Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0

2020-04-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Defender G18; [31]
Мы продолжаем изучать домашнюю акустику и сегодня в центре внимания Defender G18. Выполнена она в форм-факторе 2.1. Относится к недорогому сегменту, но при этом предлагает несколько источников сигнала, а также оснащена модулем Bluetooth 5.0.

Defender G18

Продажи её уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 3 754 рублей.

Комплектация

Комплект включает пульт ДУ, пару сателлитов, основной блок, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Поставляется в коробке с качественной полиграфией.

Внешний вид

Основной блок тут выполнен в корпусе из МДФ. Он относительно компактный, требуя ограниченное место под размещение.

Defender G18

Динамик диаметром 4 дюйма расположен на основании. Диапазон воспроизведения от 40 до 200 Гц.

Defender G18

Для его корректной работы стоит сабвуфер Defender G18 на высоких пластиковых ножках. Отверстие фазоинвертора справа.

Defender G18

На тыльной стороне доступны стереовход и выход. Используется RCA-разъемы. В комплекте предусмотрен переходник на классический аудиоджек. Кабель FM-антенный несъемный.

Defender G18

Есть встроенный LED-дисплей, выводящий информацию по текущему статусу и параметрам воспроизведения.

Defender G18

Под ним стилизованный в виде буквы «Х» блок с расположенным в центральной части барабаном регулировки. По периметру четыре механические кнопки с нанесенной маркировкой.

Defender G18

На верхнем торце полноразмерный USB и слот для карты памяти формата SD. Расположение удобное.

Defender G18

Управление продублировано на комплектном пульте ДУ. Оно интуитивно понятное. Питается от обычных батареек.

Defender G18

Сателлиты в Defender G18 выполнены в виде усеченных сфер на ножках. Основным материалом выступает черный пластик.

Defender G18

3 дюймовый динамик расположен под углом. В центральной части островок с логотипом производителя.

Defender G18

Соединяются колонки с помощью кабеля с RCA-разъемом. Он съемный, хватает с запасом для удаленного размещения сателлитов.

Тесты

В отличие от более дорогих систем, тут установлен модуль Bluetooth 5.0 с увеличенной дальностью подключения и сниженным энергопотреблением. Актуально с учетом того, что чаще всего подключаются портативные устройства и для них улучшение автономности не будет лишним. Соединение без каких-либо отличий от стандартной процедуры. Проблем с качеством передачи звука замечено не было.

Тест звучания Defender G18

Есть встроенный MP3-плеер. Записать треки для Defender G18 можно на карту памяти или флешку. Распознаются файловые системы FAT и FAT32. Считываются треки во вложенных папках. Переключаться между ними с помощью встроенных на корпусе кнопок или пульта ДУ. Дополнительно к нему проводное подключение под ноутбук, приставку, ПК или приставку кабельного провайдера. Доступен FM-тюнер с внешней антенной.

Defender G18

По звучанию огрехов нет. Звучит неплохо, подойдет для вывода разнопланового контента, включая музыку, подкасты, фильмы и игры. Присутствует запас по уровню максимальной громкости.

Defender G18 обзор

Итоги по Defender G18

Defender G18 станет хорошим выбором в качестве домашней настольной акустики к телевизору, приставке, ноутбуку или компьютеру для тех, кто не готов к серьезным тратам. Набор источников звука, актуальный Bluetooth 5.0, аккуратный внешний вид и компактные габариты, пульт ДУ.

Комментарии и отзывы Defender G18
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