Обзор Digma CITI E603. Ноутбук для студентов и школьников

2018-08-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma CITI E603; [219]
Платформы Intel Atom и Celeron успели себя хорошо зарекомендовать в недорогом сегменте планшетов и ноутбуков. Сегодня продолжая изучение модельной линейки в центре внимания будет Digma CITI E603 с IPS дисплеем, SSD-накопителем, 4 Гбайт оперативной памяти и оснащенный процессором Intel Celeron N3350. Этот обзор будет актуален с учетом приближающегося нового учебного года. С учетом уровня производительности, здесь не будет проблем при работе с браузером и офисными документами, но при этом не будет соблазна отвлекаться на игры со сложной графикой.

Digma CITI E603

К моменту публикации продажи этого ноутбука уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Digma CITI E603 в коробке из плотного картона со светлым оформлением. Помимо схематичного изображения ноутбука приводятся данные по техническим характеристикам. Комплект включает блок питания, гарантийный талон и руководство пользователя.

Digma CITI E603

Внешний вид

Это классический ноутбук со строгим дизайном. Корпус выполнен из пластика с матовым покрытием.

Digma CITI E603

Габариты этой модели обусловлены установкой 15.6-дюймового дисплея. Рамки вокруг экрана характерной ширины.

Digma CITI E603

По центру крышки нанесен логотип производителя. Дополнительные декоративные элементы отсутствуют.

Digma CITI E603

Механизм открытия крышки с ограниченным углом на открытие. Петли удерживают Digma CITI E603 устойчиво в любом положении. Шатания экрана не замечено.

Digma CITI E603

На нижней рамке выведен ряд из светодиодных индикаторов. В верхнем правом углу кнопка включения.

Digma CITI E603

Блок клавиатуры неплохой, ход у клавиш короткий и четкий. Печатать довольно комфортно. Клавиши традиционных размеров, это классика. Ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие с зажатой кнопкой FN.

Digma CITI E603

На левом торце два полноразмерных USB 2.0, гнездо RJ45, аудиоразъем и слот для карты памяти microSD.

Digma CITI E603

Справа скоростной USB 3.0, microHDMI и порт питания. Базовый набор разъемов хорош, позволяя эксплуатировать ноутбук без использования переходников.

Digma CITI E603

Тачпад расположен по центру. В нижней зоне пара скрытых кнопок. Поверхность тачпада с приятным тактильным покрытием, поддерживаются жесты.

Digma CITI E603

К полезной конструктивной особенности Digma CITI E603 отнесем наличие отсека под установку 2.5-дюймового диска. Крышка расположена снизу, для доступа потребуется крестовая отвертка.

Digma CITI E603

Рекомендуем ставить SSD-накопитель, так будет сохранен бесшумный режим работы системы. Такой способ предпочтительней, использования карт памяти.

Digma CITI E603

Снизу есть четыре резиновые ножки круглой формы, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности. Решетки динамиков расположены по краям. Громкость недостаточно высокая, но приемлемая.

Начинка

Уровень производительности у Digma CITI E603 выше, чем у решений построенных на Intel Atom. Установленный тут процессор относится к семейству Apollo Lake. Два ядра, работающие на частоте 1100 МГц.

Digma CITI E603

Располагает система 4 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. В рабочих приложениях работает стабильно, нехватки быстродействия в ежедневной работе не ощущалось. Поддерживается Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth 4.0.
  • 3DMark - Fire Strike Standard Graphics : 367.
  • Cinebench R15 -CPU Single 64Bit: 45.
  • Cinebench R15 - CPU Multi 64Bit: 86.
  • WinRAR: 619 кб\сек.

Экран

На борту 15.6-дюймовая IPS матрица с Full HD разрешением. Экран отличный, детализация ля этой диагонали позволяет с комфортом просматривать мультимедийный контент, читать большие объемы текста. Углы обзора широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Экран тут не сенсорный.

Digma CITI E603

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 5000 мАч. Хватает её примерно на 3.5 часа в максимальной нагрузке и около 4.5 часов при работе с браузером. Комплектный адаптер восстанавливает заряда за 2 часа.

Софт

Предустановлена операционная система Windows 10. Чем будет занят доступный объем памяти будет решать сам пользователь. Тут нет ограничений, ставятся декстопные приложения. В дальнейшем можно будет перенести систему на установленный SSD с большим объемом памяти.

Итоги по Digma CITI E603

Digma CITI E603 можно смело рекомендовать для покупки школьникам и студентам. Он станет отличным помощником во время обучения, позволяя работать с таблицами, документами и электронными учебниками. К его сильным сторонам отнесем IP FHD-дисплей, 4 Гбайт оперативной памяти, возможность установки 2.5-дюймового диска, набор разъемов.

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