Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор

Несмотря на то, что современные дети избалованы технологиями, магия кино на большом экране, да и даже диафильмы, сейчас способны подарить радость и увлечь на длительное время не только детей, но и взрослых. Тестируемый сегодня проектор Digma DiMagic Kids plus позволит наслаждаться этой магией с минимальными финансовыми вложениями, как дома, так и даже на природе.

Digma DiMagic Kids plus

Приобрести его можно в среднем за 3990 рублей.

Комплектация

Digma DiMagic Kids plus

Поставляется упакованным в коробку с изображением проектора и данными по ключевым техническим характеристикам. Комплект его включает адаптер питания, пульт ДУ, переходник на RCA-разъемы, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma DiMagic Kids plus

Digma DiMagic Kids plus обзор

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе с преобладанием светлых цветов. Основа белоснежный пластик с матовым покрытием и окрашенная в серебристый цвет решетка.

Digma DiMagic Kids plus

Решетки на боковых гранях скрывают динамик, а также участвуют в отводе тепла. Используется в нем как пассивный отвод тепла с помощью массивного радиатора, так и активный вентилятор.

Digma DiMagic Kids plus

На крышке ручка, упрощающая переноску. Вес и форма позволяют эксплуатировать его детям.

Digma DiMagic Kids plus

Помимо ручки на крышке есть механическое колесико фокусировки. Здесь же панель управления, состоящая из пяти механических кнопок.

Digma DiMagic Kids plus

Digma DiMagic Kids plus комплектуется пультом ДУ, позволяющим управлять воспроизведением, не вставая с дивана.

Digma DiMagic Kids plus

На задней панели выведены гнездо питания, ИК-приемник, HDMI, AV-вход, полноразмерный USB и слот для карты памяти формата microSD.

Digma DiMagic Kids plus

На лицевой панели линза, выполненная из стекла. Ниже вырез со светодиодным индикатором активности, напоминающий улыбку.

Digma DiMagic Kids plus

Размещать можно будет на ровной поверхности, скольжение по которой предотвратят резиновые ножки. Есть винтовое отверстие с распространённым типом резьбы, позволяющим установить на потолочный кронштейн или триногу.

Digma DiMagic Kids plus

Оснащение

Работает Digma DiMagic Kids plus на базе процессора MSD56. Его мощности достаточно с учетом того, что изображение выводится с разрешением 320х240 пикселей. Поддерживает актуальные кодеки, включая WMV, MPEG1/2/4, H.264, H.265, MOV, VC1 и DIVX.

Digma DiMagic Kids plus

В зависимости от расстояния выводимое им изображение сопоставимо по размерам с телевизором от 20 до 80 дюймов. Максимальная яркость его составляет 30 люмен. С учетом этого уровня просмотр изображения будет возможен в затемненной комнате. Для вывода можно использовать как проекционный экран, так и стену с однородными обоями светлого цвета.

Digma DiMagic Kids plus

Для вывода звука используется встроенные динамики мощностью 2 Вт. Хватает для домашнего просмотра. Есть встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч, заряд которого обеспечивает около 2 часов беспрерывного просмотра. С учетом того что длина кабеля у комплектного блока питания составляет 20 сантиметров, удобнее просмотр будет проводить предварительно зарядив аккумулятор.

Интерфейс и работа

Digma DiMagic Kids plus

Запускается система быстро. Главное меню с четырьмя вкладками: кино, звук, фото и текст. Каждая из них выводит список соответствующего контента с накопителя.

Digma DiMagic Kids plus

Есть базовый набор настроек с изменением режима изображения, цветового баланса, соотношения сторон и поворота его.

Digma DiMagic Kids plus

Можно выбрать один из источников воспроизведения: HDMI, AV, карта памяти microSD или USB-накопитель.

Digma DiMagic Kids plus

Итоги

Digma DiMagic Kids plus – портативный проектор, который станет хорошим выбором для просмотра мультфильмов, фильмов и фотографий в детской. Невысокая стоимость, поддержка разных источников контента, простота настройки, возможность установки на потолочный кронштейн или триногу, встроенный динамик, привлекательный внешний вид. Не устроить может низкое разрешение, отсутствие Wi-Fi и поддержки облачных сервисов, но все это отразилось бы ожидаемо на стоимости. К минусам отнесем короткую длину кабеля питания и шум от вентилятора при продолжительном просмотре.
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