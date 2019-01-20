Обзор Digma DCR-310G. Недорогая многофункциональная автомагнитола

Вы приобрели автомобиль без автомагнитолы и хотите подобрать для себя недорогое, но в то же время достойное решение? Кажется, пришло время не переплачивать раскрученным брендам. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию бюджетную многофункциональную автомагнитолу от компании Digma, встречайте, перед вами модель Digma DCR-310G, получившая под свое управление все необходимо для комфортного прослушивания музыки в своей машине. На момент написания обзора средняя стоимость устройства, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 1000 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Комплект поставки Digma DCR-310GУстройство поставляется в привычной для компании Digma упаковке из плотного картона на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:
- Автомагнитола Digma DCR-310G
- Кабель для подключения к автомобилю
- Ключи для извлечения базы автомагнитолы
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Особенности автомагнитолы Digma DCR-310G
- Радиоприемник: цифровой тюнер
- MP3-проигрыватель
- Усилитель
- Эквалайзер
- Пиковая мощность: 4x45 Вт
- Типоразмер: 1 DIN
- Форматы: MP3
- Интерфейсы: USB/SD/MMC/AUX
- Тип дисплея: многоцветный
- Автопоиск станций
- Число предустановок FM/AM: 18
- Регулировка тембра
- Размеры (ШхВхГ): 178x50x180 мм
Digma DCR-310GПеред нами недорогая автомагнитола, которая получила под свое управление современный дизайн, что позволяет вписаться устройству в интерьер практически любого автомобиля.
Передняя панель автомагнитолы несъемная и она выполнена из качественного черного пластика.
Основные кнопки управления функционалом выведены слева, а по центру размещен барабан регулировки громкости.
Справа находится информативный LED-дисплей на котором можно увидеть всю необходимую информацию: индикатор режима «Радио», «USB», «Карта памяти» и т.д. Снизу от дисплея расположены кнопки переключения радиостанций. Следует отметить, что благодаря встроенной памяти автомагнитолы вы можете сохранить в памяти устройства до 18 радиостанций.
Следует отметить, что слушать музыку можно не только при помощи FM-радио. Разработчики добавили и дополнительные интерфейсы: USB, AUX и даже поддержку SD-карт до 16 Гб. Все это позволяет наслаждаться своими любимыми музыкальными композициями.
На тыльной стороне автомагнитолы расположились разъемы для подключения к антенне и питания. Для подключения устройства не нужно иметь каких-либо навыков, достаточно воспользоваться инструкцией по эксплуатации, где все подробно описано.
Все кнопки девайса подсвечиваются. В темное время суток устройство заполнит ваш автомобиль новыми красками и качественной музыкой.
Что касается качества звучания, устройство полностью оправдывает свою стоимость и выдает насыщенные частоты, которые позволяют действительно наслаждаться звучанием музыкальных композиций, а не просто слушать их.
Если говорить в целом, устройство получило отличный внешний вид и выполнено из качественных материалов. К качеству сборки у нас никаких нареканий не возникло, все выполнено аккуратно и надежно.