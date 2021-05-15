Обзор Edifier X6. Недорогие наушники с поддержкой aptX

Не так давно компания Edifier расширила модельный ряд беспроводных наушников сразу несколькими моделями. Наше внимание среди них привлекли Edifier X6, у них в отличие от большинства моделей в этом ценовом сегменте есть поддержка кодека aptX. Как результат с совместимым смартфоном качество передачи звука будет выше.

Комплектация

К моменту публикации они уже появились в российских магазинах со средней стоимостью 3 300 рублей.Упакованы в коробку с изображением гарнитуры и сводной информацией по характеристикам. Комплект включает USB-кабель и документацию.

Внешний вид

Традиционная конструкция без использования сменных силиконовых амбушюр. По исполнению близки к Apple AirPods.

Корпус наушников выполнен из окрашенного в черный цвет пластика. Внешние поверхности глянцевые.

Вес у них легкий. Капсула с динамиком с закругленными гранями и плавными линиями, повторяющими форму ушной раковины.

Решетка динамика защищена сеткой. Для Edifier X6 заявлена защита от воды и пыли, соответствующая классу IP54.

Вытянутая ножка с сенсорной зоной управления. Со всеми поддерживаемыми действиями можно ознакомиться в комплектной инструкции.

Есть возможность вызова голосового помощника. Мы эту функцию использовали на смартфоне, работающем на базе Android.

В основании ножки группа медных контактов. Общее качество сборки и у наушников отличное. Визуально производят приятное впечатление.

Сопровождаются наушники зарядным кейсом в цвет наушников. Овальной формы, напоминающей сердце.

Зарядка проводится через USB-C. Соответствующий кабель идет в комплекте. Внутри кейса наушники крепятся при помощи магнитов.

Тесты

Итоги

Габариты зарядного кейса оптимальны для возможности размещения в кармане брюк или шорт. Использование схожего со смартфоном типа разъема избавляет от необходимости брать с собой в поездку дополнительный кабель.Тестирование велось со смартфоном OnePlus 8 Pro, поддерживающим кодеки aptX и aptX HD. Этот кодек позволяет передавать звук высокого качества, заметно улучшая детализацию звуковой сцены. Активируется автоматически. Сама гарнитура использует актуальную версию Bluetooth. За время длительных тестов мы не заметили проблем со стабильностью соединения.Оценивая звуковую сцену, можно отметить отсутствие басов, основной акцент сделан на средние и высокие частоты. Хорошо подходят для вокальных композиций. Также достойно воспроизводят аудиокниги, подкасты.Встроенный микрофон в Edifier X6 идет без шумоподавления. Во время телефонных вызовов собеседники отмечали отсутствие искажений при передаче голоса.В ушах сидят удобно. Во время тестового периода несколько раз использовали их во время прогулок и пробежке на беговой дорожке. Но стоит учитывать тут отсутствуют силиконовые амбушюры, такое исполнение подходит не всем.Среднее время автономной работы составляет 4 часа. В зарядном кейсе можно провести серию циклов зарядки продлив время работы на весь день. Есть поддержка быстрой зарядки.Одним из главных преимуществ Edifier X6 стала поддержка кодека aptX. В этом ценовом сегменте его наличие встретишь не часто. В остальном же хорошо сбалансированная TWS гарнитура с защитой от влаги, выполненная без использования сменных амбушюр. Проблем и сбоев выявлено не было.