Обзор Fly Life Play. Субсидированный Android смартфон

В конце прошлого года Fly анонсировали свой первый смартфон в линейке субсидированных моделей. Отличием стало наличие предустановленного мультимедийного контента на экране разблокировки, так пользователь сможет получить быстрый доступ к информационным событиям и новостям, это же позволило снизить цену смартфона. Сегодня мы детально рассмотрим возможности смартфона Fly Life Play.

Fly Life Play обзор

Его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 3990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает USB-кабель, блок питания, техническую документацию. Поставляется в коробке из плотного картона со светлым оформлением.

Внешний вид

Выглядит Fly Life Play аккуратно. Есть несколько цветовых расцветок исполнения. Рекомендуем обратить внимание на светлые варианты.

Крышка с текстурным рисунком и лакированным покрытием. Хорошо скрываются следы пальцев и возможные царапины.

В верхней части расположен блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Он выступает за пределы крышки, являясь точкой опоры при размещении смартфона на спинке.

Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости. Кнопки зафиксированы хорошо, не люфтят, нажимаются с небольшим усилием.

На верхнем торце microUSB разъем, используемый для восстановления заряда. Рядом аудиоразъем под проводные наушники.

Корпус разборный. Под крышкой находятся обслуживаемый аккумулятор, два отсека под SIM и слот для карты памяти формата microSD.

Крышка прилегает плотно, под давлением пальцев не продавливается. Зазоры по периметру отсутствуют.

Лицевая сторона Fly Life Play с классической компоновкой. На верхней рамке разговорная решетка динамика и объектив фронтальной камеры. Сенсорные кнопки перенесены в интерфейс.

Экран

Используется 5.45-дюймовый TFT TN дисплей с разрешением 480 на 960 пикселей. Углы обзора ограничены. Яркость адаптивная, подсветка равномерна по всей площади. Сенсорный слой распознает два одновременных нажатия.

Начинка

На борту 4-ядерная платформа MediaTek MT6580M с тактовой частотой 1.1 ГГц. Ядра Cortex A7 с графикой Mali-400 MP2. Рабочие приложения, мессенджеры, браузер работают стабильно. В качестве игрового его рассматривать не стоит. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти.

Аккумулятор

Камера

Работает только в сетях 3G. Принимает сигнал уверенно. Bluetooth 4.2 с A2DP. Wi-Fi только в диапазоне 2.4 ГГц.Батареи с емкостью 2500 мАч хватает примерно на 4 часа с постоянно работающим экраном. С максимальной нагрузкой зарядка потребуется уже через 2.5 часа. График разрядки равномерный. Комплектный адаптер питания восстанавливает заряд за 2 часа.Основная камера с разрешением 8 Мп. Есть автофокус. Fly Life Play при достаточном уровне освещения снимает хорошо. В приложении доступны настройки и режимы съемки. Фронтальная камера с разрешение 5 Мп.

Софт

На экране блокировки Fly Life Play выводятся новости и рекламные предложения. Эту опцию нельзя заблокировать или отключить. В обычной эксплуатации не раздражает. Управлять можно жестами, свайпом влево выводятся подробности по новости.

Также есть ряд предустановленных программ. В основе используется Android 8.1 Go.

Итоги по Fly Life Play

Fly Life Play – недорогой смартфон с базовыми характеристиками. Вывод рекламных предложений и новостей позволил в сегменте до 4000 рублей предложить привлекательный внешний вид, 5.45-дюймовый экран, актуальный набор модулей связи.