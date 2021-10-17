Обзор Defender G90 (65290). Акустическая 2.0 система Hi-Fi уровня

Сегодня в центре внимания у нас акустическая система формата 2.0 с Hi-Fi звучания. Defender G90 может рассматривать как акустика для ПК или ноутбука, а также в качестве самостоятельного мультимедийного центра с целым набором поддерживаемых источников связи. Для них заявлена внушительная мощность в 90 Вт.

Комплектация

Средняя стоимость – 10250 рублей.

Упакованы в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением акустики. Комплект включает пульт управления, акустический кабель, аудиокабель, силовой кабель, инструкцию на русском языке и руководство пользователя.

Defender G90 обзор

Внешний вид

Выполнены колонки в корпусе из МДФ. Сохранена текстура дерева с темным лакированным покрытием.

Лицевая сторона с защитным экраном, выполненным из пластиковой рамы и обтянутой тканью. В нижней зоне компактная зона с хромированным логотипом.

Внешний вид у акустической системы премиальный. Отлично смотрятся как на рабочем столе пользователя ПК, так и в интерьере.

Ведущей колонкой выступает правая. На ее лицевой стороне под защитным экраном скрывается зона c LED-дисплеем, с помощью которого можно контролировать переключение источников звука, а также воспроизведение треков.

На ее правой грани светодиодный индикатор питания, выход для подключения наушников, кнопка для переключения источников. Три регулятора для проведения изменения громкости, а также балансировки между высокими и низкими частотами в отдельности.

Панель портов ввода/вывода и элементов управления в Defender G90 разделена на группы, включающие стереовход RCA, выход на антенну для FM-тюнера, два входа под микрофоны, USB и слот для microSD, оптический аудиовход, выход на сателлит.

Блок питания у акустики встроенный. Как показала практика эксплуатации, работает без наводок и нагрева при длительной эксплуатации.

На обратной стороне выведено отверстие фазоинвертора. Для лучшего качества звучания нужно не размещать колонки близко к стене.

Сателлит подключается при помощи кабеля. Будет возможность укоротить комплектный кабель по необходимости.

Тесты

На основании четыре прорезиненные ножки, улучшающие сцепление при размещении на ровной поверхности, а также снижения передачи вибрации.Рассмотрим сразу несколько сценариев в которых мы использовали эту акустическую систему. Основной работа с ПК и ноутбуком, к ним можно подключаться как с помощью комплектного кабеля, так и используя Bluetooth 5.0 при наличии поддержки на устройстве передачи. В последнем варианте уменьшается количество кабелей на столе, плюс актуально с современными ультрабуками, которые выходят без 3.5мм аудиоразъема.

В проводном подключении можно выйти за рамки при использовании со звуковой картой. С хорошим ЦАП колонки Defender G90 демонстрируют высокую детализацию и насыщенность сцены. Они помимо отработки спецэффектов, отлично подходят для работы с аудиодорожки. Хорошая альтернатива дорогим мониторам, особенно когда появилась необходимость поднять качество звука в аудиоподкастах и роликах, но на дороге оборудование пока бюджета недостаточно.

Мощность каждой колонки – 45 Вт, суммарно выдает до 90 Вт. И мощность действительно соответствует заявленной. Диапазон по регулировке громкости у нее высокий. Работа на верхних уровнях шла без шумов и артефактов. Оснащаются они двумя излучателями, это высокочастотный 1-дюймовый драйвер и низкочастотны 5.5 дюймовый. Частотный диапазон воспроизведения от 16 до 24000 Гц.

Как и отмечали выше, можно использоваться в качестве самостоятельной мультимедийной системы. Файлы в популярных аудиоформатах, включая FLAC, можно записать на флешку или карту памяти. Управлять воспроизведением можно как с помощью кнопок в тыльной части, так и с пульта ДУ.

Итоги Defender G90

Помимо этого, есть встроенный FM-тюнер, корректно передающий сигнал российских радиостанций в диапазоне от 87.5 до 108.0 МГц. Также можно подключить два микрофона с коннекторами 6.3 мм. Караоке или проведение мероприятий с ведущими в небольших помещениях.Defender G90 – акустическая система формата 2.0, дающая доступ в ценовом сегменте 10 тысяч рублей в уровень Hi-Fi. Актуальный набор интерфейсов, встроенный плеер, пульт ДУ, корпус из дерева, два входа для микрофонов, высокая громкость и широкий частотный диапазон воспроизведения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".