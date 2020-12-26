Обзор Edifier GS02. Внешняя звуковая карта с 7.1 звуком

Звуковые карты с PCI разъемами за последние несколько лет стали нишевыми продуктами, на смену им пришли варианты с USB-разъемом, предоставляя универсальность и возможность простого переноса между разными устройствами. Тестируемую сегодня Edifier GS02 также можно использовать с ноутбуком, качество звука в которых часто желает лучшего.

Комплектация

Относится к недорогому сегменту. Средняя стоимость составляет 1000 рублей. Продажи уже стартовали.Упакована в коробку из крафт-картона. На обратной стороне приведены два варианта ее исполнения. Комплект включает краткую инструкцию.

Внешний вид

Сама звуковая карта сопоставима с обычной флешкой. Корпус ее окрашен в серебристый цвет.

На крышке подсвечиваемый логотип производителя. Отдельных элементов управления тут не предусмотрено.

Подключается при помощи кабеля с USB-разъемом. У него есть запас по длине, позволяя использовать на удалении от системного блока или ноутбука.

На боковой грани регулятор громкости и механический тумблер для выключения микрофона.

Предлагается один спаренный аудиоразъем. К нему можно будет подключать обычные проводные наушники.

Софт

Работать звуковая карта Edifier GS02 сразу после подключения, но есть возможность тонких настроек. Для этого используется загружаемый Hecate Gaming Center 2.0.

В главном окне регулируется громкость динамиков и усиление микрофона.

Есть функция усиления микрофона. Можно включить мониторинг.

Выбирается частота микрофона: 44.1 или 48 КГц.

Подавление эха: низкая, средняя и высокая. Модификация голоса: динозавр, утка, мужчина и женщина.

Включается функция шумоподавления.

Настройки эквалайзера. Пресеты под разные жанры музыки и ручные корректировки.

Эффекты для звука на основе стимуляции среды.

Настройка объемного звучания 7.1.

Настройка Xear SingFX.

Тесты

Xear Surround Max.

Звуковая карта Edifier GS02 позволяет заметно преобразить качество звучания наушников начального и среднего ценового сегментов. Добавляется эффект виртуального звучания. Также с помощью нее можно решить вопрос низкой громкости передачи звука с микрофона на наушниках.

Итоги по Edifier GS02

Edifier GS02 – недорогая звуковая карта с объемным 7.1 звучанием. Универсальное подключение, аккуратный внешний вид, предлагаемые возможности тонких настроек.