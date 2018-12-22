Обзор Digma Z4 BT 16Gb. MP3-плеер с Bluetooth и FLAC

2018-12-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma Z4 BT 16Gb; [146]
Популяризация смартфонов за последние несколько лет сместила на себя акцент сразу с нескольких сегментов электроники, среди которых фотокамеры, навигаторы и плееры. Хотя в нишевых сферах эти устройства все еще остаются актуальными. Как пример тестируемый сегодня недорогой плеер Digma Z4 BT 16Gb оснащен встроенным ЦАП ATJ 2127 и внутренней памятью под хранение любимых композиций.

Digma Z4 BT

Анонсирован он был в конце осени и уже стал доступен в российских магазинах с рекомендованной стоимостью в 2490 рублей.

Digma Z4 BT 16Gb обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с описанием основных особенностей и изображением плеера. Здесь же пометка о 20 часов работы без подзарядки. Комплект включает проводные наушники, microUSB кабель и документацию

Digma Z4 BT

Внешний вид

Digma Z4 выполнен в компактном корпусе. Габариты составляют 37x59x18 мм при весе в 27 граммов.

Digma Z4 BT

Его вполне можно будет носить с собой на тренировку или прогулку в легкой летней одежде. Сборка проведена без огрехов.

Digma Z4 BT

На обратной стороне корпусе есть прищепка для зацепа на одежду. Она подпружинена. На неё нанесена общая техническая информация по плееру.

Digma Z4 BT

Снизу microUSB, используемый для восстановления заряда и подключения к компьютеру, обеспечив передачу данных. Сверху аудиоразъем и кнопка включения.

Digma Z4 BT

Дополнительно к 16 Гбайт внутренней памяти, пользователь сможет установить карту памяти формата microSD.

Digma Z4 BT

Справа доступен блокиратор механических кнопок, удобный способ исключения ложных нажатий при ношении в кармане.

Digma Z4 BT

Изображение в Digma Z4 выводится на 1.5-дюймовый цветной дисплей с разрешением 128 на 128 пикселей.

Digma Z4 BT

Пригодится он для взаимодействия с настройками, интерфейсом и просмотра данных по воспроизводимым в данный момент трекам.

Digma Z4 BT

Под зоной экрана девять механических кнопок с нанесенной маркировкой. Управление интуитивное, ход кнопок короткий, нажимаются с небольшим усилием.

Тесты

Digma Z4 BT 16Gb распознает музыкальные файлы в популярных расширениях MP3, M4A, WAV, APE, AAC, OGG, а также не сжатый FLAC. В настройках доступны семь пресетов эквалайзера. Считываются файлы во вложенных папок. Есть навигация по файлам. Встроенный FM-тюнер.

Digma Z4 BT

Владелец сможет выбрать между проводными и беспроводными наушниками. Bluetooth модуль без поддержки A2DP. Рекомендуем сразу после покупки озаботиться заменой комплектных наушников, они не позволяют раскрыть весь потенциал плеера. Это скорее просто ознакомительный вариант.

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 300 мАч, её действительно хватает на продолжительное время прослушивания. Восстанавливается заряд быстро. Время работы конечно же будет зависеть от сценария эксплуатации.

Звучит плеер хорошо. Есть запас по максимальному уровню громкости. Используется кодек Actions Semiconductor ATJ 2127. В целом на заводских настройках звуковая сцена сбалансирована.

Итоги по Digma Z4 BT

Digma Z4 BT – недорогой и функциональный MP3-плеер, предлагающий выбор между проводными и беспроводными наушниками. Всеядное устройство со встроенной памятью, удобным управлением и хорошей автономностью.

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