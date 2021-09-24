Обзор Defender Rage. Портативный бумбокс с входом для микрофона и TWS

На официальном сайте производителя доступны за 6553 рублей.
Для удобства переноски с места на место по краям корпуса есть ручки с широким хватом, визуально являющиеся общей частью корпуса.
Внешний вид технологичный. На фронтальную сторону выведены два динамика, защищенные металлической сеткой.
Под решеткой есть зоны с подсветкой. Доступны различные цвета и эффекты. Ее также можно выключить с целью экономии заряда.
Между ними отверстие фазоинвертора. Общее качество сборки корпуса высокое.
Для нее предусмотрены два варианта размещения и под оба есть своя отдельная группа ножек. Это традиционное горизонтальное на ровной поверхности.
А также вертикальное. Это удобный формат для прослушивания музыки на открытом воздухе. В этом же режиме можно использовать связку из двух таких систем, как дома, так и во время проведения мероприятий на улице.
На верхнем торце у Defender Rage сосредоточена группа кнопок управления, разъемов и регуляторов. Это цифровая панель, клавиши переключения режимов, управления воспроизведения, переключения источников и изменения эффектов подсветки.
Отдельный аудиовход для микрофона. Для него есть регуляторы усиления и эхо. В этой же зоне регулировка воспроизведения.
Аудиовход под проводное подключение источника звука, слот для карты памяти формата microSD, полноразмерный USB. Зарядка системы проходит через microUSB.
Контролировать работу можно при помощи LED-дисплея в центральной части. Информация хорошо читаема в разное время суток и при разном освещении.
Помимо этого способа соединения доступен аудиовход. Встроенный MP3-плеер, считывающий популярные типы аудио форматов с карты памяти microSD или USB-флешки до 32 Гбайт. На природе или во время вечеринки не будет расходоваться заряд аккумулятора. Из источников отметим еще FM-тюнер, он корректно работал в условиях мегаполиса, демонстрируя уверенный прием.
Про мероприятия с Defender Rage отметили не случайно. Тут есть вход для микрофона и регуляторы для его настройки. Отлично работает в качестве громкоговорителя или для караоке. Тип разъема распространённый, проблем с подбором микрофона не будет.
За автономную работу акустики отвечает батарейка с емкостью 4000 мАч. В максимальной громкости около 4 часов, при снижении на уровень 20-30% (достаточно для квартиры) и без подсветки увеличивается до 8 часов. Процесс зарядки можно совместить с прослушиванием.