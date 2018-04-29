Обзор Digma S-32. Яркая беспроводная колонка с FM и MP3-плеером

2018-04-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma S-32; [264]
Внимательные читатели могли видеть наш обзор Digma S-40, тогда же мы упоминали о выходе в это же время еще трех моделей, среди которых была и Digma S-32, которая и станет героем нашего теста сегодня. Особенностью ее стали многоцветная подсветка, FM-радио и встроенный микрофон с громкой связью. Как и все модели этой серии, она порадует владельца еще и привлекательным ценником.

Digma S-32

Убедиться в этом можно, изучив таблицу, составленную на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Digma S-32 обзор

Комплектация

Поставляется Digma S-32 в компактной коробке со светлым оформлением. На гранях коробки приведены изображение акустики и данные по ее техническим характеристикам.

Digma S-32

Комплект включает аудиокабель, USB-кабель для зарядки, набор технической документации.

Внешний вид

Выполнена Digma S-32 в корпусе в виде тубуса. Размер сопоставим с банкой газировки. Такая форма, как показала практика, удобна для размещения в боковом кармане рюкзака или крепеже на велосипеде.

Digma S-32

Основную площадь занимает металлическая решетка, за которой скрывается динамик мощностью 6 Вт.

Digma S-32

Изюминкой этой модели стала многозонная подсветка. Светодиоды расположены под сеткой восемью линиями. В каждой из них по несколько отдельных светодиодов, как итог, создается эффект заполняющей подсветки по всей площади.

Digma S-32

В память колонки записано несколько сценариев работы подсветкой. Переключаются они нажатием на механическую кнопку на верхней грани.

Digma S-32

Управление остальными функциями также проводится при помощи механических кнопок. Есть возможность переключения источника воспроизведения контента. Переключаются треки, изменяется громкость, осуществляется ответ на входящий вызов.

Digma S-32

На боковом торце Digma S-32 слот для карты памяти, который в паре с FM-модулем позволяет эксплуатировать ее независимо от смартфона.

Digma S-32

Рядом выведен AUX-вход под 3.5мм штекер и microUSB, используемый для восстановления заряда колонки.

Тесты

Digma S-32 оснащена одним 40мм динамиком мощностью 6 Вт. Звучание без заметных артефактов и посторонних шумов. Звуковая сцена без изысков, но в целом вполне неплохо для прослушивания разножанровой музыки. Есть хороший запас громкости.

Digma S-32

Владельцу предлагается выбор источников звука, включая беспроводную синхронизацию со смартфоном по Bluetooth и самостоятельное чтение файлов на установленной карте памяти. В условиях мегаполиса можно будет послушать FM-диапазон, качество приема уверенное.

Емкости встроенного аккумулятора хватает на воспроизведение в течение 9-11 часов в зависимости от выставленного уровня громкости. Использование microUSB в походах на природу позволит восстановить заряд с внешней батарейки.

Digma S-32

Встроенный микрофон позволит ответить на входящий вызов, не извлекая смартфон из кармана. Голос владельца передает без искажений.

Итоги по Digma S-32

Digma S-32 при своей невысокой стоимости порадует владельца многоцветной подсветкой с эффектами и выбором источников звука. Помимо этого к плюсам отнесем хорошую автономность, удобную форму конструкции, поддержку громкой связи, качество исполнения.

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