Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор

Приобрести его можно в среднем за 3990 рублей.
Поставляется упакованным в коробку с изображением проектора и данными по ключевым техническим характеристикам. Комплект его включает адаптер питания, пульт ДУ, переходник на RCA-разъемы, руководство пользователя и гарантийный талон.
Решетки на боковых гранях скрывают динамик, а также участвуют в отводе тепла. Используется в нем как пассивный отвод тепла с помощью массивного радиатора, так и активный вентилятор.
На крышке ручка, упрощающая переноску. Вес и форма позволяют эксплуатировать его детям.
Помимо ручки на крышке есть механическое колесико фокусировки. Здесь же панель управления, состоящая из пяти механических кнопок.
Digma DiMagic Kids plus комплектуется пультом ДУ, позволяющим управлять воспроизведением, не вставая с дивана.
На задней панели выведены гнездо питания, ИК-приемник, HDMI, AV-вход, полноразмерный USB и слот для карты памяти формата microSD.
На лицевой панели линза, выполненная из стекла. Ниже вырез со светодиодным индикатором активности, напоминающий улыбку.
Размещать можно будет на ровной поверхности, скольжение по которой предотвратят резиновые ножки. Есть винтовое отверстие с распространённым типом резьбы, позволяющим установить на потолочный кронштейн или триногу.
В зависимости от расстояния выводимое им изображение сопоставимо по размерам с телевизором от 20 до 80 дюймов. Максимальная яркость его составляет 30 люмен. С учетом этого уровня просмотр изображения будет возможен в затемненной комнате. Для вывода можно использовать как проекционный экран, так и стену с однородными обоями светлого цвета.
Для вывода звука используется встроенные динамики мощностью 2 Вт. Хватает для домашнего просмотра. Есть встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч, заряд которого обеспечивает около 2 часов беспрерывного просмотра. С учетом того что длина кабеля у комплектного блока питания составляет 20 сантиметров, удобнее просмотр будет проводить предварительно зарядив аккумулятор.
Запускается система быстро. Главное меню с четырьмя вкладками: кино, звук, фото и текст. Каждая из них выводит список соответствующего контента с накопителя.
Есть базовый набор настроек с изменением режима изображения, цветового баланса, соотношения сторон и поворота его.
Можно выбрать один из источников воспроизведения: HDMI, AV, карта памяти microSD или USB-накопитель.