Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W

На момент начала осени линейка ноутбуков российского бренда FPLUS включает две серии: Flaptop I на процессорах Intel Core 12 поколения и Flaptop R на процессорах AMD Ryzen. На выбор предлагается несколько модификаций, стоимость которых варьируется от 29 999 рублей за FLTP-5i3-8256-W с Core i3-1215U и 8/256 Гбайт(ОЗУ, SSD) памяти и до 69 999 рублей за FLTP-5R7-161024-W с Ryzen 7-5825U и 16/1000 Гбайт памяти. Доступны сборки с разным объемом оперативной памяти от 8 до 16 Гбайт и накопителями от 256 Гбайт до 1 Тбайт. Есть возможность подобрать с учетом используемых приложений и уровня предполагаемой нагрузки, как для школьников и студентов с ограниченным бюджетом на покупку, так и машины для работы в офисе. Мы будем изучать «золотую середину» - FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W, построенный на базе Intel Core i5-1235U с 8/256 Гбайт памяти и оснащенный 15.6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей. В российских магазинах он доступен за 45 999 рублей.

Комплектация

Поставляются в двойной картонной коробке, внешняя из них окрашена в черный цвет и на ее боковой грани приведены сводные данные по характеристикам. Комплект включает адаптер питания и документацию на русском языке.

FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика серого цвета. Сборка проведена качественно, огрехов не замечено. Внешний вид выдержанный и аккуратный.

Это современный ноутбук с компактными габаритами, которые позволяют брать его с собой в поездки и свободно менять место работы в течение дня. С учетом блока питания вес составляет 1.8 килограмма.

Крышка с рисунком под шлифованный металл, по центру логотип бренда. Открывается на 180 градусов, петли здесь достаточно тугие, хорошо фиксируются промежуточные положения. При этом часть крышки при откидывании приподнимает корпус, оставляя зазор для свободного доступа воздуха к решетке вентилятора.

Есть рамка вокруг дисплея из черного пластика, по центру верхней расположена веб-камера с матрицей, обеспечивающей передачу изображения в разрешении 720p. Есть встроенный микрофон, который будет полезен для удаленной работы или учебы.

Интерфейсы у FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W распределены по двум граням. Слева замок Кенсингтона, гнездо питания DC, HDMI, полноразмерный USB 3.0 и USB-C. Серия I-Series комплектуется блоком питания с DC-разъемом. Но сам пользователь сможет приобрести и использовать совместимый PowerDelivery адаптер с USB-C.

Справа RJ-45, два USB 3.0, спаренный аудиоразъем и слот для карты памяти формата microSD. Набор портов позволяет использовать его без подключения дополнительных разветвителей и аксессуаров.

Ноутбук получил клавиатуру с цифровым блоком и FN-клавишами. Установлены тихие переключатели с коротким ходом. Быстрая слепая печать на нем проходила без каких-либо затруднений.

Немного влево смещен тачпад, слегка притопленный относительно общей плоскости, и за счет шлица по периметру хорошо определяется слепым методом.

Внутренняя часть

На основании одна вытянутая и две компактные резиновые ножки, выполненные из резины. Отдельных лючков для доступа к оперативной памяти и накопителю нет.Мы сняли крышку для изучения внутренней системы охлаждения и общей компоновки. Оперативная память не распаяна, размещена в виде съемной планки, слот доступен только один. Накопитель М.2 также съемный, это распространённый форм-фактор 2280. Сетевые возможности реализованы с помощью платы Realtek 8822CE.

Установлена система охлаждения с одним вентилятором, радиатор с процессором соединяется при помощи тепловой трубки. Сборка аккуратная, все свободные участки проводов дополнительно зафиксированы.

Экран

Оснащается FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W дисплеем IPS с разрешением 1920х1080 пикселей. Экран хорошего качества, за время тестов использовали для типовых рабочих задач среди которых набор текста, просмотр сериала и обработка материалов для публикации на сайте.

Не мерцает, подсветка равномерная, засветов по периметру нет. Заявленный максимальный уровень в 250 нит был не только подтвержден, но и превышен при замере при помощи калибратора.

Охват пространства sRGB – 96%, AdobeRGB – 77%, P3 – 81%.

Платформа

В этой сборке установлен процессор Intel Core i5-1235U с 10 ядрами и 12 потоками, частота которого варьируется в диапазоне от 900 до 4400 МГц. Два ядра у него P-Cores и 8 ядер E-Cores. Выполнен он по усовершенствованному 10-нм техпроцессу.

Встроенная графика Intel Xe Graphics даст возможность не только выводить изображение на внешний монитор, но и поиграть в игры с низкими настройками графики, например, World of Tanks и Dota 2. Она близка по производительности к дискретной GeForce MX330.

Система охлаждения в режиме продолжительной нагрузки работает тихо. При этом процессор в таком режиме держался на уровне 60 градусов.

Здесь установлена оперативная память FORESEE FD4AS3200C8GZH DDR4 объемом 8 Гбайт, работающая на частоте 3200 МГц.

Под операционную систему и хранение данных выделен накопитель FORESEE XP1000F256G в формате М.2 с интерфейсом PCIe 3.0.

Поддерживает гигабитное сетевое подключение, а также двухдиапазонный Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 5.0.

Аккумулятор

Программное обеспечение

Итоги

Автономную работу FPLUS Flaptop I-Series обеспечивает двухъячеечный Li-po аккумулятор с емкостью 48 Втч. В типовой работе с максимальной яркостью экрана работал 6 часов.Предустановлена операционная система Windows 11 Home, и он уже на старте готов к началу работы. Доступен набор офисного софта для работы с документами, таблицами и презентациями.FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W – универсальный ноутбук для учебы и работы. актуальное техническое оснащение, набор портов и разъемов, тихая работа в нагрузке, хорошие показатели автономной работы, два вида разъемов для проведения зарядки, клавиатура с цифровым блоком. Не устроить может только один слот под DDR4, ограничивающий возможность организации двухканального режима работы памяти, при этом возможен апгрейд.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".