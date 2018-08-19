Обзор телефона Digma LINX N331 2G

Сегодня в центре внимания у нас будет недорогой кнопочный телефон Digma LINX N331 2G. Цветной дисплей, интересный дизайн, несколько расцветок и длительное время автономной работы. Обзор может быть интересен для тех, кто находится в поиске основного телефона или дополнительного к смартфону. Подобные телефоны хоть и не могут похвастаться высокой функциональностью, но отличаются высокой надежностью.

Комплектация

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в компактной коробке с изображением телефона и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство и гарантийный талон.

Внешний вид

Визуально Digma LINX N331 очень напоминает по форме «бессмертный» NOKIA 3310. Удобная форма корпуса и несколько расцветок.

Покупатель может выбрать между черным, красным, синим, серым, голубым и желтым. Выглядит аккуратно и стильно.

Основным материалом выступает пластик. Сборка проведена качественно, без огрехов. При сдавливании в руках корпус не скрипит.

На фронтальной стороне цветной дисплей с разговорной решеткой динамика. Ниже кнопки навигации и блок цифровой клавиатуры.

С обратной стороны выведен объектив основной камеры и основной динамик. Громкость достаточно высокая для того, чтобы не пропустить важный вызов.

Корпус Digma LINX N331 разборный, под крышкой съемная батарейка, два слота SIM и слот для карты памяти форм-фактора microSD.

На накопитель можно будет загрузить музыкальные треки для дальнейшего прослушивания в наушниках.

Аудиоразъем microUSB для восстановления заряда находится на нижнем торце, сверху светодиодный фонарик.

Кнопки овальной формы. Символы нанесены краской. Все кнопки прорезинены. Нажимаются с небольшим усилием, бесшумно.

Экран

Изображение выводится на 2.4-дюймовый цветной TFT TN дисплей с разрешением 160 на 128 пикселей. Углы обзора ограничены. Уровень яркости не позволит с комфортом работать под прямыми солнечными лучами. Отдельные пиксели можно рассмотреть при обычном размещении в руке.

Софт

Интерфейс в виде плиток. Простой и лаконичный. Нужный пункт можно будет найти в пару кликов. Набор опций традиционен для кнопочных телефонов. Настройки можно распределять по нескольким профилям. Контакты можно будет распределять по группам. Из дополнительных опций отметим Bluetooth, FM-радио, калькулятор, календарь, секундомер.

Итоги по Digma LINX N331

При своей невысокой стоимости предлагает хорошее качество исполнения и приятный внешний вид. К плюсам отнесем наличие ярких расцветок, две SIM и карту памяти, громкий динамик, хорошее время автономной работы (4-5 дней).