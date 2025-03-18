Компактный корпус mini Tower. Обзор FORMULA SFF T11

Корпус FORMULA SFF T11 выполнен в компактном форм-факторе Mini Tower, ориентирован на сборку рабочей станции или офисного ПК, но с актуальными процессорами со встроенной графикой можно будет и играть в разрешении Full HD, в Dota 2 и другие проекты. Располагает встроенным слотом для карт памяти SD/TF формата и в него можно будет поставить небольшие видеокарты.

Обзор FORMULA SFF T11

Комплектация

Обзор FORMULA SFF T11

Коробка из неокрашенного эко-картона. С внутренней стороны приведены данные по совместимости с компонентами и данными по характеристикам. Комплект включает ножки с магнитным креплением, пакетик с винтами.

Обзор FORMULA SFF T11

Внешний вид

Обзор FORMULA SFF T11

Корпус нужно будет разместить вертикально. Две пластиковые U-образные ножки с неодимовыми магнитами. Можно менять их положение без использования отвертки, при этом они обеспечивают устойчивое размещение на ровной поверхности.

Обзор FORMULA SFF T11

Габариты корпуса и его форма позволят разместить его на домашнем или офисном столе за монитором или рядом с ним. Под такое размещение удобно расположены кардридер и разъемы. На боковой грани SD и microSD слоты.

Обзор FORMULA SFF T11

На передней грани раздельные аудиоразъемы, два USB 2.0, два USB 3.0, USB-C, кнопки включения и перезагрузки.

Обзор FORMULA SFF T11

Сама лицевая сторона FORMULA SFF T11 с декорированной решеткой. Воздух через нее в корпус поступать не будет. В нижней части логотип бренда.

Обзор FORMULA SFF T11

Левая стенка из стали. С тыльной ее части вентиляционная решетка без противопылевого фильтра.

Обзор FORMULA SFF T11

Справа две зоны с вентиляционной решеткой. Одна ближе к фронтальной стороне, компенсируя глухую лицевую панель, вторая над расположением сокета на материнской плате.

Обзор FORMULA SFF T11

На верхней грани вентиляционная решетка с двумя посадочными местами под вентиляторы 80 мм. Есть противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Обзор FORMULA SFF T11

Задняя с четырьмя заглушками под платы расширения с перфорацией. Расположение блока питания нижнее.

Обзор FORMULA SFF T11

Внутренняя часть

Обзор FORMULA SFF T11

На боковую стенку предустановлен комплектный 80 мм вентилятор, питание на который можно подать через MOLEX или 4-пиновый PWM. Он выдувает горячий воздух из корпуса.

Обзор FORMULA SFF T11

На всю высоту у FORMULA SFF T11 стойка, рассчитанная на монтаж пары 2.5 или 3.5 дюймовых дисков. Для монтажа ее можно снять, предварительно открутив пару винтов. Эта же стойка будет надежно прижимать лишнюю длину интерфейсных и питающих кабелей.

Обзор FORMULA SFF T11

Блок питания тут потребуется TFX, хорошо подойдет изученный ранее Formula BTFX 400W. Монтажное место под него снизу, есть вентиляционная решетка для доступа и отвода воздуха.

Обзор FORMULA SFF T11

Материнские платы miniITX или microITX. Видеокарты 220 мм в LowProfile исполнении. В таком исполнении есть доступные варианты GeForce RTX 4060. Башенный кулер высотой до 80 мм.

Обзор FORMULA SFF T11

Итоги

FORMULA SFF T11 – доступный корпус под сборку компактной рабочей системы, офисного ПК, а с учетом возможности поставить GeForce RTX 4060 в LowProfile и игровой сборки в пару к монитору или телевизору. Невысокая стоимость, вентилятор 80 мм в комплекте, ножки с магнитным креплением, кардридер, расширенный набор USB на лицевой панели.
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