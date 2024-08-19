Портативный саундбар. Обзор Defender Z8

Изучаемая сегодня портативная колонка Defender Z8 выполнена в формате саундбара, позволяя эксплуатировать ее с телевизором, компьютером, а также вне дома. Относится она к доступному ценовому сегменту, поддерживает новый стандарт Bluetooth 5.3, включает встроенный MP3-плеер и FM-приемник.

Defender Z8

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает аудио и USB-кабели, руководство пользователя.

Defender Z8

Внешний вид

Вытянутая форма корпуса оптимальна для размещения под монитором или телевизором. Высота и форма позволяют это сделать, при этом она хорошо вписывается в интерьер рабочего места.

Defender Z8

Лицевую сторону занимает металлическая решетка, за которой располагаются динамики. Вся площадь ее подсвечивается многоцветной подсветкой.

Defender Z8

Есть девять режимов, включая динамичные, которые играют в такт воспроизводимой музыке. Яркость у нее умеренная, при работе не мешает, но создает эффект на рабочем пространстве.

Defender Z8

Органы управления находятся на верхней грани. Это четыре механические кнопки, они находятся в пределах быстрого доступа, а само управление организовано интуитивно.

Defender Z8

На обратной стороне корпуса слот для карты памяти microSD, полноразмерный USB, тумблер питания, USB-C, линейный вход AUX IN. При размещении под монитором кабель питания можно будет подвести скрытно.

Defender Z8

На основании корпуса две продольные прорезиненные ножки.

Defender Z8

Тесты

Defender Z8 предлагает выбор источников мультимедийного контента. Так компьютер, телевизор или моноблок можно будет подключить как используя кабель с разъемом 3.5 мм, так и воспользовавшись Bluetooth 5.3. Это актуальная версия стандарта подключения с улучшенным качеством и сниженным энергопотреблением. Есть встроенный MP3, который считывает аудиофайлы с карты памяти или флешки. FM-тюнер с радиочастотным диапазоном от 87.5 до 108 МГц.

Defender Z8

За вывод звука в ней отвечают парные динамики со схемой 2.0 и мощностью 10 Вт. В ее звуковой сцене преобладают средние частоты, дополненные чистыми басами и приглушенными верхними. Саундбар хорошо себя показал при просмотре фильмов, прослушивании музыки. Качество звука лучше чем во встроенных в монитор и телевизор колонках.

Defender Z8

Колонку можно использовать вне дома, габариты и вес позволяют это делать. Встроенный аккумулятор с емкостью 1200 мАч в зависимости от громкости дает до 5 часов автономной работы. Зарядка идет через разъем USB-С.

Defender Z8 обзор

Итоги

Defender Z8 – портативный саундбар с поддержкой дополнительных источников контента. Подсветка с эффектами, хорошие показатели автономной работы, ровное звучание, актуальная версия Bluetooth 5.3, доступный ценник.
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