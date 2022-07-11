Обзор Deepcool LS520. Тихая и эффективная система жидкостного охлаждения

Помимо изучаемой нами Deepcool LS520 с радиатором типоразмера 240 мм, также есть LS320 – 120 мм, LS720 – 360 мм.
Комплект включает два 120 мм вентилятора, кабели для синхронизации подсветки, монтажные наборы для сокетов AMD и Intel, руководство пользователя и гарантийный талон.
12 каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой. На боковой грани клапан, предотвращающий протечки за счет сброса давления, сохраняя баланс внутри контура и повышающий в итоге общую безопасность эксплуатации.
Трубки у Deepcool LS520 опрессованы. Длина резиновых шлангов составляет 410 мм. Есть защитная нейлоновая оплетка. Для предотвращения перегиба есть два пластиковых зажима.
Используется помпа 4 поколения с 3-фазным двигателем и высокой скоростью. Двигатель совмещен с резервуаром.
В конструкции используется медная контактная площадка с микроканалами. Сам блок в виде куба с закругленными гранями, окрашенными в серебристый цвет.
На контактную пластину нанесена термопаста, которой будет достаточно для проведения монтажа. Поверхность ровная и ее площади будет достаточно для HEDT процессоров AMD и Intel.
Верхняя поверхность зеркальная, ее периметр подсвечивается, как и центральная часть. Реализовали возможность кастомизации путем замены накладки.
Владелец сможет нанести свое изображение. В комплекте есть основа для нанесения.
Два вентилятора типоразмера 120 мм с регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 500 до 2250 оборотов в минуту. Воздушный поток 85.85 CFM.
Для упрощения укладки кабелей внутри корпуса используется последовательное подключение. На одной из боковых граней вентилятора есть коннектор, к которому подключается соседний вентилятор.
В итоге к плате идет только одна ветка. Для синхронизации подключается к ARGB-коннектору на материнской плате.
Помимо отмеченной выше многоцветной подсветки на верхней грани водоблока, также подсвечивается вся площадь лопастей вентиляторов.
Выглядит система Deepcool LS520 жидкостного охлаждения во время работы эффектно и технологично. Общее качество исполнения высокое, соответствует премиальному сегменту.
Первым этапом зафиксировали и соединили два комплектных вентилятора на радиатор. Далее на внутреннюю сторону водоблока с помощью винтов устанавливаются крепежные основания под соответствующий сокет.
Через усиливающую пластину прижимаем равномерно водоблок к теплораспределительной крышке процессора. Остается зафиксировать радиатор на стенке корпуса и подключить интерфейсные кабели к материнской плате.