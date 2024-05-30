Обзор и тесты Formula AP-550MM и Formula AP-650MM

Сегодня детально протестируем линейку блоков питания от Formula, которая включает модели с мощностью от 400 до 750 Вт. Особенностями ее стала схемотехника с японскими конденсаторами и тихий вентилятор с гидродинамическим подшипником, эффективность 80 Plus 230В. Мы рассмотрим сразу две модели Formula AP-550MM и AP-650MM, мощность

Formula AP-650MM

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона. Комплект включает силовой кабель, пластиковые стяжки, винты, руководство пользователя.

Formula AP-650MM

Внешний вид

Характерной чертой этой линейки стало исполнение верхней крышки которая выполнена цельной изогнутой пластиной со стильным исполнением вентиляционной решетки в виде сетки с ячейкой квадратной формы.

Formula AP-650MM

На боковую сторону нанесена наклейка с логотипом бренда, названием модели и изображением сертификата эффективности. В зависимости от мощности есть отличия по цветовой схеме, которая акцентирует мощность. Таблица с подробными данными по силовым характеристикам приведена на основании.

Formula AP-650MM

Для Formula AP-550MM на линию 12В выделено 550 Вт с 41.25А. Formula AP-650MM – 650 Вт с 48.75А.

Formula AP-650MM

Используется несъемный кабель-менеджмент, на выходе из корпуса все кабели собраны в общий пучок. Оплетка у них плоского типа, будет удобно укладывать в ограниченном пространстве.

Formula AP-650MM

С учетом того что старшая модель может использоваться в более требовательных системах, у AP-650MM на один CPU 4+4 разъем больше, а также две линии c двумя PCIe 6+2, в отличие от AP-550MM которая идет только с одной линией.

Formula AP-650MM

На обратной стороне корпуса вентиляционная решетка, гнездо питания и механический тумблер.

Внутренняя схема

Formula AP-650MM

APFC и групповая стабилизация. Как и заявлено, в схемотехнике используются японские конденсаторы. Основной Nichicon 400В/330 мКф. Компоненты APFC зафиксированы на металлическом радиаторе с ребрами. ШИМ-контроллер Champion CM6805BG.

Formula AP-650MM

Фильтрация на входе на отдельной печатной плате. На ней два X- и два Y-конденсатора. Здесь же выпрямительный мост.

Formula AP-650MM

За охлаждение отвечает 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения в диапазоне до 1800 оборотов в минуту.

Formula AP-650MM

Тесты Formula AP-650MM

Уровень шума

Formula AP-650MM

Данные
150W29
350W34
650W41

КПД

Formula AP-650MM

Данные
150W81
350W84
450W83
500W81
650W79

Уровень напряжения на линиях

Formula AP-650MM

150W350W650W
1212,011211,91
55.035.014.98
3,333.323.313.27

Итоги

Перед нами недорогие блоки питания с японскими компонентами и стабильным напряжениям по линиям. Formula AP-550MM подойдет для рабочей системы на каждый день или игровой сборки с младшими видеокартами, а Formula AP-650MM под средний уровень производительности.
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