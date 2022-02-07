Обзор Digma S-19. Недорогая портативная колонка с FM и MP3…

Тестируемая сегодня беспроводная колонка Digma S-19 относится к недорогому ценовому сегменту. Ее мощность составляет 5 Вт, работает по схеме 1.0. Она помимо Bluetooth соединения предлагает также встроенный FM-тюнер и слот для карты памяти, выступая самостоятельным мультимедийным центром.

Комплектация

Ее стоимость составляет 1290 рублей.Ее комплект включает руководство пользователя на русском языке, аудиокабель и USB-кабель.

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе с преобладанием черного цвета. Каркас из пластика с матовым покрытием.

Лицевая сторона с металлической сеткой в центре которой находится островок с логотипом бренда. За сеткой скрывается излучатель.

На верхней грани четыре механические кнопки управления, с помощью которых можно изменять громкость, переключатель треки и изменять источник воспроизведения.

Сбоку углубление с металлическим кольцом, позволяющее зафиксировать колонку с помощью карабина или установить на нее ремешок.

С тыльной стороны под заглушкой расположены microUSB для зарядки, аудиоразъем и слот для карты памяти формата microSD.

На основании четыре резиновые ножки и в центре островок с нанесенной технической информацией.

Тесты

Весит Digma S-19 около 340 граммов. Без проблем помещается в компактной сумке.Как и отмечали выше, колонка поддерживает проводную и беспроводную передачу звука. Это аудиоразъем AUX и модуль Bluetooth 5.0. Помимо этого есть FM-тюнер с традиционными для российских радиостанций частотами и слот для microSD. Для радиоантенны выступает комплектный аудиокабель. Корректно работало и считывание файлов с карты памяти.

Изменение ключевых рабочих статусов колонка сопровождает звуковыми подсказками. Есть предупреждение по разряду батареи.

Громкость у нее не самая высокая, отчасти это связано с габаритами колонки и конечно же невысокой стоимостью. Но она вполне решает задачи просмотра фильмов со смартфона, прослушивания музыки на даче или вне дома. Явных огрехов в качестве звука у нее нет.

Тест колонки Digma S-19

Итоги

Встроенной батарейки, а ее емкость составляет 1200 мАч, в среднем хватало на 6 часов беспрерывного воспроизведения. Цикл восстановления занимает 2 часа.Digma S-19 – недорогая портативная колонка, которая также может использоваться в качестве отдельной мультимедийной системы с MP3-плеером, считывающим файлы с карты памяти, и FM-тюнером.