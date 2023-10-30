Милый детектив с тремя расследованиями. Обзор FROG DETECTIVE: THE ENTIRE MYSTERY

Сегодня мы рассмотрим игру детективного жанра с интересным подходом с юмором и рисовкой персонажей. Состоит FROG DETECTIVE: THE ENTIRE MYSTERY из трех загадок, которые предлагается расследовать с поиском предметов и чтением многочисленных диалогов.

FROG DETECTIVE: THE ENTIRE MYSTERY

Изначально игра появилась на ПК, позже стала доступна в GamePass, а сейчас появилась возможность пройти на PlayStation. На этой платформе мы и прошли ее до платины, которая требует полное завершение трех расследований и ситуативные действия.

FROG DETECTIVE: THE ENTIRE MYSTERY

Игрок управляет детективом – лягушкой, перед которой ставится расследование вверенного дела. Первое проходит на отдельном острове, который потревожил таинственный призрак. Найти его ранее не смогла группа ученых, именно с ними, а также жителями этого острова.

FROG DETECTIVE: THE ENTIRE MYSTERY

Геймплей реализован в виде свободного перемещения по локации, общении с персонажами и выбором реплик, а также возможностью рассмотреть предметы через лупу, хотя последняя никак на расследования не влияет, а сделана для общего антуража.

Диалогов здесь много и выдаются они в виде реплик. Предлагаемый выбор с вопросами только задает дальнейший набор фраз, общее направление всего расследование при этом линейно. Квест здесь заключается в том чтобы получив предмет, найти его применение с передачей одному из персонажей. Важно отметить, что локализации на русский язык нет, поэтому браться за проект можно только с пониманием английского языка.

FROG DETECTIVE: THE ENTIRE MYSTERY

Второе расследование идет в Варлокском лесу в кемпинге. Здесь уже ищут неизвестного волшебника, который разрушил праздничный парад в честь нового жителя, сам житель тоже пропал. Начиная с этого расследования у детектива-лягушки в FROG DETECTIVE: THE ENTIRE MYSTERY появляется блокнот для записей, в который на каждого жителя ведутся записи с указанием мотивов, особенностей характера и отношений. В целом же сохраняется общий подход с необходимостью прослушивания, а точнее чтения диалогов, получением и передачей предметов.

FROG DETECTIVE: THE ENTIRE MYSTERY

В финальном расследовании действия перемещаются в деревушку на Диком Западе. Предстоит расследовать коррупцию в округе и здесь главный герой столкнется с неожиданной развязкой с заговором. Как и во втором расследовании ведутся записи в дневник. Из небольших дополнений появляется самокат, упрощающий перемещение по увеличенной в размерах локации. Хотя физика его движения реализована плохо.

FROG DETECTIVE: THE ENTIRE MYSTERY

Все уровни отрисованы в общей стилистике. Очаровательные персонажи, все из которых представители животного мира. Ненавязчивая фоновая музыка.

FROG DETECTIVE: THE ENTIRE MYSTERY обзор

Итоги

В итоге получаем милый детектив с квестами в стиле «найди-возьми-отдай», выполненная в симпатичной рисовке. В FROG DETECTIVE: THE ENTIRE MYSTERY три отдельных приключения с общим геймплеем, которые можно проходить независимо, большое количество реплик и юмор. Но при этом схожее построение всех расследований может разочаровать.
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