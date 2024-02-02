Корпус для сборок начального и среднего уровня. Обзор Formula Air Mesh G1 White

Сегодня у нас недорогое и компактное шасси Formula Air Mesh G1 рассчитанное на сборку рабочей или игровой системы с материнской платой до mATX и видеокартой до 256 мм. Особенностью его исполнения стали вентилируемая лицевая панель и боковые стенки.

Formula Air Mesh G1 White

Комплектация

Formula Air Mesh G1 White

Упакован в коробку из неокрашенного картона. В комплекте идет карточка в которой в виде схемы представлены данные по совместимости с компонентами, набор также включает набор винтов.

Formula Air Mesh G1 White

Formula Air Mesh G1 White обзор

Внешний вид

Formula Air Mesh G1 White

Корпус доступен в белом и черном вариантах исполнения. У него компактные габариты, составляющие 168x350x300 мм. Толщина стали 0.4 мм.

Formula Air Mesh G1 White

Лицевая панель выполнена из цельной металлической сетки с мелкой ячейкой, внизу декоративная вставка с логотипом бренда. Такое исполнение обеспечивает свободный доступ воздуха во внутреннюю камеру.

Formula Air Mesh G1 White

Правая и левая стенки из стали. Центральная часть выштампована, часть площади занимает вентиляционная решетка. Снимаются сдвигом назад, крепятся при помощи накатанных винтов.

Formula Air Mesh G1 White

Верхняя стенка глухая. На переднюю грань вынесены USB-C, два USB-разъема, два аудиоразъема, светодиодные индикаторы активности, кнопка включения.

Formula Air Mesh G1 White

Задняя стенка у Formula Air Mesh G1 с верхним расположением блока питания. На заднюю вентиляционную решетку предустановлен 80-мм вентилятор. Четыре заглушки под платы расширения, три из них выламываемые.

Formula Air Mesh G1 White

На основании вместо пластиковых ножек наклеены резиновые накладки. Высота их небольшая, но из-за схемы расположения здесь не требуется подвод воздуха. Есть отверстия для фиксации накопителей.

Formula Air Mesh G1 White

Внутренняя часть

Передняя и боковые стенки снимаются, открывая полный доступ при проведении монтажа. У него общая камера для монтажа всех компонентов.

Formula Air Mesh G1 White

Сверху ставится блок питания, кабели можно будет завести за стойку материнской платы и вывести только нужную длину через три отверстия сбоку. Хотя рассчитывать на укладку большого пучка не стоит, свободная высота не превышает 1.5 сантиметров.

Formula Air Mesh G1 White

Нижнюю часть занимает материнская плата. Выбрать можно между mini-ITX и mATX. В центральной части вырез, используемый во время монтажа системы охлаждения процессора.

Formula Air Mesh G1 White

В качестве охлаждения только башенные конструкции. Высота до 152 мм. С учетом этого выбирать целесообразно процессоры начального и среднего уровней.

Formula Air Mesh G1 White

Графический ускоритель до 256 мм. Сюда помещаются новые GeForce RTX 4070 Super.

Formula Air Mesh G1 White

Под дисковую подсистему выделено три посадочных места. Два из них только под накопители типоразмера 2.5 дюйма, один позволяет поставить 3.5 дюймовый диск.

Formula Air Mesh G1 White

Несмотря на невысокую стоимость корпус поддерживает актуальный 3.2 gen 2 разъем с выводом USB-C на лицевую панель, но без USB 3.0.

Итоги

Formula Air Mesh G1 White – недорогой корпус для систем начального и среднего уровня, предлагающий преимущество в виде компактности. Хорошая продуваемость, верхнее расположение блока питания, аккуратное внешнее исполнение, скоростной порт на лицевой панели. Не устроить могут отсутствие противопылевой защиты и наклеенные ножки в основании, которые со временем могут отклеиться.
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