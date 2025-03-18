Компактный корпус mini Tower. Обзор FORMULA SFF T11

Корпус FORMULA SFF T11 выполнен в компактном форм-факторе Mini Tower, ориентирован на сборку рабочей станции или офисного ПК, но с актуальными процессорами со встроенной графикой можно будет и играть в разрешении Full HD, в Dota 2 и другие проекты. Располагает встроенным слотом для карт памяти SD/TF формата и в него можно будет поставить небольшие видеокарты.

Комплектация

Коробка из неокрашенного эко-картона. С внутренней стороны приведены данные по совместимости с компонентами и данными по характеристикам. Комплект включает ножки с магнитным креплением, пакетик с винтами.

Внешний вид

Корпус нужно будет разместить вертикально. Две пластиковые U-образные ножки с неодимовыми магнитами. Можно менять их положение без использования отвертки, при этом они обеспечивают устойчивое размещение на ровной поверхности.

Габариты корпуса и его форма позволят разместить его на домашнем или офисном столе за монитором или рядом с ним. Под такое размещение удобно расположены кардридер и разъемы. На боковой грани SD и microSD слоты.

На передней грани раздельные аудиоразъемы, два USB 2.0, два USB 3.0, USB-C, кнопки включения и перезагрузки.

Сама лицевая сторона FORMULA SFF T11 с декорированной решеткой. Воздух через нее в корпус поступать не будет. В нижней части логотип бренда.

Левая стенка из стали. С тыльной ее части вентиляционная решетка без противопылевого фильтра.

Справа две зоны с вентиляционной решеткой. Одна ближе к фронтальной стороне, компенсируя глухую лицевую панель, вторая над расположением сокета на материнской плате.

На верхней грани вентиляционная решетка с двумя посадочными местами под вентиляторы 80 мм. Есть противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Задняя с четырьмя заглушками под платы расширения с перфорацией. Расположение блока питания нижнее.

Внутренняя часть

На боковую стенку предустановлен комплектный 80 мм вентилятор, питание на который можно подать через MOLEX или 4-пиновый PWM. Он выдувает горячий воздух из корпуса.

На всю высоту у FORMULA SFF T11 стойка, рассчитанная на монтаж пары 2.5 или 3.5 дюймовых дисков. Для монтажа ее можно снять, предварительно открутив пару винтов. Эта же стойка будет надежно прижимать лишнюю длину интерфейсных и питающих кабелей.

Блок питания тут потребуется TFX, хорошо подойдет изученный ранее Formula BTFX 400W. Монтажное место под него снизу, есть вентиляционная решетка для доступа и отвода воздуха.

Материнские платы miniITX или microITX. Видеокарты 220 мм в LowProfile исполнении. В таком исполнении есть доступные варианты GeForce RTX 4060. Башенный кулер высотой до 80 мм.

Итоги

FORMULA SFF T11 – доступный корпус под сборку компактной рабочей системы, офисного ПК, а с учетом возможности поставить GeForce RTX 4060 в LowProfile и игровой сборки в пару к монитору или телевизору. Невысокая стоимость, вентилятор 80 мм в комплекте, ножки с магнитным креплением, кардридер, расширенный набор USB на лицевой панели.