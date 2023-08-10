Обзор Edifier GM180 Plus HECATE. Игровые наушники вкладыши с USB-C

Для смартфонов и планшетов разъем USB-C стал негласным стандартом, в этом году ожидается, что и iPhone 15 перейдет на него. Помимо удобства в эксплуатации, быстрых скоростей работы с данными, его же можно использовать для передачи изображения и звука. Изучаемые сегодня игровые наушники-вкладыши Edifier GM180 Plus HECATE используют этот тип интерфейса, позволяя использовать его с актуальными носимыми устройствами, включая Nintendo Switch и игровые ноутбуки.

Комплектация

Покупатель получает наушники в коробке из картона белого цвета с изображением и данными по характеристикам. Комплект включает наклейки с логотипом бренда и руководство пользователя.

Edifier GM180 Plus HECATE обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика черного цвета. Корпус легкий (вес – 15 граммов) и компактный. Его форма отлита с учетом обеспечивания удобной посадки в ушном канале.

В оформлении сочетается черный глянец и логотип бренда нанесенный красный цветом. На внешней стороне чашек вставка хромированного цвета.

Вытянутая ножка место кабеля, из которой дополнительно усиленно, предотвращая излом кабеля.

Длина интерфейсного кабеля 1.3 метра. На кабеле зафиксирован пульт ДУ, включающий регулятор громкости, кнопку ответа на вызовы, остановку воспроизведения и переключения треков. Управление совместимо с iOS и Android устройствами.

Штекер с разъемом USB-C у Edifier GM180 Plus изогнут на 90 градусов. Это в сравнение с традиционным исполнением, упростит ношение в кармане, а также хват корпуса смартфона при обычном хвате.

Тесты

Наушники могут использоваться с различными типами устройств. Мы проверяли их работу с несколькими Android смартфонами, планшетом iPad Air 4, ноутбуком на Windows и MacOS. На всех типах устройств не требовалось проведение предварительной настройки, определялись автоматически.

Проводной способ соединения исключает любые задержки, что может быть актуально в сетевых шутерах, требующих быстрой реакции. Нет и необходимости задумываться о времени работы, питание гарнитура получает через разъем USB-C.

За воспроизведение в Edifier GM180 Plus отвечает 13 мм динамический драйвер. Выдает он чистый и детализированный звук. Отлично отрабатывает спецэффекты в играх и при просмотре фильмов. В них же можно будет слушать музыку и подкасты.

По посадке в ушах проблем нет, при движении головой в стороны не выпадают. Не испытывали проблем при эксплуатации на улице во время прогулок, длина кабеля у них оптимальна с учетом размещения смартфона в кармане. Подойдут людям разного возраста и пола. В летнее время не было проблем с запотеванием ушей при длительной носке.

Тест микрофона Edifier GM180 Plus HECATE

Итоги

У гарнитуры есть встроенный микрофон, который может быть полезен для общения в сетевых играх, мессенджерах и ответа на входящие вызовы. При этом за счет кнопки на пульте на звонок есть возможность ответить, не доставая телефон с кармана. Для оценки качества передачи голоса предлагаем посмотреть отдельный ролик.Edifier GM180 Plus станут хорошим выбором при поиске игровых наушников-вкладышей для носимых устройств и современных ноутбуков. Легкий вес, удобная посадка, 13 мм драйверы с чистым звучанием, Г-образная форма коннектора, пульт ДУ и микрофон.