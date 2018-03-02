Обзор Digma S-40. Недорогая колонка в защищенном корпусе

Начало весны хорошее время для начала подготовки к будущему активному отдыху и времяпрепровождению на открытом воздухе. Неудивительно, что компания Digma еще в конце зимы начала готовиться к новому сезону, выпустив новую серию портативных колонок. В рамках «Лаборатории» мы изучим все четыре модели, рассмотрев их в деталях, начнем же мы со старшей Digma S-40, выполненной в защищенном корпусе.

Digma S-40 обзор

На момент публикации средняя стоимость на данную колонку составляет 1490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Digma S-40 в компактной коробке со светлым оформлением. Помимо изображения колонки приведена подробная таблица с техническими характеристиками.

Внешний вид

Комплект включает металлический карабин, аудиокабель, USB-кабель, инструкцию и гарантийный талон.Выполнена Digma S-40 в защищенном корпусе. Корпус выдерживает падения с небольшой высоты и не боится попадания брызг воды.

Сам производитель открыто не упоминает про степень защищенности этой модели. Мы же со своей стороны провели испытания, которые эта портативная колонка выдержала с достоинством.

Для удобства ношения на боковой грани есть ушко под комплектный металлический карабин. С помощью него можно будет повесить её на ремень или рюкзак.

Передняя и задняя стенка полностью закрыты металлической решеткой. Боковая грань прорезинена.

Разъемы скрыта под резиновой заглушкой. Пользователю доступны полноразмерный USB, microUSB, слот для карты памяти, аудиоразъем. Здесь же находится механический выключатель.

Элементы управления сосредоточены на верхней грани. С помощью кнопок можно изменять громкость, переключать треки, ставить воспроизведение на паузу, отвечать на входящие вызовы.

Отверстие встроенного микрофона и индикатор разрядившегося аккумулятора. Часть важных действий, Digma S-40 дублирует внятными голосовыми подсказками.

Тесты

Собрана колонка добротна. Общие габариты составляют 160x80x50 мм, вес 350 грамм.За воспроизведение в этой модели отвечает пара динамиков по 5 Вт каждый. Звучит она хорошо. Обеспечивается высокий запас громкости. Основной акцент в звуковой сцене сделан на средние частоты. Верхи срезаны. Басы мягкие. Шумы и артефакты отсутствуют.

Итоги по Digma S-40

В качестве источника звука могут выступать смартфоны, подключенные по Bluetooth, плееры подключенные аудио кабелем. Также Digma S-40 умеет выступать самостоятельным плеером, распознавая музыкальные файлы, размещенные на карте памяти. Считываются файлы во вложенных папках.Встроенный аккумулятор обеспечивает до 18 часов автономной работы. Лишним зарядом можно будет поделиться со смартфонов, подключив его кабелем. Колонка в этом случае будет выступать внешней батарейкой.Digma S-40 станет хорошим выбором при ограниченном бюджете на покупку беспроводной акустики. К плюсам отнесем встроенный плеер, емкий аккумулятор, защищенный корпус, микрофон для громкой связи, наличие в комплекте металлического карабина.