Обзор Digma S-33. Портативная колонка с MP3 и FM

Беспроводные колонки, как показал личный опыт актуальны не только в летнее время, но и вполне востребованы зимой, весной и осенью. Тестируемая сегодня портативная акустика Digma S-33 может эксплуатироваться как на улице, так и в помещении. Несмотря на невысокую стоимость, составляющую 1690 рублей, она предлагает сразу ряд интересных опций, не характерных для этого ценового сегмента.
По Bluetooth процесс сопряжения проходит традиционно. Связь стабильная на расстоянии до 10 метров. Встроенной батарейки хватает примерно на 6.5-7 часов автономной работы. При средней активности будет хватать на несколько дней работы.
К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Digma S-33 обзор
КомплектацияПоставляется в картонной коробке с изображением колонке, данными по техническим характеристикам и общей информацией по акустике. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель и документацию.
Внешний видВизуально Digma S-33 очень напоминает решения от JBL. Молодежно и стильно. Есть удобная ручка для переноски.
В качестве основного материала выступает пластик с матовым покрытием. Сборка проведена без огрехов.
Лицевая сторона со стилизованной решеткой, по центру расположен ярко-оранжевый логотип производителя.
С обратной стороны microUSB, отверстие микрофона, полноразмерный USB, слот для карты памяти microSD и аудиоразъем.
По краям фазоинверторы с полигональной окантовкой. Снизу прорезиненная вставка, предотвращающая скольжение.
Набор разъемов предполагает возможность эксплуатации без телефона, не удивительно что Digma S-33 оснащена полноценными элементами управления.
Сверху кнопка ответа на вызов, кнопки включения, регулировки громкости, воспроизведения/паузы и переключения треков. Есть переключатель режимов работы.
Общие габариты составляют 225x128x75 мм при весе в 560 граммов.
ТестыКолонка поддерживает следующие режимы работы: беспроводное подключение Bluetooth, FM-радио, AUX с проводным подключением, чтение с USB-флешки, чтение с microSD карточки. Универсальная акустическая система, все режимы которой являются полноценными и работающими. Так подключив накопитель с любимыми треками, колонка считывает популярные музыкальные форматы, включая вложенные в папки.
FM-тюнер в условиях мегаполиса демонстрировал среднее качество приема. В идеале хотелось бы видеть внешнюю антенну, одним из вариантов выступает подключение AUX-кабеля, его наличие улучшает качество приема. Есть небольшой уровень фонового шума.
По Bluetooth процесс сопряжения проходит традиционно. Связь стабильная на расстоянии до 10 метров. Встроенной батарейки хватает примерно на 6.5-7 часов автономной работы. При средней активности будет хватать на несколько дней работы.