Обзор Defender Boomer 20. Недорогой портативный бумбокс…

В реальной эксплуатации проблем с ее переноской нет. Есть прочная ручка на крышке с удобным хватом.
Эту же ручку можно использовать для установки смартфона в горизонтальной ориентации. Не будет мешаться и меньше риска повредить его.
На крышке у Defender Boomer 20 сгруппированы кнопки управления, с помощью которых можно управлять воспроизведением, громкостью, переключать источники воспроизведения, а также режимы подсветки.
Подсвечиваются периметр обоих динамиков на лицевой панели. Есть хороший выбор эффектов. Она многоцветная и динамичная.
Заметно преображает внешний вид и привлекает к себе внимание. Сами динамики расположены под металлической сеткой, занимающей всю площадь этой грани.
На панели разъемов выведены полноразмерный USB, AUX-вход, слот для карты памяти microSD и гнездо для подключения микрофона. Зарядка встроенного аккумулятора проходит через microUSB.
Корпус собран из износоустойчивого пластика черного цвета. Все детали плотно подогнаны к друг другу.
Размещать ее можно вертикального или горизонтально. Во всех положениях стоит устойчиво.
За воспроизведение в ней отвечают два динамика, общей мощностью 20 Ватт. Запас по громкости хороший, как для эксплуатации в помещении, так и на природе. Хорошо отрабатывает динамичные и современные композиции. Выраженные басы и общий акцент на средние частоты.
Смартфон можно будет подключить с помощью Bluetooth или аудиокабеля. Также можно заранее записать библиотеку аудиокомпозиций на карту памяти или флешку, считывает все распространённые аудиоформаты. Есть FM-радио.
Отдельно отметим возможность использования с проводным микрофонов. Небольшие мероприятия или караоке на природе.