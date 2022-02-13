Обзор Digma S-25. Портативная колонка с подсветкой

Портативная колонка Digma S-25 оснащена целым набором интерфейсов, позволяя владельцу выбирать источник воспроизведения. Начиная от проводной или беспроводной передачи звука и завершая FM-тюнером. При этом в ключевых российских магазинах она доступна за 3 тысячи рублей.

Комплектация

Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением колонки и данными по характеристикам.

Digma S-25 обзор

Внешний вид

Выполнена в наиболее удачном для такого формата акустики типе корпуса. Это «бочонок» обтянутой тканью.

За счет цилиндрической формы удобно размещается в боковом кармане рюкзаке, в отсеке под питьевую бутылку на велосипеде.

Изначально на корпусе зафиксирован ремешок. С помощью него можно носить колонку в руках или фиксировать на трубе или карабине.

На боковой грани у нее две механические кнопки управления, оформленные в виде иконок. Есть несколько вариантов их цветовой окраски: белый, синий и красный.

Остальные кнопки перенесены на противоположную грань. Тут кнопка управления подсветкой, переключения источников воспроизведения.

Подсвечивается у колонки периметр вокруг пассивного излучателя. Несколько цветов и эффектов.

Под защитной заглушкой аудиоразъем, microUSB для зарядки, полноразмерный USB и карты памяти формата microSD.

Тесты

Весит корпус Digma S-25 в районе 700 граммов. Собрано качественно. Вид у колонки стильный и молодежный.

Колонка оснащена встроенным MP3-плеером, считывающий музыкальные файлы с карты памяти или флешки. Работала эта функция корректно. Файлы воспроизводит последовательно, корректно открывая и те, что расположены во вложенных папках.

Для FM-тюнера необходимо подключить аудиокабель. Он выступает антенной, обеспечивая качественный прием в городе и на даче. Частотный диапазон от 87.5 до 108 МГц. Может запоминать радиостанции.

Bluetooth 5.0 для беспроводного соединения. Включает базовый набор кодеков. Соединение продемонстрировало стабильность и отсутствие слышимых помех. Подходят для воспроизведения музыки со встроенной в смартфон памяти или стриминговых сервисов.

Звучание у Digma S-25 динамичное с насыщенными басами. Хорошо звучит современная музыка. Использовали их также для просмотра фильмов и сериалов.

Встроенного аккумулятор с работающей подсветкой хватало на 5 часов беспрерывной работы. Установлен в них аккумулятор с емкостью 2500 мАч.

Итоги

Digma S-25 – портативная акустическая система, ориентированная на молодежь и любителей активного образа жизни. Выбор источников воспроизведения, удобная форма корпуса, подсветка.