Мощная колонка с караоке. Обзор Defender BOOMER 100

Изучаемая сегодня портативная колонка Defender BOOMER 100 способна не только воспроизводить музыку с разных источников, проводных, беспроводных и встроенных, но и станет подспорьем для вечеринок с караоке. Установленная здесь акустическая группа выдает внушительные 100 Вт.

Defender BOOMER 100

Комплектация

Defender BOOMER 100

Коробка из плотного эко-картона со схематичным изображением и данными по характеристикам, особенностям исполнения и поддерживаемым технологиями. Комплект включает кабель питания, пульт ДУ, руководство пользователя.

Defender BOOMER 100

Внешний вид

У акустики солидный внешний вид. На фронтальной стороне выделяются два больших динамика, расположенных за защитной металлической решеткой. В целом же она выполнена в духе минимализма.

Defender BOOMER 100

Периметр динамиков подсвечивается. Это многоцветная светодиодная подсветка с набором эффектов в том числе и динамичных в такт воспроизводимой музыке, добавляя визуальное разнообразие при работе.

Defender BOOMER 100

В верхней части над решеткой выведен дисплей, на который выводятся данные по настройкам звука, текущем режиме работы.

Defender BOOMER 100

Боковые поверхности с несколькими волнами в центральной части. Они как визуально улучшают восприятие внешним видом, так и выступают дополнительным ребром жесткости.

Defender BOOMER 100

Весит Defender BOOMER 100 около 10 килограммов. Продумали вопрос удобства переноски, на обратной стороне корпуса ручка. Ниже гнездо питания, у данной акустической системы встроенный блок питания. Как показала практика эксплуатации, при воспроизведении с подключенным кабелем питания он не давал наводок.

Defender BOOMER 100

Для нее предполагается вертикальная установка. На основании четыре прорезиненные ножки. Хотя на мягком покрытии можно будет разместить и вертикально.

Defender BOOMER 100

Верхнюю грань занимает панель управления и разъемы. Здесь регулятор громкости с подсветкой по периметру, кнопки переключения источника воспроизведения, переключения треков, изменения эффектов подсветки, тумблер питания. Два разъема 6.35 мм для подключения микрофона и отдельный для электрогитары. Полноразмерный USB и слот для microSD, AUX. В районе расположения ручки есть продольное углубление в котором удобно размещать смартфон или компактный планшет.

Defender BOOMER 100

Управлять воспроизведением и всеми режимами можно с помощью компактного пульта ДУ. Удобно когда система размещается дистанционно или например во время вечеринки понизить или повысить громкость, переключить трек.

Defender BOOMER 100

Тесты

Defender BOOMER 100 выполнен по акустической схеме 2.0. Это группа из двух широкополосных 8 дюймовых динамиков, два высокочастотных твитера 1.5 дюйма. Дифуззор динамиком из целлюлозы. Встроенный DSP-процессор, отвечающий за обработку звука. Суммарная максимальная мощность 100 Вт.

Defender BOOMER 100

Детализация у воспроизводимого звука на хорошем уровне. Басы глубокие и насыщенные, они не перебивают средние и высокие частоты. На высоком уровне создают заметное давление. Средние частоты сбалансированные и ясные. Они добавляют в звуковую сцену глубину и подчеркивают детали. Высокие частоты без искажения. Музыку мы слушали как в помещении, так и на улице. Качеством остались довольны.

Defender BOOMER 100

Дополнительной возможностью данной системы является встроенная возможность караоке и подключения электронных музыкальных инструментов. Это может быть полезно для домашних развлечений или даже проведения небольших вечеринок. Собственно для таких мероприятий помимо звука свою атмосферу даст подсветка с эффектами.

Defender BOOMER 100

Система предлагает хороший выбор источников и режимов работы. Беспроводной Bluetooth 5.3 с кодеками AAC и SBC, проводное подключение через AUX, FM-радио, MP3-плеер с картой памятью или USB-накопителем. Во всех работает стабильно. Емкость встроенного аккумулятора 5000 мАч. В среднем время беспрерывной автономной работы составляло 8 часов. Зарядку можно совместить с дальнейшим прослушиванием, полный цикл занимает 4 часа.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDefender BOOMER 100 – аудиосистема, сочетающее в себе удобство использования, современные технологии, выбор источников воспроизведения, стильный внешний вид, качественную сборку, возможность подключения электрогитары и микрофонов, длительное время автономной работы и хорошее качество звука.
Defender BOOMER 100 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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