отсеках.

комплектация Deepcool LS520

Комплект включает два 120 мм вентилятора, кабели для синхронизации подсветки, монтажные наборы для сокетов AMD и Intel, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплект Deepcool LS520

Deepcool LS520 обзор

Внешний вид

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Ширина корпуса радиатора 27 мм.

внешний вид Deepcool LS520

12 каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой. На боковой грани клапан, предотвращающий протечки за счет сброса давления, сохраняя баланс внутри контура и повышающий в итоге общую безопасность эксплуатации.

внешний вид Deepcool LS520

Трубки у Deepcool LS520 опрессованы. Длина резиновых шлангов составляет 410 мм. Есть защитная нейлоновая оплетка. Для предотвращения перегиба есть два пластиковых зажима.

внешний вид Deepcool LS520

Используется помпа 4 поколения с 3-фазным двигателем и высокой скоростью. Двигатель совмещен с резервуаром.

внешний вид Deepcool LS520

В конструкции используется медная контактная площадка с микроканалами. Сам блок в виде куба с закругленными гранями, окрашенными в серебристый цвет.

внешний вид Deepcool LS520

На контактную пластину нанесена термопаста, которой будет достаточно для проведения монтажа. Поверхность ровная и ее площади будет достаточно для HEDT процессоров AMD и Intel.

внешний вид Deepcool LS520

Верхняя поверхность зеркальная, ее периметр подсвечивается, как и центральная часть. Реализовали возможность кастомизации путем замены накладки.

внешний вид Deepcool LS520

Владелец сможет нанести свое изображение. В комплекте есть основа для нанесения.

внешний вид Deepcool LS520

Два вентилятора типоразмера 120 мм с регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 500 до 2250 оборотов в минуту. Воздушный поток 85.85 CFM.

внешний вид Deepcool LS520

Для упрощения укладки кабелей внутри корпуса используется последовательное подключение. На одной из боковых граней вентилятора есть коннектор, к которому подключается соседний вентилятор.

внешний вид Deepcool LS520

В итоге к плате идет только одна ветка. Для синхронизации подключается к ARGB-коннектору на материнской плате.

внешний вид Deepcool LS520

Помимо отмеченной выше многоцветной подсветки на верхней грани водоблока, также подсвечивается вся площадь лопастей вентиляторов.

внешний вид Deepcool LS520

Выглядит система Deepcool LS520 жидкостного охлаждения во время работы эффектно и технологично. Общее качество исполнения высокое, соответствует премиальному сегменту.

Сборка

Поддерживает актуальные сокеты AMD (sTRX4/sTR4/AM5/AM4) и Intel (LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155). В комплекте есть подробная инструкция с наглядными иллюстрациями.

сборка Deepcool LS520

Первым этапом зафиксировали и соединили два комплектных вентилятора на радиатор. Далее на внутреннюю сторону водоблока с помощью винтов устанавливаются крепежные основания под соответствующий сокет.

сборка Deepcool LS520

Через усиливающую пластину прижимаем равномерно водоблок к теплораспределительной крышке процессора. Остается зафиксировать радиатор на стенке корпуса и подключить интерфейсные кабели к материнской плате.

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-12600K с тактовой частотой 4700 МГц. Ниже приведены данные мониторинга температуры нагрева в стресс-тесте CPU/FPU.

Нагрев

нагрев Deepcool LS520

Шум (30см)

шум Deepcool LS520

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDeepcool LS520 – эффективная, тихая и красивая система жидкостного охлаждения. Совместимость с актуальными сокетами Intel и AMD, простая установка, возможность кастомизации, последовательное подключение вентиляторов с аккуратным монтажом внутри корпуса, шланги длиной 410 мм с защитой от перегиба, защита от протечки, многозонная ARGB-подсветка, нанесенный слой термопасты. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации выявлено не было.
Deepcool LS520 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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