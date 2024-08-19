Портативный саундбар. Обзор Defender Z8…

Изучаемая сегодня портативная колонка Defender Z8 выполнена в формате саундбара, позволяя эксплуатировать ее с телевизором, компьютером, а также вне дома. Относится она к доступному ценовому сегменту, поддерживает новый стандарт Bluetooth 5.3, включает встроенный MP3-плеер и FM-приемник.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает аудио и USB-кабели, руководство пользователя.

Внешний вид

Вытянутая форма корпуса оптимальна для размещения под монитором или телевизором. Высота и форма позволяют это сделать, при этом она хорошо вписывается в интерьер рабочего места.

Лицевую сторону занимает металлическая решетка, за которой располагаются динамики. Вся площадь ее подсвечивается многоцветной подсветкой.

Есть девять режимов, включая динамичные, которые играют в такт воспроизводимой музыке. Яркость у нее умеренная, при работе не мешает, но создает эффект на рабочем пространстве.

Органы управления находятся на верхней грани. Это четыре механические кнопки, они находятся в пределах быстрого доступа, а само управление организовано интуитивно.

На обратной стороне корпуса слот для карты памяти microSD, полноразмерный USB, тумблер питания, USB-C, линейный вход AUX IN. При размещении под монитором кабель питания можно будет подвести скрытно.

На основании корпуса две продольные прорезиненные ножки.

Тесты

Defender Z8 предлагает выбор источников мультимедийного контента. Так компьютер, телевизор или моноблок можно будет подключить как используя кабель с разъемом 3.5 мм, так и воспользовавшись Bluetooth 5.3. Это актуальная версия стандарта подключения с улучшенным качеством и сниженным энергопотреблением. Есть встроенный MP3, который считывает аудиофайлы с карты памяти или флешки. FM-тюнер с радиочастотным диапазоном от 87.5 до 108 МГц.

За вывод звука в ней отвечают парные динамики со схемой 2.0 и мощностью 10 Вт. В ее звуковой сцене преобладают средние частоты, дополненные чистыми басами и приглушенными верхними. Саундбар хорошо себя показал при просмотре фильмов, прослушивании музыки. Качество звука лучше чем во встроенных в монитор и телевизор колонках.

Defender Z8 обзор

Итоги

Колонку можно использовать вне дома, габариты и вес позволяют это делать. Встроенный аккумулятор с емкостью 1200 мАч в зависимости от громкости дает до 5 часов автономной работы. Зарядка идет через разъем USB-С.Defender Z8 – портативный саундбар с поддержкой дополнительных источников контента. Подсветка с эффектами, хорошие показатели автономной работы, ровное звучание, актуальная версия Bluetooth 5.3, доступный ценник.