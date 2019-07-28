Обзор Defender Aurora S40 BT. Акустическая система 2.0 с Bluetooth

2019-07-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Defender Aurora S40 BT; [548]
Широкое распостранение смартфонов затронуло и смежные сферы электроники. Как пример настольные акустические системы, наличие в Bluetooth подключения можно смело отнести к категории рекомендуемых характеристик. Тестируемая сегодня стереопара Defender Aurora S40 BT предлагает суммарную мощность в 40 Вт и может быть интересна под разные источники звука.

Defender Aurora S40 BT

К моменту публикации её продажи в России уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Defender Aurora S40 BT обзор

Комплектация

Покупатель получает акустику, упакованную в коробку из плотного картона с изображением ключевых деталей и описанием особенностей работы.

Defender Aurora S40 BT

Комплект включает набор аудиокабелей, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Это акустическая система формата 2.0. Корпус колонок Defender Aurora S40 BT выполнен из окрашенного в цвет МДФ.

Defender Aurora S40 BT

Лицевая панель из глянцевого пластика. Выглядит симпатично и сдержанно. Тут отсутствуют вычурные декоративные элементы.

Defender Aurora S40 BT

Габариты традиционные, составляют они 25х14х14 см. Для них несложно будет найти свободное место рядом с монитором или телевизором.

Defender Aurora S40 BT

Все элементы управления сосредоточены в активной колонке. На боковой панели выведено три регулятора для управления громкостью, балансом низких и высоких частот.

Defender Aurora S40 BT

Здесь же аудиоразъем для подключения гарнитуры, а также кнопка активации Bluetooth подключения.

Defender Aurora S40 BT

С тыльной стороны скрываются RCA-входы для проводного источника звука и выход RCA. Здесь же на стенке отверстие фазоинвертора. Есть механический выключатель.

Defender Aurora S40 BT

Колонки соединяются между собой RCA кабелем. На пассивной колонке он зафиксирован без возможности снятия. Длина его полтора метра.

Defender Aurora S40 BT

На фронтальной панели Defender Aurora S40 BT низко- и среднечастотный динамик, а также высокочастотный излучатель. Они идут без дополнительной декоративной защиты.

Тесты

Общая мощность составляет 40 Вт, по 20 Вт на каждый сателлит. Диаметр высокочастотного излучателя 25 мм, диаметр низкочастотного 100 мм. Запас по громкости высокий. Артефактов и шумов при выходе на верхние уровни замечены не были. Есть эффект объемной сцены. Звучание насыщенное. Пользователь сможет отрегулировать баланс между высокими и низкими частотами.

Defender Aurora S40 BT

Колонки хорошо справляются с насыщенными и динамичными сценами в фильмах и играх. Подойдут они и под прослушивание музыкальных композиций. За время тестов мы использовали акустическую систему в паре с ноутбуком и настольным компьютером.

Defender Aurora S40 BT обзор

Поддерживается функция беспроводного подключения с помощью Bluetooth. Процесс сопряжения включает стандартный набор шагов с поиском в списке доступных устройств. Качество звучания при работе в этом режиме не уступает по личным ощущениям от проводной передачи.

Итоги по Defender Aurora S40 BT

Defender Aurora S40 BT при своей невысокой стоимости предлагают хорошее качество звучание и возможность беспроводного подключения. Станут удачным выбором в пару к компьютеру, ноутбуку, смарт-приставке, а также в качестве самостоятельной аудиосистемы для прослушивания музыки со смартфона.

Комментарии и отзывы Defender Aurora S40 BT
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