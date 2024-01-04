Корпус для компактных игровых сборок. Обзор FORMULA Crystal Z1

Игровые сборки на материнских платах mITX чаще всего ставят перед компромиссами при выборе комплектующих и требуют навыков для того чтобы укомплектовать все это в ограниченном пространстве. При этом mATX это своего рода «золотая середина», меньше чем ATX и при этом больше простора с выбором комплектующих. Изучаемый сегодня корпус FORMULA Crystal Z1 позволяет собрать компактную и производительную систему с акцентированием визуальной составляющей.

FORMULA Crystal Z1

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с вырезанными по краям ручками для переноски. На лицевой стороне схематичное изображение корпуса и логотип бренда, с обратной подробные данные по характеристикам.

FORMULA Crystal Z1

Комплект включает пластиковые стяжки, винты, динамик и буклет с данными по совместимости с компонентами.

FORMULA Crystal Z1

FORMULA Crystal Z1 обзор

Внешний вид

Представлен в черном и белом вариантах покраски шасси. Он достаточно компактен, визуально сжат по длине и вытянут по высоте.

FORMULA Crystal Z1

Две его стенки выполнены из закаленного стекла и соединяются они между собой без видимой рамки, создавая эффект цельного стеклянного элемента.

FORMULA Crystal Z1

При этом для лучшей продуваемости внизу вдоль периметра боковой и передней стенки находится сетка, обеспечивающая свободный приток воздуха внутрь. Таким образом не ухудшается организация системы отвода тепла. А за счет мелкой сетки задерживаются мелкие загрязнения.

FORMULA Crystal Z1

Боковая стенка крепится при помощи накатанных винтов. Снимается сдвигом в сторону. При разборе часть с сеткой остается на корпусе.

FORMULA Crystal Z1

Противоположная стенка из цельного листа металла. Он без каких-либо особенностей, отсутствует дополнительная шумоизоляция.

FORMULA Crystal Z1

На основании четыре пластиковые ножки с прорезиненными уплотнителями. Под зоной блока питания противопылевой фильтр, но снимать его крайне неудобно. Можно обратить внимание на отверстия для стойки дисков или монтажа накопителя напрямую.

FORMULA Crystal Z1

Большая часть площади верхней стенки у FORMULA Crystal Z1 это вентиляционная решетка с посадочными местами под радиатор жидкостной системы охлаждения или вентиляторов. Есть противопылевой фильтр с магнитным креплением.

FORMULA Crystal Z1

Вдоль правой стороны распределены кнопки и разъемы. Здесь один скоростной USB, два USB 2.0, пара аудиоразъемов, кнопка включения и перезагрузки.

FORMULA Crystal Z1

Заглушки под платы разршенеия штампованные, при монтаже выламываются.

Внутренняя часть

Рабочая зона корпуса разграничивается на две камеры с помощью стенки с двумя посадочными местами под вентиляторы типоразмера 120 мм. Есть вырезы под питающие и интерфейсные кабели.

FORMULA Crystal Z1

Рассчитан на установку материнской платы до mATX. Стойки под крепежные винты изначально предустановлены.

FORMULA Crystal Z1

Для системы отвода тепла от процессора можно выбрать между башенной конструкцией высотой до 165 мм или жидкостной системы с радиатором 240 мм. Радиатор ставится на верхнюю стенку.

FORMULA Crystal Z1

Видеокарты с длиной радиатора до 300 мм. Штатного кронштейна для дополнительного упора под тяжелые графические ускорители не предусмотрено.

FORMULA Crystal Z1

FORMULA Crystal Z1 позволяет поставить два 2.5 дюймовых и один 3.5 дюймовый диск. С учетом распространения М.2 накопителей этого будет достаточно.

FORMULA Crystal Z1

Основной объем кабелей будет скрыть в камере которая рассчитана на установку блока питания и накопителей. Это упрощает проведение аккуратного монтажа с кабель-менеджментом.

Сборка

В корпусе собиралась система с материнской платой mITX и процессором Intel Core i5-12600KF, видеокартой GeForce RTX 3080.

FORMULA Crystal Z1

Собранная система в корпусе выглядит симпатично и аккуратно. Хорошо смотрится акцентирование подсветкой.

FORMULA Crystal Z1

Тесты нагрева компонентов велись со стенкой с закрытыми стенками. Установлена жидкостная система с радиатором 240 мм.

FORMULA Crystal Z1

Штатных вентиляторов у корпуса нет. Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров. Это сценарии с установкой корпуса на столе рядом с монитором.

FORMULA Crystal Z1

Итоги

FORMULA Crystal Z1 – корпус для компактных игровых и рабочих сборок с двумя стенками из закаленного стекла. Совместимость с жидкостными системами отвода тепла и габаритными видеокартами, модульными блоками питания. Из минусов отметим сложности с обслуживанием противопылевого фильтра под блоком питания.
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