Портативная колонка на каждый день. Обзор Defender BEATBOX 40

Портативная колонка Defender BEATBOX 40 совмещает в себе сразу большое количество возможностей. Bluetooth 5.3 с поддержкой TrueWirless, светодиодная подсветка, FM-приемник и MP3-плеер, эквалайзер и зарядка через USB Type-C.

Комплектация

Упакована акустика и комплектующие в коробку из плотного картона с информацией по характеристикам и поддерживаемым технологиям. Комплект включает наплечный ремень, аудио и USB-кабели, руководство пользователя.

Внешний вид

Это бумбокс и для него производитель продумал возможность удобного ношения на улице, обеспечив возможность прикрепить наплечный ремень. В таком положении она не мешает во время пеших прогулок и его же можно использовать чтобы подвесить колонку на крючке или дереве при прослушивании музыки на природе.

Сама же колонка располагает к использованию на открытом пространстве для проведения небольших вечеринок. На боковых сторонах по периметру пассивного фазоинвертора зона с многоцветной подсветкой. Помимо этого есть продольная вставка на фронтальной стороне. Доступно семь режимов ее работы.

Основная же часть ее закрыта металлической сеткой за которой находятся динамики. Тут два трехдюймовых широкополосных динамика с суммарной мощностью 40 Вт.

На верхней панели по центру выведено шесть механических кнопок управления с подсвечиваемой индикацией.

С обратной стороны также основную часть занимает металлическая сетка. В верхней зоне под резиновой заглушкой находятся полноразмерный USB, слот для microSD карточки, аудиоразъем AUX, USB-C.

Основная часть корпуса выполнена из пластика. Внешние поверхности софт-тач. Собрана качественно, сама конструкция ощущается монолитной. Защита от пыли у воды у нее не заявлена.

Тесты

Defender BEATBOX 40 чаще всего нами использовалась в режиме беспроводного подключения с помощью Bluetooth 5.3. При этом есть возможность объединения нескольких таких в стереопару, по примеру TWS-наушников. Работало соединение стабильно и на удалении от колонки. Есть возможность проводного подключения через AUX.

Также колонка работает и как самостоятельная акустическая система. Треки могут быть загружены заранее на карту памяти или флешку. И так можно будет проводить тренировки на улице или организовать небольшую вечеринку на природе. А на даче можно послушать эфирную сетку российских FM-радиостанций.

Встроенного аккумулятора с емкостью 2000 мАч хватало на 5 часов беспрерывного воспроизведения звука. Восстановления заряда проходит через разъем USB-C.

Итоги

Для своих габаритов у нее высокий запас по громкости. При этом выход на максимальные уровни не приводил к появлению хрипоты и дребезжания. Хотя наиболее комфортным будет средняя громкость, на ней звук детализирован. В ее сцене акцентируются басы, они тут глубокие и насыщенные, не смазана середина, а вот верхние частоты ощущаются прижатыми. Лучше всего удается современная музыка, динамичные танцевальные композиции. Есть ритм и в звуке ощущается жизнь.Defender BEATBOX 40 – портативная колонка которая сочетает в себе доступность, выбор источников воспроизведения, подсветку, удобный формат исполнения с возможностью ношения на плече, хорошие показатели автономной работы.