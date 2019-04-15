Обзор Defender Thunder. Акустическая система 2.1 формата с Bluetooth и MP3

При выборе акустической системы формата 2.1 в 2019 году стоит уделять сразу нескольким параметрам, среди которых помимо звучания и общей мощности, дополнительные возможности и выбор источников сигнала. Тестируемая сегодня Defender Thunder помимо проводного подключения, предлагает Bluetooth сопряжение, встроенный плеер с карты памяти или USB-накопителя, а также FM-тюнер.
Есть встроенный FM-тюнер, активируется он перебором источников сигнала. Для улучшения качества приема есть телескопическая антенна. Качество приема хорошее, в памяти можно хранить несколько радиостанций с переключением между ними.
Для воспроизведения треков с карты памяти или накопителя, нужно будет записать на накопитель треки в распространённых аудио форматах. Система автоматически распознает файлы и осуществляет навигацию по ним.
Современную акустику нельзя назвать полноценной без поддержки беспроводного подключения к смартфону по Bluetooth. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Звук передается без искажений.
Максимальный уровень громкости у Defender Thunder очень высокий. Неудивительно с учетом суммарной мощности в 60 Вт. При выходе на максимальный уровень находиться рядом с системой проблематично.
Базовый диапазон обладает хорошим объемом и возможностью регулировки. Сильный и обвалакивающий звук. Отлично звучит электронная и танцевальная музыка. Эффектно передаются взрывы и выстрелы в фильмах и играх.
Его средняя стоимость составляет 4950 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений в российских магазинах мы собрали в сводной таблице.
Defender Thunder обзор
КомплектацияПокупатель получает акустику, аккуратно упакованную в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает AUX кабель, основной блок, пару сателлитов, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВ конструкции Defender Thunder сочетается МДФ и черный матовый пластик. Смотрится система стильно благодаря отсутствию вычурных и ярких элементов.
В верхней зоне лицевой стороны сабвуфера выведен LED-дисплей, отображающий общую информацию и текущий режим работы. Цвет символов красный.
Под ним барабан регулировки с кольцевой светодиодной подсветкой. По краям от него группа механических кнопок с нанесенной маркировкой.
Снизу доступен полноразмерный USB и слот для карты памяти формата SD.
На правой грани отверстие фазоинвертора, оно не будет перекрываться при любом размещении акустики.
С обратной стороны скрывается механический тумблер питания, RCA-вход и RCA-выход, а также поворотная антенна FM-тюнера.
На нижней поверхности резиновые ножки, исключающие скольжение при размещении на ровной поверхности.
Пара сателлитов подключатся при помощи кабеля с RCA-коннектором. Длина достаточна для удаленного подключения.
Сталлетиты выполнены в стилистике основного блока. Сходство проявляется и в наличии глянцевой вставки в верхней части.
На фронтальной стороне находятся 76.2мм динамики, защищенные металлической сеткой.
В комплекте с Defender Thunder идет пульт дистанционного управления с батарейками в комплекте. С помощью него можно включать/выключать систему, менять уровень высоких и низких частот, выбирать источник сигнала и управлять воспроизведением.
ТестыИзучаемая система может рассматриваться и использоваться в нескольких сценариях эксплуатации. Предлагаем рассмотреть ряд из них в отдельности. Первый и основной это подключение к проводному источнику звука, это как пример игровая консоль, компьютер, ноутбук, плеер или телевизор. Кабель для этого есть в комплекте.
Есть встроенный FM-тюнер, активируется он перебором источников сигнала. Для улучшения качества приема есть телескопическая антенна. Качество приема хорошее, в памяти можно хранить несколько радиостанций с переключением между ними.
Для воспроизведения треков с карты памяти или накопителя, нужно будет записать на накопитель треки в распространённых аудио форматах. Система автоматически распознает файлы и осуществляет навигацию по ним.
Современную акустику нельзя назвать полноценной без поддержки беспроводного подключения к смартфону по Bluetooth. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Звук передается без искажений.
Максимальный уровень громкости у Defender Thunder очень высокий. Неудивительно с учетом суммарной мощности в 60 Вт. При выходе на максимальный уровень находиться рядом с системой проблематично.
Базовый диапазон обладает хорошим объемом и возможностью регулировки. Сильный и обвалакивающий звук. Отлично звучит электронная и танцевальная музыка. Эффектно передаются взрывы и выстрелы в фильмах и играх.