Обзор Defender Mercury 60. Полочная 2.0 акустика с Bluetooth 5.0

Сегодня у нас в центре внимания полочная акустическая система формата 2.0 с заявленной мощностью 60 Вт и поддержкой актуального Bluetooth 5.0. Помимо этого Defender Mercury 60 поддерживает функцию караоке. Сам производитель уверяет, что это система Hi-Fi уровня.

Defender Mercury 60

Рекомендованная стоимость 6 660 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакована система в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Внутри зафиксирована в пенопласт и транспортировочные пакеты, предотвращающие получение повреждений при транспортировке.

Defender Mercury 60

Внешний вид

Корпус колонок выполнен их МДФ, окрашенного в черный цвет. Лицевая панель глянцевая.

Defender Mercury 60

Отличает ее высота в 49 сантиметров, больше, чем у большинства акустических систем формата 2.0. На лицевой панели расположено два динамика.

Defender Mercury 60

Одна из колонок выступает сателлитом. Вторая выступает блоком управления и усилителем. Соединяются между собой кабелем.

Defender Mercury 60

В верхней части сосредоточены регуляторы. Каждый из них подписан. Помимо громкости, меняется баланс верхних и нижних частот, а также усиление микрофона.

Defender Mercury 60

Кнопка переключения режимов работы. Два разъема под подключение микрофонов. Это 6.3 мм аудиоджек.

Defender Mercury 60

Верхнечастотный динамик с пластиковой декоративной накладкой. Низкочастотный динамик в Defender Mercury 60 без дополнительной защиты.

Defender Mercury 60

На задней панели скрывается отверстие фазоинвертора. На основной колонке механический тумблер, разъемы для подключения второй колонки, а также источника сигнала.

Defender Mercury 60

На основании четыре резиновые ножки. Они обеспечивают отсутствие скольжения при размещении на ровной поверхности.

Defender Mercury 60

Визуально производят приятное впечатление. Но лицевая панель быстро собирает пыль и следы пальцев. Также среди минусов отметим отсутствие в комплекте пульта ДУ.

Тесты

Defender Mercury 60

Поддерживает беспроводное подключение с помощью актуального модуля Bluetooth. Процесс первого сопряжения традиционен, заключается в поиске среди доступных устройств. Дальность стабильного соединения в радиусе 8-10 метров. Звук передается без искажений. Список поддерживаемых кодеков не включает aptX. Помимо этого, можно подключить проводной источник звука, например, ноутбук или ПК.

Defender Mercury 60

Есть возможность подключения микрофона. Громкость пары микрофонов будет выставляться на один уровень. Так можно будет попеть с друзьями любимые композиции. Эффект эха присутствует.

Defender Mercury 60

С панели управления колонки можно будет менять баланс между низкими и высокими частотами. Изменение звуковой сцены четко слышимо. В целом звуковая сцена сбалансирована. Запас по громкости высокий. Детализация на хорошем уровне. Басы насыщенные. Подойдут для прослушивания разножанровой музыки.

Итоги по Defender Mercury 60

Defender Mercury 60 интересный вариант полочной акустики формата 2.0. Детальный звук, функция караоке, высокий запас по громкости, актуальная версия Bluetooth, привлекательный внешний вид. Из минусов отметим отсутствие в комплекте пульта ДУ и маркую лицевую панель.
Комментарии и отзывы Defender Mercury 60
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