Обзор Digma EVE 605. Ноутбук для работы и учебы на Intel Atom X5-Z8350

2018-05-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma EVE 605; [255]
Как показала практика серии тестов, последние чипы семейства Intel Atom выступают отличной основой для ноутбуков в недорогом сегменте. В них соблюден баланс между уровнем энергопотребления и быстродействия, который позволяет, обеспечивая высокое время автономной работы, легкий вес конструкции дать возможность работы с офисными документами, браузером, социальными сетями и мессенджерами. Тот самый ноутбук, который действительно приобретается для учебы и работы, а не игр.

Digma EVE 605

Не так давно мы изучали Digma EVE 1402 c возможностью установки накопителя форм-фактора 2.5-дюйма, сегодня продолжая изучение модельной линейки у нас в центре внимания будет Digma EVE 605, оснащенный отсеком под жесткий диск. К моменту публикации он стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Digma EVE 605 обзор

Комплектация

Поставляется Digma EVE 605 в коробке из плотного картона со светлым оформлением. Внутри ноутбук зафиксирован во вспененные вставки, предотвращающие тряски во время переноски.

Digma EVE 605

Комплект включает зарядное устройство, карту памяти объемом 32 Гбайт, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Digma EVE 605 классический ноутбук без возможности трансформации. Крышка открывается в пределах 120 градусов. Шарниры обладают достаточной жесткостью.

Digma EVE 605

В максимально открытом положении она не перевешивает корпус. Выбранное положение не смещается.

Digma EVE 605

Выполнен корпус из пластика, окрашенного в серебристый цвет. Выглядит аккуратно и сдержанно. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Digma EVE 605

Корпус достаточно легкий и тонкий. Его вполне можно будет закинуть с собой в рюкзак и взять в дальние поездки.

Digma EVE 605

На правой грани выведены слот для карты памяти формата microSD, аудиоразъем под наушники, два USB и сетевое гнездо, защищенное откидной крышкой.

Digma EVE 605

С противоположной стороны еще один скоростной USB, порт питания и HDMI. Digma EVE 605 поддерживает возможность вывода изображения на внешний монитор.

Digma EVE 605

Установлен классический набор низкопрофильных клавиш. Символы на клавиши нанесены краской. Ход у клавиш короткий и четкий. Подсветка отсутствует.

Digma EVE 605

На верхней рамке выведен парный микрофон и несколько светодиодных индикаторов. Есть встроенная веб-камера.

Digma EVE 605

Устойчивое расположение на ровной поверхности обеспечивает четыре резиновые ножки. Снизу также скрывается крышка с отсеком под 2.5-дюймовый жесткий диск.

Digma EVE 605

Digma EVE 605 поддерживает возможность установки диска с высотой до 7 мм. Со своей стороны, рекомендуем ставить твердотельный диск. Так помимо высокой скорости работы с файлами, можно будет сохранить бесшумный режим работы.

Digma EVE 605

Установленная здесь платформа не требует наличия активного охлаждения. Помимо отсутствия шума это еще исключает риск загрязнения внутреннего содержимого пылью.

Digma EVE 605

Общие габариты корпуса составляют 370 × 237 × 21 мм при весе в 1750 граммов.

Digma EVE 605

Digma EVE 605

Экран

Установлен 15.6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Экран с широкими углами обзора. Есть возможность регулировки яркости в широком диапазоне. Рамки вокруг него традиционной ширины. Дисплей порадовал качеством исполнения и настройкой.

Digma EVE 605

Начинка

Работает Digma EVE 605 на базе процессора Intel Atom X5-Z8350 с тактовой частотой до 1.44 ГГц. Доступно 4 Гбайт внутренней и 32 Гбайт под операционную систему и данные. Напомним, что в отличие от большинства моделей на этой платформе, тут есть возможность установки не только карты памяти объемом до 64 Гбайт, но и полноценного накопителя нужного объема.

Digma EVE 605

Digma EVE 605

Уровня быстродействия достаточно для игр с простой графикой, открытия нескольких вкладок в браузере и переключения между ними, работы с таблицами и офисными документами, а также просмотра фильмов в Full HD разрешении.

Digma EVE 605

Digma EVE 605

Из модулей связи есть Bluetooth 4.0 и однодиапазонный Wi-Fi.

Аккумулятор

Автономную работу обеспечивает батарейка с внушительной емкостью в 10000 мАч. Она дает около 8-8.5 часов автономной работы в обычном рабочем сценарии эксплуатации. Для зарядки используется блок питания с проприоритарным разъемом. На восстановление им уходит около 6-7 часов.

Итоги по Digma EVE 605

Золото. Выбор редакции MegaObzorDigma EVE 605 станет отличным выбором при поиске рабочего или образовательного ноутбука с экраном диагональю 15.6-дюймов. К его плюсам отнесем возможность установки накопителя 2.5-дюйма, наличие сетевого разъема и HDMI, три USB, IPS экран с разрешением Full HD, длительное время автономной работы. Не устроить может использование для зарядки мало распространённого разъема.
Digma EVE 605 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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