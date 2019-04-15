Обзор Defender Thunder. Акустическая система 2.1 формата с Bluetooth и MP3

2019-04-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Defender Thunder; [202]
При выборе акустической системы формата 2.1 в 2019 году стоит уделять сразу нескольким параметрам, среди которых помимо звучания и общей мощности, дополнительные возможности и выбор источников сигнала. Тестируемая сегодня Defender Thunder помимо проводного подключения, предлагает Bluetooth сопряжение, встроенный плеер с карты памяти или USB-накопителя, а также FM-тюнер.

Defender Thunder

Его средняя стоимость составляет 4950 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений в российских магазинах мы собрали в сводной таблице.

Defender Thunder обзор

Комплектация

Покупатель получает акустику, аккуратно упакованную в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает AUX кабель, основной блок, пару сателлитов, руководство пользователя и гарантийный талон.

Defender Thunder

Внешний вид

В конструкции Defender Thunder сочетается МДФ и черный матовый пластик. Смотрится система стильно благодаря отсутствию вычурных и ярких элементов.

Defender Thunder

В верхней зоне лицевой стороны сабвуфера выведен LED-дисплей, отображающий общую информацию и текущий режим работы. Цвет символов красный.

Defender Thunder

Под ним барабан регулировки с кольцевой светодиодной подсветкой. По краям от него группа механических кнопок с нанесенной маркировкой.

Defender Thunder

Снизу доступен полноразмерный USB и слот для карты памяти формата SD.

Defender Thunder

На правой грани отверстие фазоинвертора, оно не будет перекрываться при любом размещении акустики.

Defender Thunder

С обратной стороны скрывается механический тумблер питания, RCA-вход и RCA-выход, а также поворотная антенна FM-тюнера.

Defender Thunder

На нижней поверхности резиновые ножки, исключающие скольжение при размещении на ровной поверхности.

Defender Thunder

Пара сателлитов подключатся при помощи кабеля с RCA-коннектором. Длина достаточна для удаленного подключения.

Defender Thunder

Сталлетиты выполнены в стилистике основного блока. Сходство проявляется и в наличии глянцевой вставки в верхней части.

Defender Thunder

На фронтальной стороне находятся 76.2мм динамики, защищенные металлической сеткой.

Defender Thunder

В комплекте с Defender Thunder идет пульт дистанционного управления с батарейками в комплекте. С помощью него можно включать/выключать систему, менять уровень высоких и низких частот, выбирать источник сигнала и управлять воспроизведением.

Тесты

Изучаемая система может рассматриваться и использоваться в нескольких сценариях эксплуатации. Предлагаем рассмотреть ряд из них в отдельности. Первый и основной это подключение к проводному источнику звука, это как пример игровая консоль, компьютер, ноутбук, плеер или телевизор. Кабель для этого есть в комплекте.

Есть встроенный FM-тюнер, активируется он перебором источников сигнала. Для улучшения качества приема есть телескопическая антенна. Качество приема хорошее, в памяти можно хранить несколько радиостанций с переключением между ними.

Для воспроизведения треков с карты памяти или накопителя, нужно будет записать на накопитель треки в распространённых аудио форматах. Система автоматически распознает файлы и осуществляет навигацию по ним.

Современную акустику нельзя назвать полноценной без поддержки беспроводного подключения к смартфону по Bluetooth. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Звук передается без искажений.

Максимальный уровень громкости у Defender Thunder очень высокий. Неудивительно с учетом суммарной мощности в 60 Вт. При выходе на максимальный уровень находиться рядом с системой проблематично.

Базовый диапазон обладает хорошим объемом и возможностью регулировки. Сильный и обвалакивающий звук. Отлично звучит электронная и танцевальная музыка. Эффектно передаются взрывы и выстрелы в фильмах и играх.

Тест звучания Defender Thunder

Средние частоты умеренные, скорее упор идет на нижнюю часть диапазона. Равномерность средняя. Высокие частоты выраженные. Звук открытый. В целом звучание этой системы нам понравилось.

Итоги по Defender Thunder

Defender Thunder отличает аккуратный и приятный внешний вид, удобное управление и отличное качество звучания. Высокий уровень максимальной громкости, Bluetooth, FM-тюнер, слот для карты памяти и USB-накопитель, пульт ДУ в комплекте. Станет хорошим выбором как в качестве самостоятельной системы, так и в пару к компьютеру, телевизору или консоли.

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