Обзор Defender G60. Акустика формата 2.1 с Bluetooth 5.0

2020-04-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Defender G60; [52]
Завершается первая неделя добровольной самоизоляции в России, время непростое и сейчас как нельзя актуально по возможности организовать досуг с пользой для себя и близких. Саморазвитие, дистанционные обучающие курсы и даже занятия фитнесом. Многие сервисы предложили на этот период бесплатный доступ. Представленная не так давно Defender G60, акустическая формата 2.1, поможет скрасить это время.

Defender G60

Продажи уже стартовали с рекомендованной стоимостью в 5 499 рублей. Целый ряд магазинов предлагают дистанционную доставку до двери магазина.

Комплектация

Комплект включает пульт ДУ, внешнюю FM-антенну, AUX-кабель, основную систему, руководство пользователя и гарантийный талон.

Defender G60

Собрано все в коробке с привлекательным оформлением.

Defender G60

Внешний вид

Состоит из основного блока с сабвуфером и двух сателлитов. Внимание привлекает необычный дизайн пары колонок.

Defender G60

Форма в виде ромба с закругленными углами. Сами динамики расположены под углом, обеспечивая оптимальное направление распостранение звука.

Defender G60

На основании прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение и смещение при работе на высоких уровнях громкости.

Defender G60

Лицевая часть с защитной металлической сеткой. Под которой расположены динамик мощностью 15 Вт. Подключаются с помощью несъемного кабеля с RCA-разъемом. Длины с запасом.

Defender G60

Основной блок у Defender G60 выполнен из окрашенный в черный цвет МДФ. Эффектно смотрится красная заполняющая подсветка динамика и пары зон с фронтальной стороны.

Defender G60

Для контроля текущего статуса, частоты радиостанции и подробной информации в верхней части выведен LED дисплей.

Defender G60

Управляется система при помощи шести механических кнопок на верхней грани. Разобраться с управлением можно как с помощью инструкции на русском языке, так и соответствующей маркировки.

Defender G60

Рядом с ними находятся USB-разъем и слот для карты памяти формата SD. Такое расположение упрощает доступ и подключение внешних накопителей с записанной музыкой.

Defender G60

Установлен динамик диаметром 6.5 дюймов мощностью в 30 Вт. На боковой зоне отверстие фазоинвертора. Он не будет перекрываться даже при близком размещении к стене.

Defender G60

На тыльной стороне разъем под внешнюю FM-антенну, RCA вход и выход, механический тумблер и несъемный кабель питания.

Defender G60

Стоит система на четырех пластиковых ножках, гасящих вибрацию. Стоит устойчиво. Визуально акустика выглядит привлекательно.

Defender G60

Для удобства управления в комплекте предусмотрели пульт ДУ с полным набором необходимых клавиш.

Тесты

В Defender G60 установили актуальный модуль Bluetooth 5.0 с традиционным набором кодеков. По сравнению с устаревшей версией повысилась дальность передачи сигнала и снизилось энергопотребление. Последнее актуально при прослушивании музыки со смартфона. Для подключения носимого устройства нужно выбрать акустику в списке устройств. Проблем с качеством передачей звука замечено не было.

Defender G60

Доступно проводное подключение источника, это могут быть плееры, игровые консоли, смарт приставки и другое оборудование с 3.5мм аудиовыходом. Есть и встроенный MP3 плеер, считывающий популярные аудиоформаты с карты памяти или флешки. Работает корректно. Отметим наличие FM-тюнера. В условиях города качество приема радиостанций было уверенное. Всеми этими режимами одинаково удобно управлять как с помощью пульта ДУ, так и кнопок на корпусе.

Defender G60

Максимальный уровень громкости у системы очень высок. Его хватит для озвучивания не только обычной комнаты в квартире, но и небольшого зала. При выходе на максимальный уровень громкости находится в близости проблематично. При этом отсутствуют артефакты и посторонние шумы.

Тест акустики Defender G60

Высокие частоты хорошо выражены. Звучат композиции открыто и воздушно. «Середина» больше идет с акцентом на нижнюю половину спектра. Басовый диапазон впечатляющий. Бас с эффектом обволакивающего звука. Отлично подойдут для воспроизведения электронной музыки, динамичных игр и просмотра блокбастеров.

Defender G60

Defender G60 обзор

Итоги по Defender G60

Defender G60 – «всеядная» акустическая система формата 2.1, выполненная в корпусе с эффектным внешним видом. Встроенный MP3, актуальный Bluetooth 5.0, FM-тюнер с внешней антенной, элементы управления и внешний пульт, красная подсветка. Рекомендовать можно любителям динамичных игр и фильмов, а также поклонников современной музыки. Заметных минусов в ходе длительной эксплуатации выявлено не было.

Комментарии и отзывы Defender G60
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