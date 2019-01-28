Обзор Fly Life Play. Субсидированный Android смартфон

2019-01-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Fly Life Play; [372]
В конце прошлого года Fly анонсировали свой первый смартфон в линейке субсидированных моделей. Отличием стало наличие предустановленного мультимедийного контента на экране разблокировки, так пользователь сможет получить быстрый доступ к информационным событиям и новостям, это же позволило снизить цену смартфона. Сегодня мы детально рассмотрим возможности смартфона Fly Life Play.

Fly Life Play

Его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 3990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Fly Life Play обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает USB-кабель, блок питания, техническую документацию. Поставляется в коробке из плотного картона со светлым оформлением.

Fly Life Play

Внешний вид

Выглядит Fly Life Play аккуратно. Есть несколько цветовых расцветок исполнения. Рекомендуем обратить внимание на светлые варианты.

Fly Life Play

Крышка с текстурным рисунком и лакированным покрытием. Хорошо скрываются следы пальцев и возможные царапины.

Fly Life Play

В верхней части расположен блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Он выступает за пределы крышки, являясь точкой опоры при размещении смартфона на спинке.

Fly Life Play

Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости. Кнопки зафиксированы хорошо, не люфтят, нажимаются с небольшим усилием.

Fly Life Play

На верхнем торце microUSB разъем, используемый для восстановления заряда. Рядом аудиоразъем под проводные наушники.

Fly Life Play

Корпус разборный. Под крышкой находятся обслуживаемый аккумулятор, два отсека под SIM и слот для карты памяти формата microSD.

Fly Life Play

Крышка прилегает плотно, под давлением пальцев не продавливается. Зазоры по периметру отсутствуют.

Fly Life Play

Лицевая сторона Fly Life Play с классической компоновкой. На верхней рамке разговорная решетка динамика и объектив фронтальной камеры. Сенсорные кнопки перенесены в интерфейс.

Fly Life Play

Экран

Используется 5.45-дюймовый TFT TN дисплей с разрешением 480 на 960 пикселей. Углы обзора ограничены. Яркость адаптивная, подсветка равномерна по всей площади. Сенсорный слой распознает два одновременных нажатия.

Fly Life Play

Начинка

На борту 4-ядерная платформа MediaTek MT6580M с тактовой частотой 1.1 ГГц. Ядра Cortex A7 с графикой Mali-400 MP2. Рабочие приложения, мессенджеры, браузер работают стабильно. В качестве игрового его рассматривать не стоит. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти.

Fly Life Play

Работает только в сетях 3G. Принимает сигнал уверенно. Bluetooth 4.2 с A2DP. Wi-Fi только в диапазоне 2.4 ГГц.

Аккумулятор

Батареи с емкостью 2500 мАч хватает примерно на 4 часа с постоянно работающим экраном. С максимальной нагрузкой зарядка потребуется уже через 2.5 часа. График разрядки равномерный. Комплектный адаптер питания восстанавливает заряд за 2 часа.

Камера

Основная камера с разрешением 8 Мп. Есть автофокус. Fly Life Play при достаточном уровне освещения снимает хорошо. В приложении доступны настройки и режимы съемки. Фронтальная камера с разрешение 5 Мп.

Fly Life Play

Fly Life Play

Fly Life Play

Софт

На экране блокировки Fly Life Play выводятся новости и рекламные предложения. Эту опцию нельзя заблокировать или отключить. В обычной эксплуатации не раздражает. Управлять можно жестами, свайпом влево выводятся подробности по новости.

Fly Life Play

Также есть ряд предустановленных программ. В основе используется Android 8.1 Go.

Fly Life Play

Итоги по Fly Life Play

Fly Life Play – недорогой смартфон с базовыми характеристиками. Вывод рекламных предложений и новостей позволил в сегменте до 4000 рублей предложить привлекательный внешний вид, 5.45-дюймовый экран, актуальный набор модулей связи.

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