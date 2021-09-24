Обзор Defender Rage. Портативный бумбокс с входом для микрофона и TWS

Тестируемая сегодня акустическая система несмотря на портативный формат может похвастать мощным звуком и динамичной подсветкой. Помимо этого, Defender Rage дает возможность подсоединить две такие колонки к одному источнику звука. Из особенностей также отмечаются встроенный mp3-плеер, FM-тюнер, удобные ручки для переноски и увеличенное время работы от аккумулятора.

Defender Rage

На официальном сайте производителя доступны за 6553 рублей.

Комплектация

Комплект включает пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя, гарантийный талон, кабель microUSB, аудиокабель. Собрано все в коробке эффектным оформлением.

Defender Rage

Defender Rage обзор

Внешний вид

Выполнен в формате бумбокса с общими габаритами 24х24х47 сантиметров. Весит 3.8 килограмма.

Defender Rage

Для удобства переноски с места на место по краям корпуса есть ручки с широким хватом, визуально являющиеся общей частью корпуса.

Defender Rage

Внешний вид технологичный. На фронтальную сторону выведены два динамика, защищенные металлической сеткой.

Defender Rage

Под решеткой есть зоны с подсветкой. Доступны различные цвета и эффекты. Ее также можно выключить с целью экономии заряда.

Defender Rage

Между ними отверстие фазоинвертора. Общее качество сборки корпуса высокое.

Defender Rage

Для нее предусмотрены два варианта размещения и под оба есть своя отдельная группа ножек. Это традиционное горизонтальное на ровной поверхности.

Defender Rage

А также вертикальное. Это удобный формат для прослушивания музыки на открытом воздухе. В этом же режиме можно использовать связку из двух таких систем, как дома, так и во время проведения мероприятий на улице.

Defender Rage

На верхнем торце у Defender Rage сосредоточена группа кнопок управления, разъемов и регуляторов. Это цифровая панель, клавиши переключения режимов, управления воспроизведения, переключения источников и изменения эффектов подсветки.

Defender Rage

Отдельный аудиовход для микрофона. Для него есть регуляторы усиления и эхо. В этой же зоне регулировка воспроизведения.

Defender Rage

Аудиовход под проводное подключение источника звука, слот для карты памяти формата microSD, полноразмерный USB. Зарядка системы проходит через microUSB.

Defender Rage

Контролировать работу можно при помощи LED-дисплея в центральной части. Информация хорошо читаема в разное время суток и при разном освещении.

Тесты

Наиболее часто использовали беспроводной способ подключения. Установлен модуль Bluetooth 5.0 с базовым наборам кодеков. Соединение стабильное, эксплуатировали как в квартире, так и на улице. Также есть режим TWS, две такие системы могут быть объединены в общую пару, без соединения кабелем между ними.

Defender Rage

Помимо этого способа соединения доступен аудиовход. Встроенный MP3-плеер, считывающий популярные типы аудио форматов с карты памяти microSD или USB-флешки до 32 Гбайт. На природе или во время вечеринки не будет расходоваться заряд аккумулятора. Из источников отметим еще FM-тюнер, он корректно работал в условиях мегаполиса, демонстрируя уверенный прием.

Defender Rage

Про мероприятия с Defender Rage отметили не случайно. Тут есть вход для микрофона и регуляторы для его настройки. Отлично работает в качестве громкоговорителя или для караоке. Тип разъема распространённый, проблем с подбором микрофона не будет.

Defender Rage

За автономную работу акустики отвечает батарейка с емкостью 4000 мАч. В максимальной громкости около 4 часов, при снижении на уровень 20-30% (достаточно для квартиры) и без подсветки увеличивается до 8 часов. Процесс зарядки можно совместить с прослушиванием.

Defender Rage обзор

Звуковая схема 2.0. В ней установлены два 1.5 дюймовых излучателя и два 5 дюймовых низкочастотных динамика. Доступен встроенный инструмент по корректировке пресета эквалайзера с отдельной регулировкой низких и высоких частот. Запас по громкости очень высокий, ее хватает для того, чтобы заполнить звуком помещение большой площади или при эксплуатации на улице. Постороннего шума и дребезжания на высокой громкости нет. Отлично звучат современные композиции и танцевальная музыка. Есть выраженный бас.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDefender Rage – добротная беспроводная акустика для тех кто не хочет ограничиваться обычным форматом исполнения и ограничениями, связанными с компактными габаритами. Эту систему можно рассматривать и как домашнюю в качестве мультимедийного центра, так и для проведения мероприятий любительского уровня, включая и те, которые требуют подключения микрофона. Явных проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.
Defender Rage получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Defender Rage
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