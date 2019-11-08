Обзор Defender X460. Акустическая система 2.1 с Bluetooth

2019-11-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Defender X460; [191]
Широкое распространение смартфонов и планшетов ожидаемо внесло свои коррективы в смежные сегменты электроники. Так при выборе актуальной акустической системы оптимальным будет наличие поддержки Bluetooth модуля для возможности беспроводной передачи музыки. Тестируемая сегодня система Defender X460 формата 2.1 соответствует этим требованиям.

Defender X460

Приобрести её можно в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Defender X460 обзор

Комплектация

В комплект входят основной блок, два сателлита, кабель, внешний блок управления, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробным описанием технических характеристик.

Defender X460

Внешний вид

Сабвуфер и сателлиты выполнены в общей стилистике с декоративной четырехзонной накладкой на фронтальной панели.

Defender X460

Основной блок Defender X460 выполнен из МДФ, окрашенного в черный цвет. С тыльной стороны расположены регуляторы баланса низких и высоких частот.

Defender X460

Ниже AUX-вход и выход на сателлиты. Также доступны механический выключатель и гнездо под пульт управления. Отверстие фазоинвертора расположено на тыльной стенке. Стоит на четырех резиновых ножках, гасящих вибрацию и предотвращающих скольжение.

Defender X460

Сателлиты заметно меньше по габаритам. Выполнены из пластика. Сборка проведена аккуратно, огрехов замечено не было.

Defender X460

Подключаются при помощи несъемного кабеля длиной 0.5 метра. Этого будет достаточно для удаленного размещения от центрального блока

Defender X460

Динамики расположены под углом, оптимизируя направление звука во время воспроизведения.

Defender X460

В комплекте идет внешний пульт управления с шайбой регулировки громкости. На нем же расположена кнопка переключения источников звука.

Defender X460

Есть разъемы для подключения с классическим 3.5мм аудиоразъемом. Выход под подключение наушников.

Defender X460

Трехпозиционный переключатель воспроизведения. Так останавливать/запускать треки и переключаться на следующий или возвращаться на предыдущий можно прямо с блока управления. Сам блок может быть установлен на удалении от основного блока.

Defender X460

Внешне система выглядит привлекательной. Общие габариты в сборе достаточно компактны.

Defender X460

Тесты

Мощность сабвуфера – 22 Вт. Каждый сателлит по 10 Вт. Суммарно получаем 42 Вт. С учетом габаритов, мощность высокая. На максимальном уровне любимые композиции будут слышны ближайшим соседям по квартире. Артефактов и шумов во время выхода на верхние уровни громкости замечено не было.

Defender X460

Звук с акцентом на низкие и средние частоты. Колонки Defender X460 хорошо подойдут под танцевальные и динамичные треки. Хорошее звучание при просмотре фильмов и во время игр. Скорректировать баланс поможет пара регуляторов.

Defender X460

Помимо подключения к устройству с аудиоразъемом, владелец сможет записать музыку на флеш-накопитель или внешний диск. Колонки сами считывают треки. Проблем с вложенными в папки замечено не было. Считываются общим списком. Изменения типа сортировки не предусмотрено.

Defender X460

Есть поддержка беспроводного подключения. Используется модуль Bluetooth 4.2. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Ожидаемо поддержки кодеков передачи звука высокой четкости нет. Но для повседневной эксплуатации это и не нужно. Этот модуль может быть полезен и при эксплуатации в паре с ноутбуком или компьютером. Очень часто современные материнские платы оснащены модулем Bluetooth. Да и сам адаптер стоит недорого.

Итоги по Defender X460

Defender X460 – хорошо сбалансированная и недорогая акустическая система формата 2.1. Встроенные USB и Bluetooth, высокая громкость, удобный пульт управления, качественное исполнение, аккуратный внешний вид.

Комментарии и отзывы Defender X460
Seagate готовится выпустить накопители о...
Seagate готовится выпустить накопители оКомпания Seagate планирует выпустить жесткие диски объемом 18 ТБ и 20 ТБ в следующем году, а также накопи...
Предварительный обзор Huawei Y9s. С выдв...
Предварительный обзор Huawei Y9s. С выдвСегодня мы поговорим о достаточно крутом решении, которое выглядит стильно, предоставляет вам массу возмо...
Google Pixel получат последнее обновлени...
Google Pixel получат последнее обновлениGoogle выпустила ежемесячное обновление для телефонов Pixel несколько дней назад, но Pixel и Pixel XL не ...
Мстители: Финал номинирован на Оскар...
Мстители: Финал номинирован на ОскарСупергеройский фильм "Мстители: Финал" как все знают стал самым кассовым фильмом в истории кинематографа ...
Huawei официально представила смартфон с...
Huawei официально представила смартфон сДебютировал новый смартфон Huawei Y9s с камерой-перископом и экраном без рамок. Аппарат наделен 6,59-дюйм...
Свежее обновление Galaxy Buds улучшает с...
Свежее обновление Galaxy Buds улучшает сКомпания Samsung выпустила свежее обновление R170XXU0ASJ2 для своих беспроводных наушников Galaxy Buds. О...
LG официально представила планшет G Pad...
LG официально представила планшет G PadСостоялся анонс нового планшета LG G Pad 5 10.1 с ОС Android 9.0 Pie. Гаджет получил 10,1-дюймовый дисп...
Fossil выпустила гибридные умные часы с ...
Fossil выпустила гибридные умные часы с Последние продукты Fossil просто и удачно названы Hybrid HR, выделяются среди своих предшественников, вст...


Обзор Defender X460. Акустическая система 2.1 с BluetoothОбзор Defender X460. Акустическая система 2.1 с Bluetooth
Обзор Candy GVS44 128 TWC3. Умная стиральная машина за доступные деньгиОбзор Candy GVS44 128 TWC3. Умная стиральная машина за доступные деньги
Обзор Creative Outlier Gold. Лучшие TWS-наушники до 10000 рублейОбзор Creative Outlier Gold. Лучшие TWS-наушники до 10000 рублей
Обзор Logitech G G403 HERO. Игровая мышка с точным сенсором Hero 16KОбзор Logitech G G403 HERO. Игровая мышка с точным сенсором Hero 16K
Обзор Transcend StoreJet 25C3S 1 ТБ. Внешний диск для ультрабуков и смартфоновОбзор Transcend StoreJet 25C3S 1 ТБ. Внешний диск для ультрабуков и смартфонов
Топ 5 лучших игр на двоих для PlayStatio...
Топ 5 лучших игр на двоих для PlayStatioСовместный просмотр фильмов или сериалов это всегда хорошо, но все со временем это приедается. Если вы хо...
Обзор Legend of Keepers: Prologue. Шикар...
Обзор Legend of Keepers: Prologue. ШикарДовольно часто небольшие студии радуют нас качественным контентом, который приносит гораздо больше удовол...
Предварительный обзор MSI Vigor GK50 Low...
Предварительный обзор MSI Vigor GK50 LowСегодня мы поговорим о достаточно интересной клавиатуре от компании MSI, которая выглядит привлекательно ...
Обзор Eternal Edge +. Шикарная ролевая и...
Обзор Eternal Edge +. Шикарная ролевая иДовольно часто относительно небольшие студии радуют нас качественным контентом, который позволяет смотрет...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Watch. Л...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Watch. ЛКомпания Xiaomi показала свои умные часы и удивила пользователей набором функций данного устройства. Гадж...
Обзор Walking Zombie 2. Стильная игра пр...
Обзор Walking Zombie 2. Стильная игра прСегодня речь пойдет о довольно необычном продукте, который разработчики отдают бесплатно. Однако внутри, ...
Предварительный обзор Mi TV 5 Pro. Стиль...
Предварительный обзор Mi TV 5 Pro. СтильСегодня китайская компания Xiaomi официально представила свой новый телевизор, а точнее целую линейку тел...
Обзор Felix The Reaper. Игра с юмором...
Обзор Felix The Reaper. Игра с юморомКрупные студии давно перестали радовать нас чем-то интересным, ведь они скованы бюджетом, прибылью и сетт...
Предварительный обзор MSI Modern 15. Игр...
Предварительный обзор MSI Modern 15. ИгрДавненько не было ничего нового по игровым ноутбукам и сейчас пришло время посмотреть в сторону новинки о...
Обзор плюсов и минусов Meizu Note 9 4/64...
Обзор плюсов и минусов Meizu Note 9 4/64Недавно компания Meizu закрыла собственный офис и фирменные магазины в России, чем вызвала большую обеспо...
Предварительный обзор Redmi TV. Шикарное...
Предварительный обзор Redmi TV. ШикарноеВ последнее время китайские производители показывают достаточно много интересных устройств, которые за св...
Предварительный обзор RedmiBook 14. Дост...
Предварительный обзор RedmiBook 14. ДостДовольно давно у нас не было обзоров на ноутбуки, так как раньше никто ничего интересного не выпускал — г...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor