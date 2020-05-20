Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000

Герой сегодняшнего обзора Eufy RoboVac 35C призван облегчить и автоматизировать процесс уборки напольного покрытия в квартире или доме. Данная модель позиционируется для семей с детьми и питомцами. Из ее особенностей отметим поддержку приложения EufyHome, взаимодействие с голосовым помощником Алиса, технологию BoostIQ с увеличением мощности на коврах, тройной фильтр и низкий уровень шума во время уборки.

Eufy RoboVac 35C

Рекомендованная стоимость составляет 19 990 рублей. В ДНС сейчас доступен по акции за 16 990 - https://vk.cc/augLK3 Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает сменный фильтр, две пары щеток, магнитную ленту, пластиковые стяжки, зарядную станцию, блок питания, щетку для очистки, магнитную ленту, пульт, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с описанием основных его особенностей и описания преимуществ.

Внешний вид

Выполнен в традиционном формате с идеально круглой формой. Данный робот-пылесос отличает небольшая высота корпуса, повышающая проходимость под мебелью.

Выполнен из пластика. Верхняя часть с рисунком в виде мелких точек. Основная часть площади матовая, не собирает следы пальцев и пыль.

Есть и участки из глянца. Островок с кнопками управления и индикаторами визуально отделен от основной части.

Тут у Eufy RoboVac 35C расположены индикатор подключения к беспроводной сети, кнопка запуска и остановки, смены режима уборки и отправки на зарядку.

Дополнительно робот-пылесос о сменах рабочих статусов сообщает звуковыми подсказками. Они хорошо слышны, даже при нахождении его в другой комнате. Звук можно выключить.

Нижний край у пылесоса скошен, что упрощает преодоление препятствий. На фронтальной стороне подпружиненный бампер с группой датчиков. Для защиты мебели и самого пылесоса есть прорезиненные вставки. Сенсоры есть и на боковых гранях.

На основании расположены две контактные площадки, поворотный ролик, два ведущих колеса, валик и пара щеток. Здесь же под силиконовой защитой механическая кнопка выключения.

Перед началом эксплуатации нужно будет установить пару щеток. На них есть отметки по правой и левой стороне. Две пары с жесткой щетиной. Вал съемный. Фиксируется при помощи рамки.

Контейнер в пылесосе выполнен из прозрачного пластика, позволяя контролировать степень заполнения. Для снятия необходимо нажатие на фиксатор сзади. Объем 0.6 литра.

Он раскрывается полностью. Внутри можно обратить внимание на съемный блок фильтра тонкой очистки. В комплекте уже предусмотрели сменный запасной фильтр.

Зарядная станция с относительно большим по площади основанием и скатом для удобного съезда и заезда с парковки. Снизу прорезиненные вставки, предотвращающие соскальзывание. Лишнюю длину кабеля блока питания можно будет зафиксировать при помощи пластиковых стяжек.

К нему прилагается пульт дистанционного управления. С помощью него можно активировать уборку, вернуть пылесос на базу и направить его вручную в нужном направлении.

Софт

Eufy RoboVac 35C оснащен модулем Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц. Для устройств на базе Android и iOS доступно приложение EufyHome. После авторизации выбираем пылесос из списка доступных, внеся параметры имени и пароля беспроводной сети в доме.

Выводится список подключенных устройств. В рамках данного приложения можно управлять и другими типами: розетками, выключателями, лампочками и умной колонкой с Алекса.

В главном окне управления выводится пульт для ручного перемещения пылесоса по полу. В нижнем ряду: режимы, расписание, станция и поиск.

Доступны несколько режимов: автоматический, 30-минутный, точечный и по периметру.

Задается расписание уборки с выбором времени для каждого дня в неделе отдельно.

Отправка на станцию. Так можно будет прервать уборку. И поиск, при его активации пылесос издает звуковой сигнал.

Голосовое управление с Алисой

Отдельного внимания заслуживает интеграция с голосовым помощником Алиса. Это на сегодняшний день самый актуальный помощник, среди разговаривающих на русском языке. Для начала надо будет синхронизировать аккаунты Yandex и EufyHome в приложении Яндекс.

После успешной авторизации пылесосу присваивается имя, которое в дальнейшем используется для голосовых команд.

Для удобства приведем список поддерживаемых команд и наглядную демонстрацию в видеоролике ниже.

Eufy RoboVac 35C управление Алисой

Поддержка интеграции большой плюс, ей могут похвастать ограниченное число производителей роботов-пылесосов. Так он интегрируется в общий «умный дом», упрощая дальнейшую эксплуатацию.

Тесты

Eufy RoboVac 35C поддерживает только сухую уборку. Если необходимая еще и влажная, рекомендуем ознакомиться с обзором RoboVac G10 Hybrid. Предлагается несколько вариантов:
  • 1. Ручной – направление движение выбирается с помощью пульта дистанционного управления или приложения.
  • 2. Автоматический – пылесос убирает всю доступную площадь или до ее прохождения, или до снижения заряда аккумулятора. После завершения возвращается на базу для зарядки.
  • 3. 30-минутный – проходит максимально возможную площадь в течение 30 минут. После завершения возвращается на станцию. Подойдет для тех сценариев, когда не требуется серьезная уборка или само время на нее ограничено.
  • 4. По периметру – обходит вдоль стен и препятствий с высокой мощностью всасывания.
При нахождении в помещении ковровых покрытий и заезде на них идет автоматическое повышение мощности всасывания. В последующем она возвращается на прежний уровень.

Мы проводили тестирование в условиях квартиры с плиточным и ковровым покрытием. Также были добавлены искусственные препятствия в виде стульев и ботинок. Проходимость у него отличная. Свободно съезжает и заезжает на ковры. В автоматическом режиме двигается по всей площади помещения, не оставляя за собой видимых участков без уборки. Точность навигации высокая.

Очистка контейнера удобная. Контакт с загрязнениями и пылью сведен к минимуму. В комплекте есть щеточка. Шум во время уборки умеренный даже при выходе на максимальную мощность.

Встроенного аккумулятора хватает на полтора часа уборки. На восстановление заряда на станции в последующем потребуется примерно 6 часов.

Итоги по Eufy RoboVac 35C

Золото. Выбор редакции MegaObzorEufy RoboVac 35C – хорошо оснащенный робот-пылесос с невысокой стоимостью относительно предложений конкурентов. При этом он предлагает несколько режимов уборки, автоматическое увеличение мощности на ковровых покрытиях, хорошую проходимость, управление с экрана смартфона и интеграцию с голосовым помощником Алиса, расширенную комплектацию, поддержку запуска по расписанию. Из особенностей отметим отсутствие поддержки влажной уборки. Если необходимая еще и влажная, рекомендуем ознакомиться с обзором RoboVac G10 Hybrid.
Eufy RoboVac 35C получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Eufy RoboVac 35C
Обзоры:
Обзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортомОбзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортом
Обзор ThunderX3 EC3. Недорогое компьютерное креслоОбзор ThunderX3 EC3. Недорогое компьютерное кресло
Обзор Rombica NEO X2. Аккумуляторные батарейки на 1600 мАчОбзор Rombica NEO X2. Аккумуляторные батарейки на 1600 мАч
Новости:
Игровое кресло с RGB-освещением от ASUS

Вокруг столько яркого RGB-освещения, и теперь вы даже можете найти его на стульях. ...
Обзор Trust Kazun Aluminium (23333). Беспроводная указка для презентаций

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Trust. Встречайте, перед вами...
Обзор Baseus CAHUB-DG0G. Хаб для Apple MacBook Pro 16 с 17 портами

Вслед за Apple большое количество производителей ноутбуков на базе платформы Windows начали заметно умень...
Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000
Лучший аккумуляторный шуруповерт для дома. DeWALT DCD771D2 42 Н·мЛучший аккумуляторный шуруповерт для дома. DeWALT DCD771D2 42 Н·м
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 годаОбзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года
Обзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилемОбзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилем
Лучший игровой монитор с 2К-разрешением. MSI Optix MAG27CQ 27Лучший игровой монитор с 2К-разрешением. MSI Optix MAG27CQ 27
SilentiumPC представила корпус Astrum AT...
SilentiumPC представила корпус Astrum ATSilentiumPC Astrum AT6V EVO TG ARGB старшая модель версии Astrum AT6V TB. Корпус оснащен двухкамерной вну...
Потенциальный хит Honor X10 предстал во ...
Потенциальный хит Honor X10 предстал во Известный своей осведомленностью инсайдер Ишан Агарвал раскрыл подробные характеристики ожидаемого многим...
Logitech G102 Lightsync готова к баталия...
Logitech G102 Lightsync готова к баталияОфициально представлена новая геймерская мышка Logitech G102 Lightsync, которая может похвастаться чувств...
Смартфон Motorola Moto G8 Power Lite пол...
Смартфон Motorola Moto G8 Power Lite полСегодня в сети появились характеристики и качественные изображения смартфона Motorola Moto G8 Power Lite,...
Honor 10X получит 5G...
Honor 10X получит 5GМожно с уверенностью сказать, что на текущий момент производители смартфонов уже не боятся 5G и спокойно ...
Logitech сотрудничает с Herman Miller дл...
Logitech сотрудничает с Herman Miller длМебельная компания Herman Miller и Logitech больше всего известен своим широким спектром высококачественн...
Facebook запустила мобильное приложение ...
Facebook запустила мобильное приложение Facebook продолжает развиваться и вносить свой вклад в индустрию развлечений. Компания запустила приложен...
TEAMGROUP представила накопители линейки...
TEAMGROUP представила накопители линейкиКомпания TEAMGROUP представила два твердотельных накопителя стандарта PCIe Gen3x4. Производитель использо...
iQOO скоро представит новый смартфон Neo...
iQOO скоро представит новый смартфон NeoКитайская компания iQOO готовится представить новый смартфон Neo 3 с поддержкой сети пятого поколения 5G....
Откройте для себя новый способ заработка...
Откройте для себя новый способ заработкаКиберспорт является молодым направлением спорта, но развивается очень стремительно. Популярность киберспо...
ASUS представила линейку видеокарт GeFor...
ASUS представила линейку видеокарт GeForASUS представила видеокарты серии GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6. Компания добавила продукты линейки RO...
Star Citizen внедряет режим выживания в ...
Star Citizen внедряет режим выживания в Разработчик Cloud Imperium предлагает внедрить механику выживания в игру Star Citizen. ...
Обзор INOI Band. Российский фитнес-трекерОбзор INOI Band. Российский фитнес-трекер
Обзор Verbatim 49570. Power Bank на 10000 мАчОбзор Verbatim 49570. Power Bank на 10000 мАч
Обзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютераОбзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютера
Обзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 годаОбзор OnePlus 8 Pro 8/128GB. Лучший флагманский смартфон начала 2020 года
Обзор Baseus CAHUB-DG0G. Хаб для Apple MacBook Pro 16 с 17 портамиОбзор Baseus CAHUB-DG0G. Хаб для Apple MacBook Pro 16 с 17 портами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor