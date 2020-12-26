Обзор Edifier GS02. Внешняя звуковая карта с 7.1 звуком

Звуковые карты с PCI разъемами за последние несколько лет стали нишевыми продуктами, на смену им пришли варианты с USB-разъемом, предоставляя универсальность и возможность простого переноса между разными устройствами. Тестируемую сегодня Edifier GS02 также можно использовать с ноутбуком, качество звука в которых часто желает лучшего.

Edifier GS02

Относится к недорогому сегменту. Средняя стоимость составляет 1000 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакована в коробку из крафт-картона. На обратной стороне приведены два варианта ее исполнения. Комплект включает краткую инструкцию.

Edifier GS02

Внешний вид

Сама звуковая карта сопоставима с обычной флешкой. Корпус ее окрашен в серебристый цвет.

Edifier GS02

На крышке подсвечиваемый логотип производителя. Отдельных элементов управления тут не предусмотрено.

Edifier GS02

Подключается при помощи кабеля с USB-разъемом. У него есть запас по длине, позволяя использовать на удалении от системного блока или ноутбука.

Edifier GS02

На боковой грани регулятор громкости и механический тумблер для выключения микрофона.

Edifier GS02

Предлагается один спаренный аудиоразъем. К нему можно будет подключать обычные проводные наушники.

Edifier GS02

Софт

Работать звуковая карта Edifier GS02 сразу после подключения, но есть возможность тонких настроек. Для этого используется загружаемый Hecate Gaming Center 2.0.

Edifier GS02

В главном окне регулируется громкость динамиков и усиление микрофона.

Edifier GS02

Есть функция усиления микрофона. Можно включить мониторинг.

Edifier GS02

Выбирается частота микрофона: 44.1 или 48 КГц.

Edifier GS02

Подавление эха: низкая, средняя и высокая. Модификация голоса: динозавр, утка, мужчина и женщина.

Edifier GS02

Включается функция шумоподавления.

Edifier GS02

Настройки эквалайзера. Пресеты под разные жанры музыки и ручные корректировки.

Edifier GS02

Эффекты для звука на основе стимуляции среды.

Edifier GS02

Настройка объемного звучания 7.1.

Edifier GS02

Настройка Xear SingFX.

Edifier GS02

Xear Surround Max.

Тесты

Edifier GS02

Звуковая карта Edifier GS02 позволяет заметно преобразить качество звучания наушников начального и среднего ценового сегментов. Добавляется эффект виртуального звучания. Также с помощью нее можно решить вопрос низкой громкости передачи звука с микрофона на наушниках.

Edifier GS02

Итоги по Edifier GS02

Edifier GS02 – недорогая звуковая карта с объемным 7.1 звучанием. Универсальное подключение, аккуратный внешний вид, предлагаемые возможности тонких настроек.
Комментарии и отзывы Edifier GS02
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