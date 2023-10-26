Недорогие беспроводные наушники с игровым режимом. Обзор Edifier X2S

В конце лета вышла обновленная версия беспроводных наушников Edifier X2S, выполненная в компактном корпусе с защитой IP54 и при этом оснащены 13 мм динамическими излучателями. Оснащены они актуальным Bluetooth 5.3 с низкой задержкой передачей звука, поддерживают шумоподавление и приложение Edifier Connect.

Edifier X2S

Комплектация

Комплект включает USB-кабель, зарядный кейс, руководство пользователя и гарантийный талон. Упакованы в коробку с изображением гарнитуры и данными по ее техническим характеристикам.

Edifier X2S

Edifier X2S обзор

Внешний вид

Зарядный кейс в форме небольшого камня с закругленными боковыми гранями. Форма и размеры оптимальны для ношения в кармане. Внешние поверхности у него матовые, не загрязняются следами пальцев.

Edifier X2S

Под откидной крышкой с доводчиком скрываются два пенала для установки наушников на хранение и зарядку. Сами наушники дополнительно фиксируются при помощи магнитного замка.

Edifier X2S

На лицевой стороне светодиодный индикатор, отображающий рабочий статус. Зарядка встроенного в кейс аккумулятора проходит через разъем USB-C.

Edifier X2S

У наушников традиционная форма с вытянутой ножкой и каплевидным корпусом. Есть защита от воды и пыли, соответствующая требованиям IP54.

Edifier X2S

В основании ножки группа зарядных контактов. Есть пометки, позволяющие определиться с правым и левым наушником.

Edifier X2S

Выводной звуковой канал у Edifier X2S закрыт металлической сеткой с мелкой ячейкой, предотвращающей попадание загрязнений внутрь. В этой модели не используются силиконовые амбушюры.

Edifier X2S

На внешней стороне чашек отверстие микрофона. Управление реализовано с помощью сенсорных зон на каждом из наушников. В комплектной инструкции описаны схемы с командами.

Edifier X2S

Двойным касанием можно поставить воспроизведение на паузу или ответить на входящий вызов, одиночным переключать треки, тройным переключать режимы работы, при долгом касании активируется голосовой помощник. Управления громкостью нет.

Софт

Edifier X2S

Edifier X2S сопровождается поддержкой управления через бесплатное приложение Edifier Connect, доступное для Android и iOS. При первом сопряжении выводится сводная информация по гарнитуре и кнопка для открытия инструкции.

Edifier X2S

В настройках можно включить или выключить игровой режим.

Edifier X2S

Есть вкладка с настройками, в которой можно выставить уровень максимальной громкости, задать время до автоматического отключения при бездействии, найти гарнитуру и изменить команды управления.

Edifier X2S

Edifier X2S

Тесты

Используется современный протокол Bluetooth с низким энергопотреблением. Из кодеков есть SBC. При включении игрового режима скорость задержки сокращается с 250 мс до 120 мс. По ощущениям, общая детализация при этом уменьшается, но с ним можно играть в сетевые шутеры сохраняя контроль за происходящим на карте.

Edifier X2S

13 мм динамик дает хороший запас по громкости. Звучание понравилось, есть мягкие басы и звонкие верхи. Немного смазана середина спектра. В целом же получаем вариант под различный тип контента.

Edifier X2S

Микрофон в этой гарнитуре поддерживает ENC, устраняя шумы при передаче голоса. Оценить работу можно в отдельном ролике.

Edifier X2S

В плане посадки проблем не обнаружили. Некоторое время гарнитура использовалась и во время тренировок в спортзале, из ушей не выпадала.

Тест микрофона Edifier X2S

Встроенный аккумулятор давал в среднем около 6 часов автономной работы. Комплектный зарядный кейс рассчитан на три полные зарядки.

Итоги

Edifier X2S – недорогие беспроводные наушники с ENC, сенсорным управлением и защитой от воды. Игровой режим с низкими задержками позволяет рассматривать их в качестве альтернативы более габаритным форматам исполнения. Из минусов отметим не возможность дистанционного управления громкостью.
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