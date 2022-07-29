Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор

Несмотря на то, что современные дети избалованы технологиями, магия кино на большом экране, да и даже диафильмы, сейчас способны подарить радость и увлечь на длительное время не только детей, но и взрослых. Тестируемый сегодня проектор Digma DiMagic Kids plus позволит наслаждаться этой магией с минимальными финансовыми вложениями, как дома, так и даже на природе.

Комплектация

Приобрести его можно в среднем за 3990 рублей.

Поставляется упакованным в коробку с изображением проектора и данными по ключевым техническим характеристикам. Комплект его включает адаптер питания, пульт ДУ, переходник на RCA-разъемы, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma DiMagic Kids plus обзор

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе с преобладанием светлых цветов. Основа белоснежный пластик с матовым покрытием и окрашенная в серебристый цвет решетка.

Решетки на боковых гранях скрывают динамик, а также участвуют в отводе тепла. Используется в нем как пассивный отвод тепла с помощью массивного радиатора, так и активный вентилятор.

На крышке ручка, упрощающая переноску. Вес и форма позволяют эксплуатировать его детям.

Помимо ручки на крышке есть механическое колесико фокусировки. Здесь же панель управления, состоящая из пяти механических кнопок.

Digma DiMagic Kids plus комплектуется пультом ДУ, позволяющим управлять воспроизведением, не вставая с дивана.

На задней панели выведены гнездо питания, ИК-приемник, HDMI, AV-вход, полноразмерный USB и слот для карты памяти формата microSD.

На лицевой панели линза, выполненная из стекла. Ниже вырез со светодиодным индикатором активности, напоминающий улыбку.

Размещать можно будет на ровной поверхности, скольжение по которой предотвратят резиновые ножки. Есть винтовое отверстие с распространённым типом резьбы, позволяющим установить на потолочный кронштейн или триногу.

Оснащение

Работает Digma DiMagic Kids plus на базе процессора MSD56. Его мощности достаточно с учетом того, что изображение выводится с разрешением 320х240 пикселей. Поддерживает актуальные кодеки, включая WMV, MPEG1/2/4, H.264, H.265, MOV, VC1 и DIVX.

В зависимости от расстояния выводимое им изображение сопоставимо по размерам с телевизором от 20 до 80 дюймов. Максимальная яркость его составляет 30 люмен. С учетом этого уровня просмотр изображения будет возможен в затемненной комнате. Для вывода можно использовать как проекционный экран, так и стену с однородными обоями светлого цвета.

Интерфейс и работа

Для вывода звука используется встроенные динамики мощностью 2 Вт. Хватает для домашнего просмотра. Есть встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч, заряд которого обеспечивает около 2 часов беспрерывного просмотра. С учетом того что длина кабеля у комплектного блока питания составляет 20 сантиметров, удобнее просмотр будет проводить предварительно зарядив аккумулятор.

Запускается система быстро. Главное меню с четырьмя вкладками: кино, звук, фото и текст. Каждая из них выводит список соответствующего контента с накопителя.

Есть базовый набор настроек с изменением режима изображения, цветового баланса, соотношения сторон и поворота его.

Можно выбрать один из источников воспроизведения: HDMI, AV, карта памяти microSD или USB-накопитель.

Итоги

Digma DiMagic Kids plus – портативный проектор, который станет хорошим выбором для просмотра мультфильмов, фильмов и фотографий в детской. Невысокая стоимость, поддержка разных источников контента, простота настройки, возможность установки на потолочный кронштейн или триногу, встроенный динамик, привлекательный внешний вид. Не устроить может низкое разрешение, отсутствие Wi-Fi и поддержки облачных сервисов, но все это отразилось бы ожидаемо на стоимости. К минусам отнесем короткую длину кабеля питания и шум от вентилятора при продолжительном просмотре.