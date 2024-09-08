Портативная колонка на каждый день. Обзор Defender BEATBOX 40

Портативная колонка Defender BEATBOX 40 совмещает в себе сразу большое количество возможностей. Bluetooth 5.3 с поддержкой TrueWirless, светодиодная подсветка, FM-приемник и MP3-плеер, эквалайзер и зарядка через USB Type-C.

Defender BEATBOX 40

Комплектация

Упакована акустика и комплектующие в коробку из плотного картона с информацией по характеристикам и поддерживаемым технологиям. Комплект включает наплечный ремень, аудио и USB-кабели, руководство пользователя.

Defender BEATBOX 40

Внешний вид

Это бумбокс и для него производитель продумал возможность удобного ношения на улице, обеспечив возможность прикрепить наплечный ремень. В таком положении она не мешает во время пеших прогулок и его же можно использовать чтобы подвесить колонку на крючке или дереве при прослушивании музыки на природе.

Defender BEATBOX 40

Сама же колонка располагает к использованию на открытом пространстве для проведения небольших вечеринок. На боковых сторонах по периметру пассивного фазоинвертора зона с многоцветной подсветкой. Помимо этого есть продольная вставка на фронтальной стороне. Доступно семь режимов ее работы.

Defender BEATBOX 40

Основная же часть ее закрыта металлической сеткой за которой находятся динамики. Тут два трехдюймовых широкополосных динамика с суммарной мощностью 40 Вт.

Defender BEATBOX 40

На верхней панели по центру выведено шесть механических кнопок управления с подсвечиваемой индикацией.

Defender BEATBOX 40

С обратной стороны также основную часть занимает металлическая сетка. В верхней зоне под резиновой заглушкой находятся полноразмерный USB, слот для microSD карточки, аудиоразъем AUX, USB-C.

Defender BEATBOX 40

Основная часть корпуса выполнена из пластика. Внешние поверхности софт-тач. Собрана качественно, сама конструкция ощущается монолитной. Защита от пыли у воды у нее не заявлена.

Defender BEATBOX 40

Тесты

Defender BEATBOX 40 чаще всего нами использовалась в режиме беспроводного подключения с помощью Bluetooth 5.3. При этом есть возможность объединения нескольких таких в стереопару, по примеру TWS-наушников. Работало соединение стабильно и на удалении от колонки. Есть возможность проводного подключения через AUX.

Defender BEATBOX 40

Также колонка работает и как самостоятельная акустическая система. Треки могут быть загружены заранее на карту памяти или флешку. И так можно будет проводить тренировки на улице или организовать небольшую вечеринку на природе. А на даче можно послушать эфирную сетку российских FM-радиостанций.

Defender BEATBOX 40

Встроенного аккумулятора с емкостью 2000 мАч хватало на 5 часов беспрерывного воспроизведения звука. Восстановления заряда проходит через разъем USB-C.

Defender BEATBOX 40

Для своих габаритов у нее высокий запас по громкости. При этом выход на максимальные уровни не приводил к появлению хрипоты и дребезжания. Хотя наиболее комфортным будет средняя громкость, на ней звук детализирован. В ее сцене акцентируются басы, они тут глубокие и насыщенные, не смазана середина, а вот верхние частоты ощущаются прижатыми. Лучше всего удается современная музыка, динамичные танцевальные композиции. Есть ритм и в звуке ощущается жизнь.

Итоги

Defender BEATBOX 40 – портативная колонка которая сочетает в себе доступность, выбор источников воспроизведения, подсветку, удобный формат исполнения с возможностью ношения на плече, хорошие показатели автономной работы.
Представлена беспроводная колонка Edifier M125…
Компания Edifier пополнила ассортимент портативных беспроводных колонок моделью Edifier M125, которая оце…
Портативный саундбар. Обзор Defender Z8…
Изучаемая сегодня портативная колонка Defender Z8 выполнена в формате саундбара, позволяя эксплуатировать…
Достойный и доступный саундбар для ПК. Обзор Creative Sound …
Как показала практика, саундбар удачный выбор не только для телевизора, но и настольных ПК, ноутбуков, иг…
Представлен 540-Вт саундбар Hisense HS5100…
Компания Hisense выпустила на глобальный рынок саундбары HS2000, HS3100 и HS5100, которые оценены в 130, …
Представлена беспроводная колонка Huawei Sound Joy 2…
Компания Huawei пополнила ассортимент портативных беспроводных колонок моделью Sound Joy 2, которая выйде…
Саундбар Hisense HS3100: обзор и личный опыт эксплуатации…
Современные телевизоры уже давно не ограничиваются только эфирной сеткой, они стали центром мультимедийны…
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 оценена в 6 тысяч рублей…
Компания «Яндекс» пополнила ассортимент умных колонок моделью «Станция Лайт 2», которая уже доступна для …
Радиоприемник на дачу и природу. Обзор SVEN SRP-505…
Несмотря на распространение стриминговых сервисов, классическое радиовещание еще рано списывать со счетов…
Виниловый проигрыватель с мощными колонками. Обзор Alive Audio DuetВиниловый проигрыватель с мощными колонками. Обзор Alive Audio Duet
Саундбар Hisense HS3100: обзор и личный опыт эксплуатацииСаундбар Hisense HS3100: обзор и личный опыт эксплуатации
Акустика 2.0 с Bluetooth. Обзор SVEN SPS-725Акустика 2.0 с Bluetooth. Обзор SVEN SPS-725
Винтажный стиль и высокое качество звука. Обзор винилового проигрывателя Alive Audio Great Gatsby Dark WoodВинтажный стиль и высокое качество звука. Обзор винилового проигрывателя Alive Audio Great Gatsby Dark Wood
Радиоприемник на дачу и природу. Обзор SVEN SRP-505Радиоприемник на дачу и природу. Обзор SVEN SRP-505
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor