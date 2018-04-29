Обзор Digma S-32. Яркая беспроводная колонка с FM и MP3-плеером

Внимательные читатели могли видеть наш обзор Digma S-40, тогда же мы упоминали о выходе в это же время еще трех моделей, среди которых была и Digma S-32, которая и станет героем нашего теста сегодня. Особенностью ее стали многоцветная подсветка, FM-радио и встроенный микрофон с громкой связью. Как и все модели этой серии, она порадует владельца еще и привлекательным ценником.

Digma S-32 обзор

Убедиться в этом можно, изучив таблицу, составленную на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Digma S-32 в компактной коробке со светлым оформлением. На гранях коробки приведены изображение акустики и данные по ее техническим характеристикам.

Внешний вид

Комплект включает аудиокабель, USB-кабель для зарядки, набор технической документации.Выполнена Digma S-32 в корпусе в виде тубуса. Размер сопоставим с банкой газировки. Такая форма, как показала практика, удобна для размещения в боковом кармане рюкзака или крепеже на велосипеде.

Основную площадь занимает металлическая решетка, за которой скрывается динамик мощностью 6 Вт.

Изюминкой этой модели стала многозонная подсветка. Светодиоды расположены под сеткой восемью линиями. В каждой из них по несколько отдельных светодиодов, как итог, создается эффект заполняющей подсветки по всей площади.

В память колонки записано несколько сценариев работы подсветкой. Переключаются они нажатием на механическую кнопку на верхней грани.

Управление остальными функциями также проводится при помощи механических кнопок. Есть возможность переключения источника воспроизведения контента. Переключаются треки, изменяется громкость, осуществляется ответ на входящий вызов.

На боковом торце Digma S-32 слот для карты памяти, который в паре с FM-модулем позволяет эксплуатировать ее независимо от смартфона.

Тесты

Рядом выведен AUX-вход под 3.5мм штекер и microUSB, используемый для восстановления заряда колонки.Digma S-32 оснащена одним 40мм динамиком мощностью 6 Вт. Звучание без заметных артефактов и посторонних шумов. Звуковая сцена без изысков, но в целом вполне неплохо для прослушивания разножанровой музыки. Есть хороший запас громкости.

Владельцу предлагается выбор источников звука, включая беспроводную синхронизацию со смартфоном по Bluetooth и самостоятельное чтение файлов на установленной карте памяти. В условиях мегаполиса можно будет послушать FM-диапазон, качество приема уверенное.

Емкости встроенного аккумулятора хватает на воспроизведение в течение 9-11 часов в зависимости от выставленного уровня громкости. Использование microUSB в походах на природу позволит восстановить заряд с внешней батарейки.

Итоги по Digma S-32

Встроенный микрофон позволит ответить на входящий вызов, не извлекая смартфон из кармана. Голос владельца передает без искажений.Digma S-32 при своей невысокой стоимости порадует владельца многоцветной подсветкой с эффектами и выбором источников звука. Помимо этого к плюсам отнесем хорошую автономность, удобную форму конструкции, поддержку громкой связи, качество исполнения.