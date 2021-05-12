Обзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работы

Тестируемый сегодня Digma CITI 11 C403T совмещает в себе функционал ноутбука и планшета, предлагая разборную конструкцию и сенсорное управление. Работает на базе платформы Windows, поддерживая распространённые рабочие приложения, включая Word, Excel и PowerPoint.

Digma CITI 11 C403T

К моменту публикации уже можно приобрести в ключевых российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 22 990 рублей.

Digma CITI 11 C403T обзор

Комплектация

В комплекте с планшетным компьютером идет техническая документация и адаптер питания. Собрано все в коробке из картона со светлым оформлением.

Digma CITI 11 C403T

Внешний вид

Состоит корпус устройства из двух частей. Это основание с клавиатурой и планшет с дисплеем.

Digma CITI 11 C403T

Крепятся они между собой с помощью магнитов. Для усиления соединения есть две дополнительные металлические пластины.

Digma CITI 11 C403T

Есть возможность открытия и закрытия крышки, как с традиционными ноутбуками. Откидывается она примерно на 120 градусов.

Digma CITI 11 C403T

На шарнирном элементе есть группа медных контактов. Помимо работы тачпада и клавиатуры, она дает дополнительный полноразмерный USB 2.0 на боковой грани.

Digma CITI 11 C403T

Используется набор клавиш без цифрового блока. Низкопрофильные, с коротким ходом и бесшумные.

Digma CITI 11 C403T

Символы на клавиши нанесены краской. Кириллические и латинские символы читаемы. Стрелки вверх и вниз объединены в один ряд.

Digma CITI 11 C403T

Ниже блока клавиатуры зона с тачпадом. Реагирует на касания точно. Поддерживаются жесты.

Digma CITI 11 C403T

Основная часть корпуса Digma CITI 11 C403T представляет собой планшет. Ей можно полноценно пользоваться и без клавиатуры.

Digma CITI 11 C403T

На поверхность экрана нанесена защитная пленка. Рамки вокруг дисплея с характерной шириной. Выведен объектив веб-камеры.

Digma CITI 11 C403T

Дополнена она тут камерой на крышке. Наличие камер актуально с продолжающимся трендом на удаленную работу и обучение.

Digma CITI 11 C403T

На верхнем торце кнопки включения и качелька регулировки громкости. Поддерживается сенсорное управление.

Digma CITI 11 C403T

Планшетный компьютер располагает разъемом USB-C, слотом под карту памяти. Есть выход microHDMI для подключения внешнего монитора. Оснащен встроенной акустикой.

Digma CITI 11 C403T

Качество сборки хорошее. Вес корпуса с клавиатурой 1232 грамма.

Экран

На борту 11.6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Мы в ходе тестирования использовали его для работы, интернет-серфинга и просмотра роликов с Youtube. Придраться можно к уровню максимальной яркости, при работе под прямыми солнечными лучами, разобрать изображение сложнее.

Digma CITI 11 C403T

Начинка

За быстродействие Digma CITI 11 C403T отвечает процессор Intel Celeron N3350. Его тактовая частота варьируется от 1.1 до 2.4 ГГц. Выполнен по 14 нм техпроцессу. Относится к семейству Apollo Lake. Уровень TDP на уровне 6 Вт.

Digma CITI 11 C403T

Этот чип не требует организации активного охлаждения. Как результат получаем полностью бесшумный режим работы. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Картой памяти внутреннюю память можно расширить.

Оснащен модулями Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth 4.0. Последний позволит использовать беспроводную периферию.

Аккумулятор

Автономную работу обеспечивает батарея с емкостью 4000 мАч. Его хватает примерно на 7 часов работы в типовых сценариях. График разрядки равномерный.

Софт

Работает на базе операционный системы Windows 10. Ограничений по установке софта нет. Приложения для создания документов, таблиц, клиенты для дистанционных звонков и совещаний, браузеры и почтовые клиенты. Все это работало корректно.

Digma CITI 11 C403T

Итоги

Digma CITI 11 C403T хорошо себя показал в типовых сценариях работы, это учеба и работа. Компактные габариты и невысокая стоимость. Приемлемые объемы оперативной и внутренней памяти. Возможность использовать в качестве планшета или мультимедийной панели. Набор разъемов, бесшумная работа при нагрузке, сенсорное управление и жесты.
Комментарии и отзывы Digma CITI 11 C403T
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