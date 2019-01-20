Обзор Digma DCR-310G. Недорогая многофункциональная автомагнитола

Комплект поставки Digma DCR-310G

Автомагнитола Digma DCR-310G

Кабель для подключения к автомобилю

Ключи для извлечения базы автомагнитолы

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Вы приобрели автомобиль без автомагнитолы и хотите подобрать для себя недорогое, но в то же время достойное решение? Кажется, пришло время не переплачивать раскрученным брендам. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию бюджетную многофункциональную автомагнитолу от компании Digma, встречайте, перед вами модель Digma DCR-310G, получившая под свое управление все необходимо для комфортного прослушивания музыки в своей машине. На момент написания обзора средняя стоимость устройства, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 1000 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в привычной для компании Digma упаковке из плотного картона на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:

Особенности автомагнитолы Digma DCR-310G

Радиоприемник: цифровой тюнер

MP3-проигрыватель

Усилитель

Эквалайзер

Пиковая мощность: 4x45 Вт

Типоразмер: 1 DIN

Форматы: MP3

Интерфейсы: USB/SD/MMC/AUX

Тип дисплея: многоцветный

Автопоиск станций

Число предустановок FM/AM: 18

Регулировка тембра

Размеры (ШхВхГ): 178x50x180 мм

Digma DCR-310G

Перед нами недорогая автомагнитола, которая получила под свое управление современный дизайн, что позволяет вписаться устройству в интерьер практически любого автомобиля.

Передняя панель автомагнитолы несъемная и она выполнена из качественного черного пластика.

Основные кнопки управления функционалом выведены слева, а по центру размещен барабан регулировки громкости.

Справа находится информативный LED-дисплей на котором можно увидеть всю необходимую информацию: индикатор режима «Радио», «USB», «Карта памяти» и т.д. Снизу от дисплея расположены кнопки переключения радиостанций. Следует отметить, что благодаря встроенной памяти автомагнитолы вы можете сохранить в памяти устройства до 18 радиостанций.

Следует отметить, что слушать музыку можно не только при помощи FM-радио. Разработчики добавили и дополнительные интерфейсы: USB, AUX и даже поддержку SD-карт до 16 Гб. Все это позволяет наслаждаться своими любимыми музыкальными композициями.

На тыльной стороне автомагнитолы расположились разъемы для подключения к антенне и питания. Для подключения устройства не нужно иметь каких-либо навыков, достаточно воспользоваться инструкцией по эксплуатации, где все подробно описано.

Все кнопки девайса подсвечиваются. В темное время суток устройство заполнит ваш автомобиль новыми красками и качественной музыкой.

Что касается качества звучания, устройство полностью оправдывает свою стоимость и выдает насыщенные частоты, которые позволяют действительно наслаждаться звучанием музыкальных композиций, а не просто слушать их.

Итоги

Если говорить в целом, устройство получило отличный внешний вид и выполнено из качественных материалов. К качеству сборки у нас никаких нареканий не возникло, все выполнено аккуратно и надежно.Подводя итоги по автомагнитоле Digma DCR-310G, следует сказать, что перед нами недорогое устройство, которое отлично подойдет для людей, которые покупают подержанные автомобили, где нет своей аудиосистемы. Digma DCR-310G, несомненно впишется в интерьер салона автомобиля и оживить его яркими красками. Из минусов можно отметить лишь несъемную переднюю панель автомагнитолы. В остальном устройство полностью оправдало наши ожидания. За 1000 рублей вы получаете под свое управление стильное и многофункциональное решение.