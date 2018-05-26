Обзор Digma S-20. Лучшая беспроводная колонка до 1000 рублей

Тестируемая сегодня беспроводная колонка Digma S-20 занимает младшую позицию в модельной линейки акустики этого производителя. Но не спешите с выводами, несмотря на невысокую стоимость, она получила ряд интересных конструктивных решений, недоступных в старших моделях. Вы уже могли видеть тесты Digma S-40 в защищенном корпусе, Digma S-32 с яркой подсветкой и Digma S-31 с насыщенным звучанием.
Тестируемая сегодня портативная акустика находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПокупатель получает Digma S-20 в компактной светлой коробке с подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель для зарядки, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видКорпус у Digma S-20 самый компактный среди протестированной серии беспроводных колонок. Оформление минималистичное.
Лицевая сторона полностью покрыта защитной металлической сеткой, за которой скрывается динамик мощностью 4 Вт.
Один из боковых углов скошен, на него нанесена хромированная вставка с логотипом производителя.
На верхнем торце выведена панель управления, состоящая из четырех механических кнопок треугольной формы.
С помощью кнопок переключается источник воспроизведения, изменяется громкость и переключаются треки.
На тыльной стороне Digma S-20 выведены полноразмерный USB, microUSB, слот для карты памяти формата microSD и механический выключатель.
Конструктивной особенностью это модели стал отсек со съемным аккумулятором. Эта батарейка будет хорошо знакома для владельцев кнопочных телефонов Nokia. Можно сменить в последующем или доказать дополнительные, они находятся в широком доступе в российских и китайских магазинах.
На нижней грани присутствует пара продольных резиновых ножек. Сборка проведена качественно, явных огрехов не наблюдается.
ТестыDigma S-20 предлагает хороший выбор источников воспроизведения: FM-радио, карта памяти с аудиофайлами, Bluetooth. Все варианты являются рабочими, проблем и сбоев не было. FM-радио в условиях мегаполиса демонстрировало уверенный сигнал с минимальным количеством помех. Файлы с карты памяти читаются общим списком, воспроизводит популярные аудиоформаты.
Bluetooth даст возможность синхронизации со смартфоном. Звучание нельзя назвать идеальным. Басы отсутствуют, основной акцент на средние частоты, верхи срезанные. Громкость средняя, но вполне достаточна для прослушивания музыки в помещении.