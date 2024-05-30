Обзор и тесты Formula AP-550MM и Formula AP-650MM…

Сегодня детально протестируем линейку блоков питания от Formula, которая включает модели с мощностью от 400 до 750 Вт. Особенностями ее стала схемотехника с японскими конденсаторами и тихий вентилятор с гидродинамическим подшипником, эффективность 80 Plus 230В. Мы рассмотрим сразу две модели Formula AP-550MM и AP-650MM, мощность

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона. Комплект включает силовой кабель, пластиковые стяжки, винты, руководство пользователя.

Внешний вид

Характерной чертой этой линейки стало исполнение верхней крышки которая выполнена цельной изогнутой пластиной со стильным исполнением вентиляционной решетки в виде сетки с ячейкой квадратной формы.

На боковую сторону нанесена наклейка с логотипом бренда, названием модели и изображением сертификата эффективности. В зависимости от мощности есть отличия по цветовой схеме, которая акцентирует мощность. Таблица с подробными данными по силовым характеристикам приведена на основании.

Для Formula AP-550MM на линию 12В выделено 550 Вт с 41.25А. Formula AP-650MM – 650 Вт с 48.75А.

Используется несъемный кабель-менеджмент, на выходе из корпуса все кабели собраны в общий пучок. Оплетка у них плоского типа, будет удобно укладывать в ограниченном пространстве.

С учетом того что старшая модель может использоваться в более требовательных системах, у AP-650MM на один CPU 4+4 разъем больше, а также две линии c двумя PCIe 6+2, в отличие от AP-550MM которая идет только с одной линией.

Внутренняя схема

На обратной стороне корпуса вентиляционная решетка, гнездо питания и механический тумблер.

APFC и групповая стабилизация. Как и заявлено, в схемотехнике используются японские конденсаторы. Основной Nichicon 400В/330 мКф. Компоненты APFC зафиксированы на металлическом радиаторе с ребрами. ШИМ-контроллер Champion CM6805BG.

Фильтрация на входе на отдельной печатной плате. На ней два X- и два Y-конденсатора. Здесь же выпрямительный мост.

За охлаждение отвечает 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения в диапазоне до 1800 оборотов в минуту.

Тесты Formula AP-650MM

Уровень шума

Данные 150W 29 350W 34 650W 41

КПД

Данные 150W 81 350W 84 450W 83 500W 81 650W 79

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 650W 12 12,01 12 11,91 5 5.03 5.01 4.98 3,33 3.32 3.31 3.27

Итоги

Перед нами недорогие блоки питания с японскими компонентами и стабильным напряжениям по линиям. Formula AP-550MM подойдет для рабочей системы на каждый день или игровой сборки с младшими видеокартами, а Formula AP-650MM под средний уровень производительности.