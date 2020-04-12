Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0

Мы продолжаем изучать домашнюю акустику и сегодня в центре внимания Defender G18. Выполнена она в форм-факторе 2.1. Относится к недорогому сегменту, но при этом предлагает несколько источников сигнала, а также оснащена модулем Bluetooth 5.0.

Комплектация

Внешний вид

Продажи её уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 3 754 рублей.Комплект включает пульт ДУ, пару сателлитов, основной блок, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Поставляется в коробке с качественной полиграфией.Основной блок тут выполнен в корпусе из МДФ. Он относительно компактный, требуя ограниченное место под размещение.

Динамик диаметром 4 дюйма расположен на основании. Диапазон воспроизведения от 40 до 200 Гц.

Для его корректной работы стоит сабвуфер Defender G18 на высоких пластиковых ножках. Отверстие фазоинвертора справа.

На тыльной стороне доступны стереовход и выход. Используется RCA-разъемы. В комплекте предусмотрен переходник на классический аудиоджек. Кабель FM-антенный несъемный.

Есть встроенный LED-дисплей, выводящий информацию по текущему статусу и параметрам воспроизведения.

Под ним стилизованный в виде буквы «Х» блок с расположенным в центральной части барабаном регулировки. По периметру четыре механические кнопки с нанесенной маркировкой.

На верхнем торце полноразмерный USB и слот для карты памяти формата SD. Расположение удобное.

Управление продублировано на комплектном пульте ДУ. Оно интуитивно понятное. Питается от обычных батареек.

Сателлиты в Defender G18 выполнены в виде усеченных сфер на ножках. Основным материалом выступает черный пластик.

3 дюймовый динамик расположен под углом. В центральной части островок с логотипом производителя.

Тесты

Тест звучания Defender G18

Соединяются колонки с помощью кабеля с RCA-разъемом. Он съемный, хватает с запасом для удаленного размещения сателлитов.В отличие от более дорогих систем, тут установлен модуль Bluetooth 5.0 с увеличенной дальностью подключения и сниженным энергопотреблением. Актуально с учетом того, что чаще всего подключаются портативные устройства и для них улучшение автономности не будет лишним. Соединение без каких-либо отличий от стандартной процедуры. Проблем с качеством передачи звука замечено не было.

Есть встроенный MP3-плеер. Записать треки для Defender G18 можно на карту памяти или флешку. Распознаются файловые системы FAT и FAT32. Считываются треки во вложенных папках. Переключаться между ними с помощью встроенных на корпусе кнопок или пульта ДУ. Дополнительно к нему проводное подключение под ноутбук, приставку, ПК или приставку кабельного провайдера. Доступен FM-тюнер с внешней антенной.

Defender G18 обзор

По звучанию огрехов нет. Звучит неплохо, подойдет для вывода разнопланового контента, включая музыку, подкасты, фильмы и игры. Присутствует запас по уровню максимальной громкости.

Итоги по Defender G18

Defender G18 станет хорошим выбором в качестве домашней настольной акустики к телевизору, приставке, ноутбуку или компьютеру для тех, кто не готов к серьезным тратам. Набор источников звука, актуальный Bluetooth 5.0, аккуратный внешний вид и компактные габариты, пульт ДУ.