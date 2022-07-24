Обзор Defender Boomer 20. Недорогой портативный бумбокс

Встречи с друзьями, вечеринки на открытом воздухе, дачный отдых или шашлыки с семьей – это только малая часть того, чем радует лето и вдвойне приятнее проводить так время с любимой музыкой. Тестируемая сегодня новинка Defender Boomer 20 выполнена в формате портативного бумбокса, поддерживающего различные источники воспроизведения мультимедийного контента.

Defender Boomer 20

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с изображениями ключевых конструктивных преимуществ и сводной информацией по техническим характеристикам. Комплект ее включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Defender Boomer 20

Defender Boomer 20 обзор

Внешний вид

Она заметно больше привычного формата исполнения портативных колонок. Весит 1.2 килограмма.

Defender Boomer 20

В реальной эксплуатации проблем с ее переноской нет. Есть прочная ручка на крышке с удобным хватом.

Defender Boomer 20

Эту же ручку можно использовать для установки смартфона в горизонтальной ориентации. Не будет мешаться и меньше риска повредить его.

Defender Boomer 20

На крышке у Defender Boomer 20 сгруппированы кнопки управления, с помощью которых можно управлять воспроизведением, громкостью, переключать источники воспроизведения, а также режимы подсветки.

Defender Boomer 20

Подсвечиваются периметр обоих динамиков на лицевой панели. Есть хороший выбор эффектов. Она многоцветная и динамичная.

Defender Boomer 20

Заметно преображает внешний вид и привлекает к себе внимание. Сами динамики расположены под металлической сеткой, занимающей всю площадь этой грани.

Defender Boomer 20

На панели разъемов выведены полноразмерный USB, AUX-вход, слот для карты памяти microSD и гнездо для подключения микрофона. Зарядка встроенного аккумулятора проходит через microUSB.

Defender Boomer 20

Корпус собран из износоустойчивого пластика черного цвета. Все детали плотно подогнаны к друг другу.

Defender Boomer 20

Размещать ее можно вертикального или горизонтально. Во всех положениях стоит устойчиво.

Тесты

Defender Boomer 20 оснащена аккумулятором с емкостью 2400 мАч. На среднем уровне громкости его хватает на 5 часов беспрерывного прослушивания музыки. Цикл восстановления занимает 2 часа. Использование USB позволит по необходимости провести зарядку от внешней батарейки.

Defender Boomer 20

За воспроизведение в ней отвечают два динамика, общей мощностью 20 Ватт. Запас по громкости хороший, как для эксплуатации в помещении, так и на природе. Хорошо отрабатывает динамичные и современные композиции. Выраженные басы и общий акцент на средние частоты.

Defender Boomer 20

Смартфон можно будет подключить с помощью Bluetooth или аудиокабеля. Также можно заранее записать библиотеку аудиокомпозиций на карту памяти или флешку, считывает все распространённые аудиоформаты. Есть FM-радио.

Defender Boomer 20

Отдельно отметим возможность использования с проводным микрофонов. Небольшие мероприятия или караоке на природе.

Defender Boomer 20

Итоги

В итоге получаем хороший вариант для прослушивания музыки на природе, даче или как вариант домашней мультимедийной акустики с выбором различных источников воспроизведения. Defender Boomer 20 выдает громкий и насыщенный звук, позволяет подключить микрофон и при этом еще порадует многоцветной подсветкой на лицевой панели с предустановленными эффектами.
Обзор Defender Boomer 20. Недорогой портативный бумбокс…
Встречи с друзьями, вечеринки на открытом воздухе, дачный отдых или шашлыки с семьей – это только малая ч…
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