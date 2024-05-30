Обзор и тесты Formula AP-550MM и Formula AP-650MM…

На боковую сторону нанесена наклейка с логотипом бренда, названием модели и изображением сертификата эффективности. В зависимости от мощности есть отличия по цветовой схеме, которая акцентирует мощность. Таблица с подробными данными по силовым характеристикам приведена на основании.
Для Formula AP-550MM на линию 12В выделено 550 Вт с 41.25А. Formula AP-650MM – 650 Вт с 48.75А.
Используется несъемный кабель-менеджмент, на выходе из корпуса все кабели собраны в общий пучок. Оплетка у них плоского типа, будет удобно укладывать в ограниченном пространстве.
С учетом того что старшая модель может использоваться в более требовательных системах, у AP-650MM на один CPU 4+4 разъем больше, а также две линии c двумя PCIe 6+2, в отличие от AP-550MM которая идет только с одной линией.
На обратной стороне корпуса вентиляционная решетка, гнездо питания и механический тумблер.
APFC и групповая стабилизация. Как и заявлено, в схемотехнике используются японские конденсаторы. Основной Nichicon 400В/330 мКф. Компоненты APFC зафиксированы на металлическом радиаторе с ребрами. ШИМ-контроллер Champion CM6805BG.
Фильтрация на входе на отдельной печатной плате. На ней два X- и два Y-конденсатора. Здесь же выпрямительный мост.
За охлаждение отвечает 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения в диапазоне до 1800 оборотов в минуту.
|Данные
|150W
|29
|350W
|34
|650W
|41
|Данные
|150W
|81
|350W
|84
|450W
|83
|500W
|81
|650W
|79
|150W
|350W
|650W
|12
|12,01
|12
|11,91
|5
|5.03
|5.01
|4.98
|3,33
|3.32
|3.31
|3.27