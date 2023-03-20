Обзор Defender Solar 5. Игровая акустика 2.0 с Bluetooth 5.0…

Акустика формата 2.0 получила наибольшее распространение при эксплуатации с ноутбуком и компьютером. Изучаемая сегодня Defender Solar 5 при невысокой стоимости поддерживает как проводное, так и беспроводное соединение, позволяя организовать рабочее место без лишних проводов.

Комплектация

Комплект включает адаптер питания, разветвитель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано в коробке с изображением акустики и данными по техническим характеристикам.

Defender Solar 5 обзор

Внешний вид

У колонок внешнее исполнение, ориентированное на геймеров, сочетающее панель с рисунком под карбон и зона с подсветкой в виде символа «X».

На лицевой стороне выведена кнопка, отвечающая за смену режимов работы. 10 различных цветов и 6 эффектов, среди которых есть пульсирующий в такт воспроизводимой музыке.

Помимо этого на панель управления выведены поворотный регулятор громкости, кнопка включения и смены источника сигнала, кнопка смены пресетов эквалайзера. Тут их пять: кино, нейтральный, игры, музыка и шутеры.

По центру лицевой стороны у Defender Solar 5 динамик диаметром 2.5 дюйма с целлюлозным диффузором. Мощность 10 Вт, суммарная для акустики – 20 Вт.

На обратной стороне отверстие фазоинвертора. За счет наклона корпуса оно не будет перекрываться при близком расположении со стеной.

Между собой колонки соединяются съемным кабелем с USB-C разъемом, его длины достаточно для размещения по краям от монитора или телевизора.

На панели разъемов гнездо питания и AUX вход. В комплекте идет аудиокабель со спаренным 4-пиновым коннектором, также есть разветвитель на раздельные каналы.

Тесты

Для беспроводного соединения Defender Solar 5 использует актуальный модуль Bluetooth 5.0, обеспечивающий стабильное соединение на расстоянии до 10 метров. Хороший способ соединения с учетом того, что все актуальные ноутбуки и планшеты поддерживают такую передачу звука по умолчанию, как и материнские платы AMD и Intel. Заметного отставания при расположении на расстоянии 1-2 метров замечено не было. При этом сохранена возможность подключения кабелем.

В зависимости от типа воспроизводимого контента можно будет менять пресет эквалайзера, корректируя баланс между высокими и нижними частотами. Мы использовали их для игры в Battlefield 2042 на ПК, просмотра сериалов с Кинопоиск и прослушивания музыки. Передают спецэффекты, есть эффект объема. Хорошее качество звучания и достаточный запас по громкости.

Итоги

Defender Solar 5 – недорогая акустика 2.0 с беспроводным и проводным способами подключения. Управляемая подсветка, несколько пресетов эквалайзера, стилистика под сеттинг рабочего места геймера, регулятор громкости на лицевой панели.