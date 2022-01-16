Обзор Edifier P205. Проводные вкладыши для игр…

Средняя стоимость 800 рублей.
В плане качества сборки и используемых материалов нареканий нет. Ключевым материалом является пластик.
На ножку динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. В комплекте владелец получает две дополнительные пары, позволяя подобрать оптимальную посадку.
С внешней стороны чашек островок с нанесенным тематическим рисунком.
Несъемный интерфейсный кабель с прорезиненной ножки. Длина 1.2 метра. Он мягкий, запутыванию не подвержен.
Подключаются при помощи четырехпинового аудиоджека. На кабеле у Edifier P205 зафиксирован компактный пульт с кнопками управления громкостью и воспроизведения. Помимо этого, можно будет длительным удержанием вызвать голосовой помощник.
За воспроизведение отвечают динамики диаметром 8 мм. Есть небольшое смещение акцента в средние и низкие частоты. Бас лучше, чем у большинства дешевых наушников. Вполне раскрывает фильмы и игры. Но многое по звуку будет зависеть и от используемой звуковой карты, а также выставленных настроек.
По посадке нареканий нет. Хотя после длительного опыта эксплуатации TWS-наушников нужно время на то, чтобы привыкнуть к кабелю и ограничениям по необходимости держать источник звука в пределах одного метра.