Обзор Digma S-20. Лучшая беспроводная колонка до 1000 рублей

2018-05-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma S-20; [50]
Тестируемая сегодня беспроводная колонка Digma S-20 занимает младшую позицию в модельной линейки акустики этого производителя. Но не спешите с выводами, несмотря на невысокую стоимость, она получила ряд интересных конструктивных решений, недоступных в старших моделях. Вы уже могли видеть тесты Digma S-40 в защищенном корпусе, Digma S-32 с яркой подсветкой и Digma S-31 с насыщенным звучанием.

Digma S-20

Тестируемая сегодня портативная акустика находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает Digma S-20 в компактной светлой коробке с подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель для зарядки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma S-20

Внешний вид

Корпус у Digma S-20 самый компактный среди протестированной серии беспроводных колонок. Оформление минималистичное.

Digma S-20

Лицевая сторона полностью покрыта защитной металлической сеткой, за которой скрывается динамик мощностью 4 Вт.

Digma S-20

Один из боковых углов скошен, на него нанесена хромированная вставка с логотипом производителя.

Digma S-20

На верхнем торце выведена панель управления, состоящая из четырех механических кнопок треугольной формы.

Digma S-20

С помощью кнопок переключается источник воспроизведения, изменяется громкость и переключаются треки.

Digma S-20

На тыльной стороне Digma S-20 выведены полноразмерный USB, microUSB, слот для карты памяти формата microSD и механический выключатель.

Digma S-20

Конструктивной особенностью это модели стал отсек со съемным аккумулятором. Эта батарейка будет хорошо знакома для владельцев кнопочных телефонов Nokia. Можно сменить в последующем или доказать дополнительные, они находятся в широком доступе в российских и китайских магазинах.

Digma S-20

На нижней грани присутствует пара продольных резиновых ножек. Сборка проведена качественно, явных огрехов не наблюдается.

Тесты

Digma S-20 предлагает хороший выбор источников воспроизведения: FM-радио, карта памяти с аудиофайлами, Bluetooth. Все варианты являются рабочими, проблем и сбоев не было. FM-радио в условиях мегаполиса демонстрировало уверенный сигнал с минимальным количеством помех. Файлы с карты памяти читаются общим списком, воспроизводит популярные аудиоформаты.

Digma S-20

Bluetooth даст возможность синхронизации со смартфоном. Звучание нельзя назвать идеальным. Басы отсутствуют, основной акцент на средние частоты, верхи срезанные. Громкость средняя, но вполне достаточна для прослушивания музыки в помещении.

Итоги по Digma S-20

Несмотря на невысокую стоимость Digma S-20, предлагает широкий выбор источников воспроизведения и дает возможность пользователю замены аккумулятора. Она полностью отрабатывает каждый вложенный в неё рубль. Станет хорошим выбором для дачи, домашней эксплуатации и в качестве подарка.

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