Обзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работы

Тестируемый сегодня Digma CITI 11 C403T совмещает в себе функционал ноутбука и планшета, предлагая разборную конструкцию и сенсорное управление. Работает на базе платформы Windows, поддерживая распространённые рабочие приложения, включая Word, Excel и PowerPoint.

Digma CITI 11 C403T обзор

Комплектация

К моменту публикации уже можно приобрести в ключевых российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 22 990 рублей.В комплекте с планшетным компьютером идет техническая документация и адаптер питания. Собрано все в коробке из картона со светлым оформлением.

Внешний вид

Состоит корпус устройства из двух частей. Это основание с клавиатурой и планшет с дисплеем.

Крепятся они между собой с помощью магнитов. Для усиления соединения есть две дополнительные металлические пластины.

Есть возможность открытия и закрытия крышки, как с традиционными ноутбуками. Откидывается она примерно на 120 градусов.

На шарнирном элементе есть группа медных контактов. Помимо работы тачпада и клавиатуры, она дает дополнительный полноразмерный USB 2.0 на боковой грани.

Используется набор клавиш без цифрового блока. Низкопрофильные, с коротким ходом и бесшумные.

Символы на клавиши нанесены краской. Кириллические и латинские символы читаемы. Стрелки вверх и вниз объединены в один ряд.

Ниже блока клавиатуры зона с тачпадом. Реагирует на касания точно. Поддерживаются жесты.

Основная часть корпуса Digma CITI 11 C403T представляет собой планшет. Ей можно полноценно пользоваться и без клавиатуры.

На поверхность экрана нанесена защитная пленка. Рамки вокруг дисплея с характерной шириной. Выведен объектив веб-камеры.

Дополнена она тут камерой на крышке. Наличие камер актуально с продолжающимся трендом на удаленную работу и обучение.

На верхнем торце кнопки включения и качелька регулировки громкости. Поддерживается сенсорное управление.

Планшетный компьютер располагает разъемом USB-C, слотом под карту памяти. Есть выход microHDMI для подключения внешнего монитора. Оснащен встроенной акустикой.

Экран

Качество сборки хорошее. Вес корпуса с клавиатурой 1232 грамма.На борту 11.6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Мы в ходе тестирования использовали его для работы, интернет-серфинга и просмотра роликов с Youtube. Придраться можно к уровню максимальной яркости, при работе под прямыми солнечными лучами, разобрать изображение сложнее.

Начинка

За быстродействие Digma CITI 11 C403T отвечает процессор Intel Celeron N3350. Его тактовая частота варьируется от 1.1 до 2.4 ГГц. Выполнен по 14 нм техпроцессу. Относится к семейству Apollo Lake. Уровень TDP на уровне 6 Вт.

Аккумулятор

Софт

Этот чип не требует организации активного охлаждения. Как результат получаем полностью бесшумный режим работы. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Картой памяти внутреннюю память можно расширить.Оснащен модулями Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth 4.0. Последний позволит использовать беспроводную периферию.Автономную работу обеспечивает батарея с емкостью 4000 мАч. Его хватает примерно на 7 часов работы в типовых сценариях. График разрядки равномерный.Работает на базе операционный системы Windows 10. Ограничений по установке софта нет. Приложения для создания документов, таблиц, клиенты для дистанционных звонков и совещаний, браузеры и почтовые клиенты. Все это работало корректно.

Итоги

Digma CITI 11 C403T хорошо себя показал в типовых сценариях работы, это учеба и работа. Компактные габариты и невысокая стоимость. Приемлемые объемы оперативной и внутренней памяти. Возможность использовать в качестве планшета или мультимедийной панели. Набор разъемов, бесшумная работа при нагрузке, сенсорное управление и жесты.