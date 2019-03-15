Обзор Fly Power Plus 5000. Недорогой смартфон с емкой батарейкой

2019-03-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Fly Power Plus 5000; [222]
Не так давно компания FLY сообщила о старте продаж недорогого смартфона с емким аккумулятором. Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации Fly Power Plus 5000 с процессором MediaTek MT6739V, 8 Мп основной камерой и поддержкой LTE. Рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей.

Fly Power Plus 5000

Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Fly Power Plus 5000 обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением.

Fly Power Plus 5000

Внешний вид

Выполнен Fly Power Plus 5000 в классическом формате моноблока. Общие габариты составляют 149.5 x 71.3 x 10.5 мм при весе в 175 граммов.

Fly Power Plus 5000

Задняя крышка съемная, она плотно прилегает к корпусу без зазоров. Под ней находится несъемный аккумулятор, два отдельных слота под SIM и карту памяти формата microSD.

Fly Power Plus 5000

Боковые грани закруглены. Справа находятся кнопка включения и качелька регулировки громкости.

Fly Power Plus 5000

Fly Power Plus 5000

Сверху microUSB, используемый для восстановления заряда и подключения к ПК, а также проводной разъем под наушники.

Fly Power Plus 5000

Снизу аккуратные круглые отверстия, скрывающие динамик и микрофон. Они не будут перекрываться при любом хвате ладонью.

Fly Power Plus 5000

Фронтальная сторона смартфона защищена стеклом с 2.5D эффектом. Рамки характерной ширины. Ряд из трех кнопок реализован программно, сверху динамик и фронтальная камера.

Fly Power Plus 5000

По центру задней крышки находится блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Ниже логотип производителя.

Fly Power Plus 5000

Экран

Fly Power Plus 5000

Установлен 5.45-дюймовый S-IPS дисплей с разрешением 720 на 1440 пикселей. Углы обзора у Fly Power Plus 5000 широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Цветовой баланс смещен в холодные тона. Сенсорный слой работает корректно.

Fly Power Plus 5000

Начинка

За быстродействие отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT6739V с тактовой частотой 1300 МГц. Графика PowerVR GE8100. Располагает система 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Клиенты социальных сетей, браузер, мессенджеры не зависают.

Fly Power Plus 5000Fly Power Plus 5000

Связь

Поддерживаются SIM-карты российских операторов со скоростью доступа до 150 Мбит/с. Bluetooth 4.1 с A2DP. Wi-Fi модуль двухдиапазонный. Поддержка частоты 5 ГГц в этом ценовом диапазоне встречается не часто.

Аккумулятор

Батарейки с емкостью 5000 мАч с учетом используемой платформы и разрешения экрана хватает на 8 часов беспрерывной работы. По опыту личной эксплуатации зарядка требовалась раз в два дня при обычном сценарии работы. Технологии быстрой зарядки не поддерживаются.

Fly Power Plus 5000

Камера

Основная камера с разрешением 8 Мп, фронтальная камера 5 Мп. Есть автофокус. В дневное время снимки получаются с хорошим качеством и детализацией.

Fly Power Plus 5000

Fly Power Plus 5000

Fly Power Plus 5000

Fly Power Plus 5000

Fly Power Plus 5000

Fly Power Plus 5000

Fly Power Plus 5000

Видео с основной камеры пишутся в разрешении HD. Предлагаем оценить качество в примере, записанном в движении с рук.

Софт

Установлена операционная система Google Android 8.1 Oreo Go Edition. В память добавлено несколько дополнительных приложений.

Fly Power Plus 5000

Итоги по Fly Power Plus 5000

Fly Power Plus 5000 недорогой смартфон с отличными показателями автономной работы. Для своего ценового сегмента предлагаются хорошо сбалансированные характеристики и поддержка актуальных стандартов связи.

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