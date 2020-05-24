Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики 5.1 с Bluetooth 5.0

Продолжая изучение актуальной акустики, сегодня мы рассмотрим новую Defender Cinema 64, выполненную в формате 5.1. Подобные системы сейчас встречаются реже, на фоне распространения 2.0 и 2.1. Тем не менее, именно отдельно расставленные колонки по периметру комнаты дают полное погружение в происходящее на экране телевизора или монитора, а также насыщенный и объемный звук.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 4 990 рублей. Она находится в широком доступе в российских магазинах.Комплект включает набор кабелей для подключения источников звука, пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением.

Внешний вид

Состоит система из пяти сателлитных колонок и основного блока с сабвуфера. Внешний вид стильный и аккуратный.

Все пять внешних колонок выполнены в схожем корпусе. Привязки к определенному размещению в общей группе нет.

Интересно в Defender Cinema 64 смотрится сочетание поверхностей из глянцевого пластика и обтянутых серой тканью решеток динамиков. Разделяет зоны ярко-оранжевая полоса.

Боковые грани закруглены. На основании прорезиненные наклейки, предотвращающие скольжение по размещаемой поверхности.

Кабель подключения несъемный. По умолчанию дальность размещения от сабвуфера будет зависеть от длины кабеля. Для увеличения расстояния можно будет самостоятельно приобрести переходник с RCA-разъемом.

Основной блок выполнен в той же стилистике с ярко-оранжевой полосой в центре и закругленных боковых граней.

В центральной части выполнен барабан регулировки. По периметру от него четыре механические кнопки управления с маркировкой.

Выше LED-дисплей, отображающий техническую информацию и актуальное изменение статуса. Подсветка с умеренной яркостью.

Низкочастотный динамик на основании. Для его корректной работы высота нижних ножек увеличена, оставляя зазор.

Отверстие фазоинвертора справа. Оно не будет перекрываться при близком размещении со стеной.

На задней грани группа разъемов. Они разделены на две части: входные и выходные. Помимо них несъемная FM-антенна, механический тумблер.

Блок питания в системе несъемный. Место выхода усилено и защищено от перегиба.

Тесты

Как и в случае протестированной Defender Cinema 52 перед нам многофункциональный центр с поддержкой разных источников звука. Он может выступать самостоятельной мультимедийной системы. Для этого тут есть поддержка FM-радио. Для улучшения качества приема есть внешняя антенна. Проблем с качеством приема замечено не было.

Но если радио для молодежной аудитории может быть не интересно, то возможность закинуть любимые треки на карту памяти или флешку будет востребовано. У Defender Cinema 64 слот под SD и полноразмерный USB находятся на верхнем торце. Поддерживаются популярные музыкальные форматы.

Помимо этого, можно воспользоваться модулем Bluetooth 5.0. Дальность стабильного сопряжения в районе 10 метров. Артефактов и шумов при передаче звука замечено не было. Большинство выпускаемых систем до сих пор оснащаются устаревшим 4.1.

Управлять воспроизведением можно тремя способами: с помощью кнопок на корпусе, с экрана смартфона или пульта ДУ. В комплекте идет пульт с необходимым набором кнопок. Разобраться с ним будет несложно, тем более не забыли про подробную инструкцию на русском языке.

Подключить к системе владелец сможет ноутбук, игровую консоль, телевизор или ПК. Есть поддержка стереоканала и многоканальной передачи звука. Со вторым вариантом мы использовали изученную ранее звуковую карту Creative Sound BlasterX AE-5 Plus

Итоги по Defender Cinema 64

Общая мощность составляет 64 Вт, выше, чем у протестированной ранее Cinema 52. У сабвуфера – 24 Вт, и по 8 Вт на каждом из сателлитов. Запас по громкости очень высокий. Живой и объемный звук. Подойдет под музыку, фильмы и игры.Акустику Defender Cinema 64 в первую очередь можно рекомендовать тем, кто ставит приоритетом использование в паре с телевизором или игровой приставкой. В этих сценариях она дает многоканальный звук с качественной передачей спецэффектов. Но также хороша и в качестве стационарной системы в небольшую комнату для прослушивания музыки со смартфона, карты памяти, флешки или FM-диапазона. Из минусов она потребует больше места и потребует организации кабель-менеджмента с размещением колонок по периметру комнаты.