Корпус для сборок начального и среднего уровня. Обзор Formula Air Mesh G1 White

Сегодня у нас недорогое и компактное шасси Formula Air Mesh G1 рассчитанное на сборку рабочей или игровой системы с материнской платой до mATX и видеокартой до 256 мм. Особенностью его исполнения стали вентилируемая лицевая панель и боковые стенки.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона. В комплекте идет карточка в которой в виде схемы представлены данные по совместимости с компонентами, набор также включает набор винтов.

Formula Air Mesh G1 White обзор

Внешний вид

Корпус доступен в белом и черном вариантах исполнения. У него компактные габариты, составляющие 168x350x300 мм. Толщина стали 0.4 мм.

Лицевая панель выполнена из цельной металлической сетки с мелкой ячейкой, внизу декоративная вставка с логотипом бренда. Такое исполнение обеспечивает свободный доступ воздуха во внутреннюю камеру.

Правая и левая стенки из стали. Центральная часть выштампована, часть площади занимает вентиляционная решетка. Снимаются сдвигом назад, крепятся при помощи накатанных винтов.

Верхняя стенка глухая. На переднюю грань вынесены USB-C, два USB-разъема, два аудиоразъема, светодиодные индикаторы активности, кнопка включения.

Задняя стенка у Formula Air Mesh G1 с верхним расположением блока питания. На заднюю вентиляционную решетку предустановлен 80-мм вентилятор. Четыре заглушки под платы расширения, три из них выламываемые.

На основании вместо пластиковых ножек наклеены резиновые накладки. Высота их небольшая, но из-за схемы расположения здесь не требуется подвод воздуха. Есть отверстия для фиксации накопителей.

Внутренняя часть

Передняя и боковые стенки снимаются, открывая полный доступ при проведении монтажа. У него общая камера для монтажа всех компонентов.

Сверху ставится блок питания, кабели можно будет завести за стойку материнской платы и вывести только нужную длину через три отверстия сбоку. Хотя рассчитывать на укладку большого пучка не стоит, свободная высота не превышает 1.5 сантиметров.

Нижнюю часть занимает материнская плата. Выбрать можно между mini-ITX и mATX. В центральной части вырез, используемый во время монтажа системы охлаждения процессора.

В качестве охлаждения только башенные конструкции. Высота до 152 мм. С учетом этого выбирать целесообразно процессоры начального и среднего уровней.

Графический ускоритель до 256 мм. Сюда помещаются новые GeForce RTX 4070 Super.

Под дисковую подсистему выделено три посадочных места. Два из них только под накопители типоразмера 2.5 дюйма, один позволяет поставить 3.5 дюймовый диск.

Итоги

Несмотря на невысокую стоимость корпус поддерживает актуальный 3.2 gen 2 разъем с выводом USB-C на лицевую панель, но без USB 3.0.Formula Air Mesh G1 White – недорогой корпус для систем начального и среднего уровня, предлагающий преимущество в виде компактности. Хорошая продуваемость, верхнее расположение блока питания, аккуратное внешнее исполнение, скоростной порт на лицевой панели. Не устроить могут отсутствие противопылевой защиты и наклеенные ножки в основании, которые со временем могут отклеиться.