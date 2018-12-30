Обзор Digma S-33. Портативная колонка с MP3 и FM

2018-12-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma S-33; [192]
Беспроводные колонки, как показал личный опыт актуальны не только в летнее время, но и вполне востребованы зимой, весной и осенью. Тестируемая сегодня портативная акустика Digma S-33 может эксплуатироваться как на улице, так и в помещении. Несмотря на невысокую стоимость, составляющую 1690 рублей, она предлагает сразу ряд интересных опций, не характерных для этого ценового сегмента.

Digma S-33

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Digma S-33 обзор

Комплектация

Поставляется в картонной коробке с изображением колонке, данными по техническим характеристикам и общей информацией по акустике. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель и документацию.

Digma S-33

Внешний вид

Визуально Digma S-33 очень напоминает решения от JBL. Молодежно и стильно. Есть удобная ручка для переноски.

Digma S-33

В качестве основного материала выступает пластик с матовым покрытием. Сборка проведена без огрехов.

Digma S-33

Лицевая сторона со стилизованной решеткой, по центру расположен ярко-оранжевый логотип производителя.

Digma S-33

С обратной стороны microUSB, отверстие микрофона, полноразмерный USB, слот для карты памяти microSD и аудиоразъем.

Digma S-33

По краям фазоинверторы с полигональной окантовкой. Снизу прорезиненная вставка, предотвращающая скольжение.

Digma S-33

Набор разъемов предполагает возможность эксплуатации без телефона, не удивительно что Digma S-33 оснащена полноценными элементами управления.

Digma S-33

Сверху кнопка ответа на вызов, кнопки включения, регулировки громкости, воспроизведения/паузы и переключения треков. Есть переключатель режимов работы.

Digma S-33

Общие габариты составляют 225x128x75 мм при весе в 560 граммов.

Тесты

Колонка поддерживает следующие режимы работы: беспроводное подключение Bluetooth, FM-радио, AUX с проводным подключением, чтение с USB-флешки, чтение с microSD карточки. Универсальная акустическая система, все режимы которой являются полноценными и работающими. Так подключив накопитель с любимыми треками, колонка считывает популярные музыкальные форматы, включая вложенные в папки.

Digma S-33

FM-тюнер в условиях мегаполиса демонстрировал среднее качество приема. В идеале хотелось бы видеть внешнюю антенну, одним из вариантов выступает подключение AUX-кабеля, его наличие улучшает качество приема. Есть небольшой уровень фонового шума.

По Bluetooth процесс сопряжения проходит традиционно. Связь стабильная на расстоянии до 10 метров. Встроенной батарейки хватает примерно на 6.5-7 часов автономной работы. При средней активности будет хватать на несколько дней работы.

Тест звука Digma S-33

Громкость у Digma S-33 высокая. Артефактов и шумов во время воспроизведения не наблюдалось. В звуковой сцене акцент сделан на средние частоты. Преобладания басов, как в JBL тут нет. В целом же подойдет под прослушивание разноплановых композиций.

Итоги по Digma S-33

Digma S-33 – добротная и недорогая портативная акустика, предлагающая несколько сценариев эксплуатации, длительное время автономной работы, молодежный дизайн, громкий звук.

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