Корпус аквариум с шестью вентиляторами. Обзор и тесты Formula Crystal Z8 FLOE

Это своего рода стенд, установленная система в котором хорошо просматривается с разных ракурсов. Основная рабочая камера при работе подсвечивается группой из шести вентиляторов.
Конструктивно продуман вопрос доступа воздуха в рабочую камеру. По умолчанию он поступает через верхнюю стенку, далее вентиляторами направляется в трех направлениях – назад, вбок и вниз.
Нижняя часть в виде сетки, она отдельна от стекла, поэтому застоя горячего воздуха не будет и в скрытой камере. Сам же владелец сможет поменять лицевую стенку на второй вариант комплектной.
Это вентиляционная решетка с мелкой сеткой, и в таком сеттинге можно будет установить две металлические направляющие для дополнительных вентиляторов или радиатора жидкостного охлаждения.
Правая стенка из листа стали, часть ее с вентиляционной решеткой. Через нее прогоняют воздух два предустановленных на боковую стенку вентилятора. Снимается и ставится сдвигом.
Предполагается, что Formula Crystal Z8 FLOE будет устанавливаться на рабочем столе, поэтому для удобства панель разъемов перемещена с верхней вниз боковой стенки. Включает она USB-C, два USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопку включения и перезагрузки, а также светодиодные индикаторы.
Задняя с традиционной компоновкой. Внизу блок питания, семь заглушек под платы расширения и предустановленный 120 мм вентилятор.
На верхней панель с направляющими под 120 и 140 мм типоразмер. Эта зона сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.
На основании четыре пластиковые ножки с противоскользящими накладками. Под зоной блока питания пластина противопылевого фильтра с магнитным крепежом.
Внизу в скрытой части ставится блок питания. И здесь же находится стойка для двух накопителей с SATA интерфейсом. Корпус не располагает широкими возможностями по развертыванию дисковой подсистемы, поставить можно только один 3.5- или два 2.5-дюймовых диска.
Рассчитан Formula Crystal Z8 FLOE на монтаж системы с материнской платой до ATX с видеокартой до 395 мм. Для охлаждения – башни высотой до 185 мм или жидкостное охлаждение. На верхнюю стенку можно поставить радиатор 360 мм. Также с помощью направляющих можно поставить на переднюю, но это заметно уменьшит место для графического ускорителя.
Все шесть комплектных вентиляторов с типоразмером 120 мм. От каждого из них отходит под два кабеля, отвечающих за подсветку и за питание с регулировкой скорости вращения.
Собрана система с процессором AMD Ryzen 5 7600, материнской платой MSI B650M Mortar и башенным охлаждением.
У установленных здесь вентиляторов интересно выполнена подсветка, помимо всей площади лопастей, есть зоны на боковой стороне корпуса и на крышке моторного отсека. Они с зеркальным эффектом.
Замер на расстоянии уровня шума при обычной работе за ПК.
Замер с максимальными оборотами.