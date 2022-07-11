Обзор Deepcool LS520. Тихая и эффективная система жидкостного охлаждения

Не так давно была представлена новая линейка систем жидкостного охлаждения Deepcool LS, использующих помпу 4 поколения с 3199 оборотами в минуту и улучшенной структурой микроканалов. Из особенностей отмечаются управляемая и синхронизируемая подсветка ARGB, последовательное подключение с упрощенной укладкой кабелей, эффективные вентиляторы с ресурсом в 50 тысяч часов.

Комплектация

Помимо изучаемой нами Deepcool LS520 с радиатором типоразмера 240 мм, также есть LS320 – 120 мм, LS720 – 360 мм.Упакован в коробку из плотного картона с привлекательным оформлением. Внутри все дополнительно защищено пластиком и зафиксировано в отсеках.

Комплект включает два 120 мм вентилятора, кабели для синхронизации подсветки, монтажные наборы для сокетов AMD и Intel, руководство пользователя и гарантийный талон.

Deepcool LS520 обзор

Внешний вид

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Ширина корпуса радиатора 27 мм.

12 каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой. На боковой грани клапан, предотвращающий протечки за счет сброса давления, сохраняя баланс внутри контура и повышающий в итоге общую безопасность эксплуатации.

Трубки у Deepcool LS520 опрессованы. Длина резиновых шлангов составляет 410 мм. Есть защитная нейлоновая оплетка. Для предотвращения перегиба есть два пластиковых зажима.

Используется помпа 4 поколения с 3-фазным двигателем и высокой скоростью. Двигатель совмещен с резервуаром.

В конструкции используется медная контактная площадка с микроканалами. Сам блок в виде куба с закругленными гранями, окрашенными в серебристый цвет.

На контактную пластину нанесена термопаста, которой будет достаточно для проведения монтажа. Поверхность ровная и ее площади будет достаточно для HEDT процессоров AMD и Intel.

Верхняя поверхность зеркальная, ее периметр подсвечивается, как и центральная часть. Реализовали возможность кастомизации путем замены накладки.

Владелец сможет нанести свое изображение. В комплекте есть основа для нанесения.

Два вентилятора типоразмера 120 мм с регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 500 до 2250 оборотов в минуту. Воздушный поток 85.85 CFM.

Для упрощения укладки кабелей внутри корпуса используется последовательное подключение. На одной из боковых граней вентилятора есть коннектор, к которому подключается соседний вентилятор.

В итоге к плате идет только одна ветка. Для синхронизации подключается к ARGB-коннектору на материнской плате.

Помимо отмеченной выше многоцветной подсветки на верхней грани водоблока, также подсвечивается вся площадь лопастей вентиляторов.

Сборка

Выглядит система Deepcool LS520 жидкостного охлаждения во время работы эффектно и технологично. Общее качество исполнения высокое, соответствует премиальному сегменту.Поддерживает актуальные сокеты AMD (sTRX4/sTR4/AM5/AM4) и Intel (LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155). В комплекте есть подробная инструкция с наглядными иллюстрациями.

Первым этапом зафиксировали и соединили два комплектных вентилятора на радиатор. Далее на внутреннюю сторону водоблока с помощью винтов устанавливаются крепежные основания под соответствующий сокет.

Тесты

Нагрев

Через усиливающую пластину прижимаем равномерно водоблок к теплораспределительной крышке процессора. Остается зафиксировать радиатор на стенке корпуса и подключить интерфейсные кабели к материнской плате.Тестирование велось с процессором Intel Core i5-12600K с тактовой частотой 4700 МГц. Ниже приведены данные мониторинга температуры нагрева в стресс-тесте CPU/FPU.

Шум (30см)

Итоги

Deepcool LS520 – эффективная, тихая и красивая система жидкостного охлаждения. Совместимость с актуальными сокетами Intel и AMD, простая установка, возможность кастомизации, последовательное подключение вентиляторов с аккуратным монтажом внутри корпуса, шланги длиной 410 мм с защитой от перегиба, защита от протечки, многозонная ARGB-подсветка, нанесенный слой термопасты. Проблем и сбоев в ходе эксплуатации выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".