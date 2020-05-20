Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000

Герой сегодняшнего обзора Eufy RoboVac 35C призван облегчить и автоматизировать процесс уборки напольного покрытия в квартире или доме. Данная модель позиционируется для семей с детьми и питомцами. Из ее особенностей отметим поддержку приложения EufyHome, взаимодействие с голосовым помощником Алиса, технологию BoostIQ с увеличением мощности на коврах, тройной фильтр и низкий уровень шума во время уборки.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 19 990 рублей. В ДНС сейчас доступен по акции за 16 990 - https://vk.cc/augLK3 Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает сменный фильтр, две пары щеток, магнитную ленту, пластиковые стяжки, зарядную станцию, блок питания, щетку для очистки, магнитную ленту, пульт, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с описанием основных его особенностей и описания преимуществ.

Внешний вид

Выполнен в традиционном формате с идеально круглой формой. Данный робот-пылесос отличает небольшая высота корпуса, повышающая проходимость под мебелью.

Выполнен из пластика. Верхняя часть с рисунком в виде мелких точек. Основная часть площади матовая, не собирает следы пальцев и пыль.

Есть и участки из глянца. Островок с кнопками управления и индикаторами визуально отделен от основной части.

Тут у Eufy RoboVac 35C расположены индикатор подключения к беспроводной сети, кнопка запуска и остановки, смены режима уборки и отправки на зарядку.

Дополнительно робот-пылесос о сменах рабочих статусов сообщает звуковыми подсказками. Они хорошо слышны, даже при нахождении его в другой комнате. Звук можно выключить.

Нижний край у пылесоса скошен, что упрощает преодоление препятствий. На фронтальной стороне подпружиненный бампер с группой датчиков. Для защиты мебели и самого пылесоса есть прорезиненные вставки. Сенсоры есть и на боковых гранях.

На основании расположены две контактные площадки, поворотный ролик, два ведущих колеса, валик и пара щеток. Здесь же под силиконовой защитой механическая кнопка выключения.

Перед началом эксплуатации нужно будет установить пару щеток. На них есть отметки по правой и левой стороне. Две пары с жесткой щетиной. Вал съемный. Фиксируется при помощи рамки.

Контейнер в пылесосе выполнен из прозрачного пластика, позволяя контролировать степень заполнения. Для снятия необходимо нажатие на фиксатор сзади. Объем 0.6 литра.

Он раскрывается полностью. Внутри можно обратить внимание на съемный блок фильтра тонкой очистки. В комплекте уже предусмотрели сменный запасной фильтр.

Зарядная станция с относительно большим по площади основанием и скатом для удобного съезда и заезда с парковки. Снизу прорезиненные вставки, предотвращающие соскальзывание. Лишнюю длину кабеля блока питания можно будет зафиксировать при помощи пластиковых стяжек.

К нему прилагается пульт дистанционного управления. С помощью него можно активировать уборку, вернуть пылесос на базу и направить его вручную в нужном направлении.

Софт

Eufy RoboVac 35C оснащен модулем Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц. Для устройств на базе Android и iOS доступно приложение EufyHome. После авторизации выбираем пылесос из списка доступных, внеся параметры имени и пароля беспроводной сети в доме.

Выводится список подключенных устройств. В рамках данного приложения можно управлять и другими типами: розетками, выключателями, лампочками и умной колонкой с Алекса.

В главном окне управления выводится пульт для ручного перемещения пылесоса по полу. В нижнем ряду: режимы, расписание, станция и поиск.

Доступны несколько режимов: автоматический, 30-минутный, точечный и по периметру.

Задается расписание уборки с выбором времени для каждого дня в неделе отдельно.

Отправка на станцию. Так можно будет прервать уборку. И поиск, при его активации пылесос издает звуковой сигнал.

Голосовое управление с Алисой

Отдельного внимания заслуживает интеграция с голосовым помощником Алиса. Это на сегодняшний день самый актуальный помощник, среди разговаривающих на русском языке. Для начала надо будет синхронизировать аккаунты Yandex и EufyHome в приложении Яндекс.

После успешной авторизации пылесосу присваивается имя, которое в дальнейшем используется для голосовых команд.

Для удобства приведем список поддерживаемых команд и наглядную демонстрацию в видеоролике ниже.

Eufy RoboVac 35C управление Алисой

Тесты

1. Ручной – направление движение выбирается с помощью пульта дистанционного управления или приложения.

2. Автоматический – пылесос убирает всю доступную площадь или до ее прохождения, или до снижения заряда аккумулятора. После завершения возвращается на базу для зарядки.

3. 30-минутный – проходит максимально возможную площадь в течение 30 минут. После завершения возвращается на станцию. Подойдет для тех сценариев, когда не требуется серьезная уборка или само время на нее ограничено.

4. По периметру – обходит вдоль стен и препятствий с высокой мощностью всасывания.

Поддержка интеграции большой плюс, ей могут похвастать ограниченное число производителей роботов-пылесосов. Так он интегрируется в общий «умный дом», упрощая дальнейшую эксплуатацию.Eufy RoboVac 35C поддерживает только сухую уборку. Если необходимая еще и влажная, рекомендуем ознакомиться с обзором RoboVac G10 Hybrid . Предлагается несколько вариантов:При нахождении в помещении ковровых покрытий и заезде на них идет автоматическое повышение мощности всасывания. В последующем она возвращается на прежний уровень.

Мы проводили тестирование в условиях квартиры с плиточным и ковровым покрытием. Также были добавлены искусственные препятствия в виде стульев и ботинок. Проходимость у него отличная. Свободно съезжает и заезжает на ковры. В автоматическом режиме двигается по всей площади помещения, не оставляя за собой видимых участков без уборки. Точность навигации высокая.

Очистка контейнера удобная. Контакт с загрязнениями и пылью сведен к минимуму. В комплекте есть щеточка. Шум во время уборки умеренный даже при выходе на максимальную мощность.

Итоги по Eufy RoboVac 35C