Обзор Digma EVE 605. Ноутбук для работы и учебы на Intel Atom X5-Z8350

Как показала практика серии тестов, последние чипы семейства Intel Atom выступают отличной основой для ноутбуков в недорогом сегменте. В них соблюден баланс между уровнем энергопотребления и быстродействия, который позволяет, обеспечивая высокое время автономной работы, легкий вес конструкции дать возможность работы с офисными документами, браузером, социальными сетями и мессенджерами. Тот самый ноутбук, который действительно приобретается для учебы и работы, а не игр.
Digma EVE 605 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Не так давно мы изучали Digma EVE 1402 c возможностью установки накопителя форм-фактора 2.5-дюйма, сегодня продолжая изучение модельной линейки у нас в центре внимания будет Digma EVE 605, оснащенный отсеком под жесткий диск. К моменту публикации он стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Digma EVE 605 обзор
КомплектацияПоставляется Digma EVE 605 в коробке из плотного картона со светлым оформлением. Внутри ноутбук зафиксирован во вспененные вставки, предотвращающие тряски во время переноски.
Комплект включает зарядное устройство, карту памяти объемом 32 Гбайт, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видDigma EVE 605 классический ноутбук без возможности трансформации. Крышка открывается в пределах 120 градусов. Шарниры обладают достаточной жесткостью.
В максимально открытом положении она не перевешивает корпус. Выбранное положение не смещается.
Выполнен корпус из пластика, окрашенного в серебристый цвет. Выглядит аккуратно и сдержанно. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.
Корпус достаточно легкий и тонкий. Его вполне можно будет закинуть с собой в рюкзак и взять в дальние поездки.
На правой грани выведены слот для карты памяти формата microSD, аудиоразъем под наушники, два USB и сетевое гнездо, защищенное откидной крышкой.
С противоположной стороны еще один скоростной USB, порт питания и HDMI. Digma EVE 605 поддерживает возможность вывода изображения на внешний монитор.
Установлен классический набор низкопрофильных клавиш. Символы на клавиши нанесены краской. Ход у клавиш короткий и четкий. Подсветка отсутствует.
На верхней рамке выведен парный микрофон и несколько светодиодных индикаторов. Есть встроенная веб-камера.
Устойчивое расположение на ровной поверхности обеспечивает четыре резиновые ножки. Снизу также скрывается крышка с отсеком под 2.5-дюймовый жесткий диск.
Digma EVE 605 поддерживает возможность установки диска с высотой до 7 мм. Со своей стороны, рекомендуем ставить твердотельный диск. Так помимо высокой скорости работы с файлами, можно будет сохранить бесшумный режим работы.
Установленная здесь платформа не требует наличия активного охлаждения. Помимо отсутствия шума это еще исключает риск загрязнения внутреннего содержимого пылью.
Общие габариты корпуса составляют 370 × 237 × 21 мм при весе в 1750 граммов.
ЭкранУстановлен 15.6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Экран с широкими углами обзора. Есть возможность регулировки яркости в широком диапазоне. Рамки вокруг него традиционной ширины. Дисплей порадовал качеством исполнения и настройкой.
НачинкаРаботает Digma EVE 605 на базе процессора Intel Atom X5-Z8350 с тактовой частотой до 1.44 ГГц. Доступно 4 Гбайт внутренней и 32 Гбайт под операционную систему и данные. Напомним, что в отличие от большинства моделей на этой платформе, тут есть возможность установки не только карты памяти объемом до 64 Гбайт, но и полноценного накопителя нужного объема.
Уровня быстродействия достаточно для игр с простой графикой, открытия нескольких вкладок в браузере и переключения между ними, работы с таблицами и офисными документами, а также просмотра фильмов в Full HD разрешении.
Из модулей связи есть Bluetooth 4.0 и однодиапазонный Wi-Fi.
АккумуляторАвтономную работу обеспечивает батарейка с внушительной емкостью в 10000 мАч. Она дает около 8-8.5 часов автономной работы в обычном рабочем сценарии эксплуатации. Для зарядки используется блок питания с проприоритарным разъемом. На восстановление им уходит около 6-7 часов.
Итоги по Digma EVE 605Digma EVE 605 станет отличным выбором при поиске рабочего или образовательного ноутбука с экраном диагональю 15.6-дюймов. К его плюсам отнесем возможность установки накопителя 2.5-дюйма, наличие сетевого разъема и HDMI, три USB, IPS экран с разрешением Full HD, длительное время автономной работы. Не устроить может использование для зарядки мало распространённого разъема.
Digma EVE 605 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".