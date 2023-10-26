Недорогие беспроводные наушники с игровым режимом. Обзор Edifier X2S

Под откидной крышкой с доводчиком скрываются два пенала для установки наушников на хранение и зарядку. Сами наушники дополнительно фиксируются при помощи магнитного замка.
На лицевой стороне светодиодный индикатор, отображающий рабочий статус. Зарядка встроенного в кейс аккумулятора проходит через разъем USB-C.
У наушников традиционная форма с вытянутой ножкой и каплевидным корпусом. Есть защита от воды и пыли, соответствующая требованиям IP54.
В основании ножки группа зарядных контактов. Есть пометки, позволяющие определиться с правым и левым наушником.
Выводной звуковой канал у Edifier X2S закрыт металлической сеткой с мелкой ячейкой, предотвращающей попадание загрязнений внутрь. В этой модели не используются силиконовые амбушюры.
На внешней стороне чашек отверстие микрофона. Управление реализовано с помощью сенсорных зон на каждом из наушников. В комплектной инструкции описаны схемы с командами.
Двойным касанием можно поставить воспроизведение на паузу или ответить на входящий вызов, одиночным переключать треки, тройным переключать режимы работы, при долгом касании активируется голосовой помощник. Управления громкостью нет.
Edifier X2S сопровождается поддержкой управления через бесплатное приложение Edifier Connect, доступное для Android и iOS. При первом сопряжении выводится сводная информация по гарнитуре и кнопка для открытия инструкции.
В настройках можно включить или выключить игровой режим.
Есть вкладка с настройками, в которой можно выставить уровень максимальной громкости, задать время до автоматического отключения при бездействии, найти гарнитуру и изменить команды управления.
13 мм динамик дает хороший запас по громкости. Звучание понравилось, есть мягкие басы и звонкие верхи. Немного смазана середина спектра. В целом же получаем вариант под различный тип контента.
Микрофон в этой гарнитуре поддерживает ENC, устраняя шумы при передаче голоса. Оценить работу можно в отдельном ролике.
В плане посадки проблем не обнаружили. Некоторое время гарнитура использовалась и во время тренировок в спортзале, из ушей не выпадала.