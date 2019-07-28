Обзор Defender Aurora S40 BT. Акустическая система 2.0 с Bluetooth

Широкое распостранение смартфонов затронуло и смежные сферы электроники. Как пример настольные акустические системы, наличие в Bluetooth подключения можно смело отнести к категории рекомендуемых характеристик. Тестируемая сегодня стереопара Defender Aurora S40 BT предлагает суммарную мощность в 40 Вт и может быть интересна под разные источники звука.

Defender Aurora S40 BT обзор

К моменту публикации её продажи в России уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает акустику, упакованную в коробку из плотного картона с изображением ключевых деталей и описанием особенностей работы.

Внешний вид

Комплект включает набор аудиокабелей, руководство пользователя и гарантийный талон.Это акустическая система формата 2.0. Корпус колонок Defender Aurora S40 BT выполнен из окрашенного в цвет МДФ.

Лицевая панель из глянцевого пластика. Выглядит симпатично и сдержанно. Тут отсутствуют вычурные декоративные элементы.

Габариты традиционные, составляют они 25х14х14 см. Для них несложно будет найти свободное место рядом с монитором или телевизором.

Все элементы управления сосредоточены в активной колонке. На боковой панели выведено три регулятора для управления громкостью, балансом низких и высоких частот.

Здесь же аудиоразъем для подключения гарнитуры, а также кнопка активации Bluetooth подключения.

С тыльной стороны скрываются RCA-входы для проводного источника звука и выход RCA. Здесь же на стенке отверстие фазоинвертора. Есть механический выключатель.

Колонки соединяются между собой RCA кабелем. На пассивной колонке он зафиксирован без возможности снятия. Длина его полтора метра.

Тесты

На фронтальной панели Defender Aurora S40 BT низко- и среднечастотный динамик, а также высокочастотный излучатель. Они идут без дополнительной декоративной защиты.Общая мощность составляет 40 Вт, по 20 Вт на каждый сателлит. Диаметр высокочастотного излучателя 25 мм, диаметр низкочастотного 100 мм. Запас по громкости высокий. Артефактов и шумов при выходе на верхние уровни замечены не были. Есть эффект объемной сцены. Звучание насыщенное. Пользователь сможет отрегулировать баланс между высокими и низкими частотами.

Defender Aurora S40 BT обзор

Колонки хорошо справляются с насыщенными и динамичными сценами в фильмах и играх. Подойдут они и под прослушивание музыкальных композиций. За время тестов мы использовали акустическую систему в паре с ноутбуком и настольным компьютером.

Итоги по Defender Aurora S40 BT

Поддерживается функция беспроводного подключения с помощью Bluetooth. Процесс сопряжения включает стандартный набор шагов с поиском в списке доступных устройств. Качество звучания при работе в этом режиме не уступает по личным ощущениям от проводной передачи.Defender Aurora S40 BT при своей невысокой стоимости предлагают хорошее качество звучание и возможность беспроводного подключения. Станут удачным выбором в пару к компьютеру, ноутбуку, смарт-приставке, а также в качестве самостоятельной аудиосистемы для прослушивания музыки со смартфона.