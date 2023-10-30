Милый детектив с тремя расследованиями. Обзор FROG DETECTIVE: THE ENTIRE MYSTERY

Изначально игра появилась на ПК, позже стала доступна в GamePass, а сейчас появилась возможность пройти на PlayStation. На этой платформе мы и прошли ее до платины, которая требует полное завершение трех расследований и ситуативные действия.
Игрок управляет детективом – лягушкой, перед которой ставится расследование вверенного дела. Первое проходит на отдельном острове, который потревожил таинственный призрак. Найти его ранее не смогла группа ученых, именно с ними, а также жителями этого острова.
Геймплей реализован в виде свободного перемещения по локации, общении с персонажами и выбором реплик, а также возможностью рассмотреть предметы через лупу, хотя последняя никак на расследования не влияет, а сделана для общего антуража.
Второе расследование идет в Варлокском лесу в кемпинге. Здесь уже ищут неизвестного волшебника, который разрушил праздничный парад в честь нового жителя, сам житель тоже пропал. Начиная с этого расследования у детектива-лягушки в FROG DETECTIVE: THE ENTIRE MYSTERY появляется блокнот для записей, в который на каждого жителя ведутся записи с указанием мотивов, особенностей характера и отношений. В целом же сохраняется общий подход с необходимостью прослушивания, а точнее чтения диалогов, получением и передачей предметов.
В финальном расследовании действия перемещаются в деревушку на Диком Западе. Предстоит расследовать коррупцию в округе и здесь главный герой столкнется с неожиданной развязкой с заговором. Как и во втором расследовании ведутся записи в дневник. Из небольших дополнений появляется самокат, упрощающий перемещение по увеличенной в размерах локации. Хотя физика его движения реализована плохо.
Все уровни отрисованы в общей стилистике. Очаровательные персонажи, все из которых представители животного мира. Ненавязчивая фоновая музыка.