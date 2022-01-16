Обзор Edifier P205. Проводные вкладыши для игр…

Тестируемые сегодня наушники Edifier P205 могут похвастать насыщенными басами. Выполнены в формате вкладышей, оснащенные динамиком диаметром 8 мм. Это модель с проводным подключением.

Комплектация

Средняя стоимость 800 рублей.Комплект включает две пары дополнительных амбушюр и документацию.

Внешний вид

Традиционный формат исполнения вкладышей. В оформлении преобладает черный цвет.

В плане качества сборки и используемых материалов нареканий нет. Ключевым материалом является пластик.

На ножку динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. В комплекте владелец получает две дополнительные пары, позволяя подобрать оптимальную посадку.

С внешней стороны чашек островок с нанесенным тематическим рисунком.

Несъемный интерфейсный кабель с прорезиненной ножки. Длина 1.2 метра. Он мягкий, запутыванию не подвержен.

Тесты

Подключаются при помощи четырехпинового аудиоджека. На кабеле у Edifier P205 зафиксирован компактный пульт с кнопками управления громкостью и воспроизведения. Помимо этого, можно будет длительным удержанием вызвать голосовой помощник.Подключаются к спаренному аудиоразъему, это, например, ноутбуки, планшеты, смартфоны и геймпады. С материнскими платами потребуется самостоятельно позаботится о переходнике на раздельные каналы.

За воспроизведение отвечают динамики диаметром 8 мм. Есть небольшое смещение акцента в средние и низкие частоты. Бас лучше, чем у большинства дешевых наушников. Вполне раскрывает фильмы и игры. Но многое по звуку будет зависеть и от используемой звуковой карты, а также выставленных настроек.

По посадке нареканий нет. Хотя после длительного опыта эксплуатации TWS-наушников нужно время на то, чтобы привыкнуть к кабелю и ограничениям по необходимости держать источник звука в пределах одного метра.

Итоги

Edifier P205 – проводные наушники, которые можно рассматривать при ограниченном бюджете на покупку под просмотр фильмов, современную музыку и казуальные игры. Явных проблем в их исполнении и звучании нет.