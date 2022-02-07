Обзор Digma S-19. Недорогая портативная колонка с FM и MP3…

Ее стоимость составляет 1290 рублей.
Лицевая сторона с металлической сеткой в центре которой находится островок с логотипом бренда. За сеткой скрывается излучатель.
На верхней грани четыре механические кнопки управления, с помощью которых можно изменять громкость, переключатель треки и изменять источник воспроизведения.
Сбоку углубление с металлическим кольцом, позволяющее зафиксировать колонку с помощью карабина или установить на нее ремешок.
С тыльной стороны под заглушкой расположены microUSB для зарядки, аудиоразъем и слот для карты памяти формата microSD.
На основании четыре резиновые ножки и в центре островок с нанесенной технической информацией.
Весит Digma S-19 около 340 граммов. Без проблем помещается в компактной сумке.
Изменение ключевых рабочих статусов колонка сопровождает звуковыми подсказками. Есть предупреждение по разряду батареи.
Громкость у нее не самая высокая, отчасти это связано с габаритами колонки и конечно же невысокой стоимостью. Но она вполне решает задачи просмотра фильмов со смартфона, прослушивания музыки на даче или вне дома. Явных огрехов в качестве звука у нее нет.
Встроенной батарейки, а ее емкость составляет 1200 мАч, в среднем хватало на 6 часов беспрерывного воспроизведения. Цикл восстановления занимает 2 часа.