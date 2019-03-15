Обзор Fly Power Plus 5000. Недорогой смартфон с емкой батарейкой

Не так давно компания FLY сообщила о старте продаж недорогого смартфона с емким аккумулятором. Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации Fly Power Plus 5000 с процессором MediaTek MT6739V, 8 Мп основной камерой и поддержкой LTE. Рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей.

Fly Power Plus 5000 обзор

Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением.

Внешний вид

Выполнен Fly Power Plus 5000 в классическом формате моноблока. Общие габариты составляют 149.5 x 71.3 x 10.5 мм при весе в 175 граммов.

Задняя крышка съемная, она плотно прилегает к корпусу без зазоров. Под ней находится несъемный аккумулятор, два отдельных слота под SIM и карту памяти формата microSD.

Боковые грани закруглены. Справа находятся кнопка включения и качелька регулировки громкости.

Сверху microUSB, используемый для восстановления заряда и подключения к ПК, а также проводной разъем под наушники.

Снизу аккуратные круглые отверстия, скрывающие динамик и микрофон. Они не будут перекрываться при любом хвате ладонью.

Фронтальная сторона смартфона защищена стеклом с 2.5D эффектом. Рамки характерной ширины. Ряд из трех кнопок реализован программно, сверху динамик и фронтальная камера.

По центру задней крышки находится блок основной камеры со светодиодной вспышкой. Ниже логотип производителя.

Экран

Установлен 5.45-дюймовый S-IPS дисплей с разрешением 720 на 1440 пикселей. Углы обзора у Fly Power Plus 5000 широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Цветовой баланс смещен в холодные тона. Сенсорный слой работает корректно.

Начинка

За быстродействие отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT6739V с тактовой частотой 1300 МГц. Графика PowerVR GE8100. Располагает система 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Клиенты социальных сетей, браузер, мессенджеры не зависают.

Связь

Аккумулятор

Поддерживаются SIM-карты российских операторов со скоростью доступа до 150 Мбит/с. Bluetooth 4.1 с A2DP. Wi-Fi модуль двухдиапазонный. Поддержка частоты 5 ГГц в этом ценовом диапазоне встречается не часто.Батарейки с емкостью 5000 мАч с учетом используемой платформы и разрешения экрана хватает на 8 часов беспрерывной работы. По опыту личной эксплуатации зарядка требовалась раз в два дня при обычном сценарии работы. Технологии быстрой зарядки не поддерживаются.

Камера

Основная камера с разрешением 8 Мп, фронтальная камера 5 Мп. Есть автофокус. В дневное время снимки получаются с хорошим качеством и детализацией.

Видео с основной камеры пишутся в разрешении HD. Предлагаем оценить качество в примере, записанном в движении с рук.

Софт

Установлена операционная система Google Android 8.1 Oreo Go Edition. В память добавлено несколько дополнительных приложений.

Итоги по Fly Power Plus 5000

Fly Power Plus 5000 недорогой смартфон с отличными показателями автономной работы. Для своего ценового сегмента предлагаются хорошо сбалансированные характеристики и поддержка актуальных стандартов связи.