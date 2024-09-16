Мощная колонка с караоке. Обзор Defender BOOMER 100

Коробка из плотного эко-картона со схематичным изображением и данными по характеристикам, особенностям исполнения и поддерживаемым технологиями. Комплект включает кабель питания, пульт ДУ, руководство пользователя.
Периметр динамиков подсвечивается. Это многоцветная светодиодная подсветка с набором эффектов в том числе и динамичных в такт воспроизводимой музыке, добавляя визуальное разнообразие при работе.
В верхней части над решеткой выведен дисплей, на который выводятся данные по настройкам звука, текущем режиме работы.
Боковые поверхности с несколькими волнами в центральной части. Они как визуально улучшают восприятие внешним видом, так и выступают дополнительным ребром жесткости.
Весит Defender BOOMER 100 около 10 килограммов. Продумали вопрос удобства переноски, на обратной стороне корпуса ручка. Ниже гнездо питания, у данной акустической системы встроенный блок питания. Как показала практика эксплуатации, при воспроизведении с подключенным кабелем питания он не давал наводок.
Для нее предполагается вертикальная установка. На основании четыре прорезиненные ножки. Хотя на мягком покрытии можно будет разместить и вертикально.
Верхнюю грань занимает панель управления и разъемы. Здесь регулятор громкости с подсветкой по периметру, кнопки переключения источника воспроизведения, переключения треков, изменения эффектов подсветки, тумблер питания. Два разъема 6.35 мм для подключения микрофона и отдельный для электрогитары. Полноразмерный USB и слот для microSD, AUX. В районе расположения ручки есть продольное углубление в котором удобно размещать смартфон или компактный планшет.
Управлять воспроизведением и всеми режимами можно с помощью компактного пульта ДУ. Удобно когда система размещается дистанционно или например во время вечеринки понизить или повысить громкость, переключить трек.
Детализация у воспроизводимого звука на хорошем уровне. Басы глубокие и насыщенные, они не перебивают средние и высокие частоты. На высоком уровне создают заметное давление. Средние частоты сбалансированные и ясные. Они добавляют в звуковую сцену глубину и подчеркивают детали. Высокие частоты без искажения. Музыку мы слушали как в помещении, так и на улице. Качеством остались довольны.
Дополнительной возможностью данной системы является встроенная возможность караоке и подключения электронных музыкальных инструментов. Это может быть полезно для домашних развлечений или даже проведения небольших вечеринок. Собственно для таких мероприятий помимо звука свою атмосферу даст подсветка с эффектами.
Система предлагает хороший выбор источников и режимов работы. Беспроводной Bluetooth 5.3 с кодеками AAC и SBC, проводное подключение через AUX, FM-радио, MP3-плеер с картой памятью или USB-накопителем. Во всех работает стабильно. Емкость встроенного аккумулятора 5000 мАч. В среднем время беспрерывной автономной работы составляло 8 часов. Зарядку можно совместить с дальнейшим прослушиванием, полный цикл занимает 4 часа.