Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

На момент начала осени линейка ноутбуков российского бренда FPLUS включает две серии: Flaptop I на процессорах Intel Core 12 поколения и Flaptop R на процессорах AMD Ryzen. На выбор предлагается несколько модификаций, стоимость которых варьируется от 29 999 рублей за FLTP-5i3-8256-W с Core i3-1215U и 8/256 Гбайт(ОЗУ, SSD) памяти и до 69 999 рублей за FLTP-5R7-161024-W с Ryzen 7-5825U и 16/1000 Гбайт памяти. Доступны сборки с разным объемом оперативной памяти от 8 до 16 Гбайт и накопителями от 256 Гбайт до 1 Тбайт. Есть возможность подобрать с учетом используемых приложений и уровня предполагаемой нагрузки, как для школьников и студентов с ограниченным бюджетом на покупку, так и машины для работы в офисе. Мы будем изучать «золотую середину» - FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W, построенный на базе Intel Core i5-1235U с 8/256 Гбайт памяти и оснащенный 15.6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей. В российских магазинах он доступен за 45 999 рублей.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Комплектация

Поставляются в двойной картонной коробке, внешняя из них окрашена в черный цвет и на ее боковой грани приведены сводные данные по характеристикам. Комплект включает адаптер питания и документацию на русском языке.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика серого цвета. Сборка проведена качественно, огрехов не замечено. Внешний вид выдержанный и аккуратный.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Это современный ноутбук с компактными габаритами, которые позволяют брать его с собой в поездки и свободно менять место работы в течение дня. С учетом блока питания вес составляет 1.8 килограмма.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Крышка с рисунком под шлифованный металл, по центру логотип бренда. Открывается на 180 градусов, петли здесь достаточно тугие, хорошо фиксируются промежуточные положения. При этом часть крышки при откидывании приподнимает корпус, оставляя зазор для свободного доступа воздуха к решетке вентилятора.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Есть рамка вокруг дисплея из черного пластика, по центру верхней расположена веб-камера с матрицей, обеспечивающей передачу изображения в разрешении 720p. Есть встроенный микрофон, который будет полезен для удаленной работы или учебы.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Интерфейсы у FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W распределены по двум граням. Слева замок Кенсингтона, гнездо питания DC, HDMI, полноразмерный USB 3.0 и USB-C. Серия I-Series комплектуется блоком питания с DC-разъемом. Но сам пользователь сможет приобрести и использовать совместимый PowerDelivery адаптер с USB-C.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Справа RJ-45, два USB 3.0, спаренный аудиоразъем и слот для карты памяти формата microSD. Набор портов позволяет использовать его без подключения дополнительных разветвителей и аксессуаров.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Ноутбук получил клавиатуру с цифровым блоком и FN-клавишами. Установлены тихие переключатели с коротким ходом. Быстрая слепая печать на нем проходила без каких-либо затруднений.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Немного влево смещен тачпад, слегка притопленный относительно общей плоскости, и за счет шлица по периметру хорошо определяется слепым методом.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

На основании одна вытянутая и две компактные резиновые ножки, выполненные из резины. Отдельных лючков для доступа к оперативной памяти и накопителю нет.

Внутренняя часть

Мы сняли крышку для изучения внутренней системы охлаждения и общей компоновки. Оперативная память не распаяна, размещена в виде съемной планки, слот доступен только один. Накопитель М.2 также съемный, это распространённый форм-фактор 2280. Сетевые возможности реализованы с помощью платы Realtek 8822CE.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Установлена система охлаждения с одним вентилятором, радиатор с процессором соединяется при помощи тепловой трубки. Сборка аккуратная, все свободные участки проводов дополнительно зафиксированы.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Экран

Оснащается FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W дисплеем IPS с разрешением 1920х1080 пикселей. Экран хорошего качества, за время тестов использовали для типовых рабочих задач среди которых набор текста, просмотр сериала и обработка материалов для публикации на сайте.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Не мерцает, подсветка равномерная, засветов по периметру нет. Заявленный максимальный уровень в 250 нит был не только подтвержден, но и превышен при замере при помощи калибратора.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Охват пространства sRGB – 96%, AdobeRGB – 77%, P3 – 81%.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Платформа

В этой сборке установлен процессор Intel Core i5-1235U с 10 ядрами и 12 потоками, частота которого варьируется в диапазоне от 900 до 4400 МГц. Два ядра у него P-Cores и 8 ядер E-Cores. Выполнен он по усовершенствованному 10-нм техпроцессу.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Встроенная графика Intel Xe Graphics даст возможность не только выводить изображение на внешний монитор, но и поиграть в игры с низкими настройками графики, например, World of Tanks и Dota 2. Она близка по производительности к дискретной GeForce MX330.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Система охлаждения в режиме продолжительной нагрузки работает тихо. При этом процессор в таком режиме держался на уровне 60 градусов.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Здесь установлена оперативная память FORESEE FD4AS3200C8GZH DDR4 объемом 8 Гбайт, работающая на частоте 3200 МГц.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Под операционную систему и хранение данных выделен накопитель FORESEE XP1000F256G в формате М.2 с интерфейсом PCIe 3.0.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Поддерживает гигабитное сетевое подключение, а также двухдиапазонный Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 5.0.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

Аккумулятор

Автономную работу FPLUS Flaptop I-Series обеспечивает двухъячеечный Li-po аккумулятор с емкостью 48 Втч. В типовой работе с максимальной яркостью экрана работал 6 часов.

Программное обеспечение

Предустановлена операционная система Windows 11 Home, и он уже на старте готов к началу работы. Доступен набор офисного софта для работы с документами, таблицами и презентациями.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorFPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W – универсальный ноутбук для учебы и работы. актуальное техническое оснащение, набор портов и разъемов, тихая работа в нагрузке, хорошие показатели автономной работы, два вида разъемов для проведения зарядки, клавиатура с цифровым блоком. Не устроить может только один слот под DDR4, ограничивающий возможность организации двухканального режима работы памяти, при этом возможен апгрейд.
FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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