Обзор Defender X460. Акустическая система 2.1 с Bluetooth

Широкое распространение смартфонов и планшетов ожидаемо внесло свои коррективы в смежные сегменты электроники. Так при выборе актуальной акустической системы оптимальным будет наличие поддержки Bluetooth модуля для возможности беспроводной передачи музыки. Тестируемая сегодня система Defender X460 формата 2.1 соответствует этим требованиям.

Defender X460 обзор

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Комплектация

В комплект входят основной блок, два сателлита, кабель, внешний блок управления, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробным описанием технических характеристик.

Внешний вид

Сабвуфер и сателлиты выполнены в общей стилистике с декоративной четырехзонной накладкой на фронтальной панели.

Основной блок Defender X460 выполнен из МДФ, окрашенного в черный цвет. С тыльной стороны расположены регуляторы баланса низких и высоких частот.

Ниже AUX-вход и выход на сателлиты. Также доступны механический выключатель и гнездо под пульт управления. Отверстие фазоинвертора расположено на тыльной стенке. Стоит на четырех резиновых ножках, гасящих вибрацию и предотвращающих скольжение.

Сателлиты заметно меньше по габаритам. Выполнены из пластика. Сборка проведена аккуратно, огрехов замечено не было.

Подключаются при помощи несъемного кабеля длиной 0.5 метра. Этого будет достаточно для удаленного размещения от центрального блока

Динамики расположены под углом, оптимизируя направление звука во время воспроизведения.

В комплекте идет внешний пульт управления с шайбой регулировки громкости. На нем же расположена кнопка переключения источников звука.

Есть разъемы для подключения с классическим 3.5мм аудиоразъемом. Выход под подключение наушников.

Трехпозиционный переключатель воспроизведения. Так останавливать/запускать треки и переключаться на следующий или возвращаться на предыдущий можно прямо с блока управления. Сам блок может быть установлен на удалении от основного блока.

Внешне система выглядит привлекательной. Общие габариты в сборе достаточно компактны.

Тесты

Мощность сабвуфера – 22 Вт. Каждый сателлит по 10 Вт. Суммарно получаем 42 Вт. С учетом габаритов, мощность высокая. На максимальном уровне любимые композиции будут слышны ближайшим соседям по квартире. Артефактов и шумов во время выхода на верхние уровни громкости замечено не было.

Звук с акцентом на низкие и средние частоты. Колонки Defender X460 хорошо подойдут под танцевальные и динамичные треки. Хорошее звучание при просмотре фильмов и во время игр. Скорректировать баланс поможет пара регуляторов.

Помимо подключения к устройству с аудиоразъемом, владелец сможет записать музыку на флеш-накопитель или внешний диск. Колонки сами считывают треки. Проблем с вложенными в папки замечено не было. Считываются общим списком. Изменения типа сортировки не предусмотрено.

Итоги по Defender X460

Есть поддержка беспроводного подключения. Используется модуль Bluetooth 4.2. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Ожидаемо поддержки кодеков передачи звука высокой четкости нет. Но для повседневной эксплуатации это и не нужно. Этот модуль может быть полезен и при эксплуатации в паре с ноутбуком или компьютером. Очень часто современные материнские платы оснащены модулем Bluetooth. Да и сам адаптер стоит недорого.Defender X460 – хорошо сбалансированная и недорогая акустическая система формата 2.1. Встроенные USB и Bluetooth, высокая громкость, удобный пульт управления, качественное исполнение, аккуратный внешний вид.