Обзор Digma CITI E603. Ноутбук для студентов и школьников

Платформы Intel Atom и Celeron успели себя хорошо зарекомендовать в недорогом сегменте планшетов и ноутбуков. Сегодня продолжая изучение модельной линейки в центре внимания будет Digma CITI E603 с IPS дисплеем, SSD-накопителем, 4 Гбайт оперативной памяти и оснащенный процессором Intel Celeron N3350. Этот обзор будет актуален с учетом приближающегося нового учебного года. С учетом уровня производительности, здесь не будет проблем при работе с браузером и офисными документами, но при этом не будет соблазна отвлекаться на игры со сложной графикой.

Комплектация

К моменту публикации продажи этого ноутбука уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется Digma CITI E603 в коробке из плотного картона со светлым оформлением. Помимо схематичного изображения ноутбука приводятся данные по техническим характеристикам. Комплект включает блок питания, гарантийный талон и руководство пользователя.

Внешний вид

Это классический ноутбук со строгим дизайном. Корпус выполнен из пластика с матовым покрытием.

Габариты этой модели обусловлены установкой 15.6-дюймового дисплея. Рамки вокруг экрана характерной ширины.

По центру крышки нанесен логотип производителя. Дополнительные декоративные элементы отсутствуют.

Механизм открытия крышки с ограниченным углом на открытие. Петли удерживают Digma CITI E603 устойчиво в любом положении. Шатания экрана не замечено.

На нижней рамке выведен ряд из светодиодных индикаторов. В верхнем правом углу кнопка включения.

Блок клавиатуры неплохой, ход у клавиш короткий и четкий. Печатать довольно комфортно. Клавиши традиционных размеров, это классика. Ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие с зажатой кнопкой FN.

На левом торце два полноразмерных USB 2.0, гнездо RJ45, аудиоразъем и слот для карты памяти microSD.

Справа скоростной USB 3.0, microHDMI и порт питания. Базовый набор разъемов хорош, позволяя эксплуатировать ноутбук без использования переходников.

Тачпад расположен по центру. В нижней зоне пара скрытых кнопок. Поверхность тачпада с приятным тактильным покрытием, поддерживаются жесты.

К полезной конструктивной особенности Digma CITI E603 отнесем наличие отсека под установку 2.5-дюймового диска. Крышка расположена снизу, для доступа потребуется крестовая отвертка.

Рекомендуем ставить SSD-накопитель, так будет сохранен бесшумный режим работы системы. Такой способ предпочтительней, использования карт памяти.

Начинка

Снизу есть четыре резиновые ножки круглой формы, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности. Решетки динамиков расположены по краям. Громкость недостаточно высокая, но приемлемая.Уровень производительности у Digma CITI E603 выше, чем у решений построенных на Intel Atom. Установленный тут процессор относится к семейству Apollo Lake. Два ядра, работающие на частоте 1100 МГц.

3DMark - Fire Strike Standard Graphics : 367.

Cinebench R15 -CPU Single 64Bit: 45.

Cinebench R15 - CPU Multi 64Bit: 86.

WinRAR: 619 кб\сек.

Экран

Располагает система 4 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. В рабочих приложениях работает стабильно, нехватки быстродействия в ежедневной работе не ощущалось. Поддерживается Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth 4.0.На борту 15.6-дюймовая IPS матрица с Full HD разрешением. Экран отличный, детализация ля этой диагонали позволяет с комфортом просматривать мультимедийный контент, читать большие объемы текста. Углы обзора широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Экран тут не сенсорный.

Аккумулятор

Софт

Итоги по Digma CITI E603

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 5000 мАч. Хватает её примерно на 3.5 часа в максимальной нагрузке и около 4.5 часов при работе с браузером. Комплектный адаптер восстанавливает заряда за 2 часа.Предустановлена операционная система Windows 10. Чем будет занят доступный объем памяти будет решать сам пользователь. Тут нет ограничений, ставятся декстопные приложения. В дальнейшем можно будет перенести систему на установленный SSD с большим объемом памяти.Digma CITI E603 можно смело рекомендовать для покупки школьникам и студентам. Он станет отличным помощником во время обучения, позволяя работать с таблицами, документами и электронными учебниками. К его сильным сторонам отнесем IP FHD-дисплей, 4 Гбайт оперативной памяти, возможность установки 2.5-дюймового диска, набор разъемов.