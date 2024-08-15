Корпус аквариум с шестью вентиляторами. Обзор и тесты Formula Crystal Z8 FLOE

Изучаемый сегодня корпус Formula Crystal Z8 FLOE сопровождается шестью предустановленными вентиляторами с подсветкой. Две его стенки выполнены из закаленного стекла для сборки не только высокопроизводительной, но и эффектной системы.

Formula Crystal Z8 FLOE

Комплектация

Коробка из плотного картона со схематичным изображением. Комплект включает сменную лицевую панель, металлические направляющие для установки вентиляторов, пластиковые стяжки, пластиковые фиксаторы для кабеля, различные типы винтов, салфетку из микрофибры, таблицу со спецификациями комплектующих.

Formula Crystal Z8 FLOE

Внешний вид

Доступен в черном и белом вариантах исполнения. Выполнен в типоразмере Midi-Tower. Левая и передняя стенка из закаленного стекла, в месте соединения которых отсутствует металлический уголок.

Formula Crystal Z8 FLOE

Это своего рода стенд, установленная система в котором хорошо просматривается с разных ракурсов. Основная рабочая камера при работе подсвечивается группой из шести вентиляторов.

Formula Crystal Z8 FLOE

Конструктивно продуман вопрос доступа воздуха в рабочую камеру. По умолчанию он поступает через верхнюю стенку, далее вентиляторами направляется в трех направлениях – назад, вбок и вниз.

Formula Crystal Z8 FLOE

Нижняя часть в виде сетки, она отдельна от стекла, поэтому застоя горячего воздуха не будет и в скрытой камере. Сам же владелец сможет поменять лицевую стенку на второй вариант комплектной.

Formula Crystal Z8 FLOE

Это вентиляционная решетка с мелкой сеткой, и в таком сеттинге можно будет установить две металлические направляющие для дополнительных вентиляторов или радиатора жидкостного охлаждения.

Formula Crystal Z8 FLOE

Правая стенка из листа стали, часть ее с вентиляционной решеткой. Через нее прогоняют воздух два предустановленных на боковую стенку вентилятора. Снимается и ставится сдвигом.

Formula Crystal Z8 FLOE

Предполагается, что Formula Crystal Z8 FLOE будет устанавливаться на рабочем столе, поэтому для удобства панель разъемов перемещена с верхней вниз боковой стенки. Включает она USB-C, два USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопку включения и перезагрузки, а также светодиодные индикаторы.

Formula Crystal Z8 FLOE

Задняя с традиционной компоновкой. Внизу блок питания, семь заглушек под платы расширения и предустановленный 120 мм вентилятор.

Formula Crystal Z8 FLOE

На верхней панель с направляющими под 120 и 140 мм типоразмер. Эта зона сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.

Formula Crystal Z8 FLOE

На основании четыре пластиковые ножки с противоскользящими накладками. Под зоной блока питания пластина противопылевого фильтра с магнитным крепежом.

Formula Crystal Z8 FLOE

Внутренняя часть

Корпус удобен для проведения монтажа и обслуживания компонентов. Можно обеспечить свободный доступ по периметру, сняв боковые стенки. За правой достаточно места для укладывания интерфейсных и питающих кабелей. В комплекте есть пластиковые фиксаторы и стяжки.

Formula Crystal Z8 FLOE

Внизу в скрытой части ставится блок питания. И здесь же находится стойка для двух накопителей с SATA интерфейсом. Корпус не располагает широкими возможностями по развертыванию дисковой подсистемы, поставить можно только один 3.5- или два 2.5-дюймовых диска.

Formula Crystal Z8 FLOE

Рассчитан Formula Crystal Z8 FLOE на монтаж системы с материнской платой до ATX с видеокартой до 395 мм. Для охлаждения – башни высотой до 185 мм или жидкостное охлаждение. На верхнюю стенку можно поставить радиатор 360 мм. Также с помощью направляющих можно поставить на переднюю, но это заметно уменьшит место для графического ускорителя.

Formula Crystal Z8 FLOE

Все шесть комплектных вентиляторов с типоразмером 120 мм. От каждого из них отходит под два кабеля, отвечающих за подсветку и за питание с регулировкой скорости вращения.

Formula Crystal Z8 FLOE

Сборка

Formula Crystal Z8 FLOE

Собрана система с процессором AMD Ryzen 5 7600, материнской платой MSI B650M Mortar и башенным охлаждением.

Formula Crystal Z8 FLOE

У установленных здесь вентиляторов интересно выполнена подсветка, помимо всей площади лопастей, есть зоны на боковой стороне корпуса и на крышке моторного отсека. Они с зеркальным эффектом.

Formula Crystal Z8 FLOE

Тесты

Замерили температурные показатели во время нагрузки с закрытыми боковыми стенками.

Formula Crystal Z8 FLOE

Замер на расстоянии уровня шума при обычной работе за ПК.

Formula Crystal Z8 FLOE

Замер с максимальными оборотами.

Formula Crystal Z8 FLOE

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorFormula Crystal Z8 FLOE – укомплектованный вентиляторами корпус для производительных систем с продуманной эргономикой. Стильный и эффектный внешний вид, шесть вентиляторов с подсветкой, хорошая продуваемость, защита от пыли, скоростной набор портов на передней панели, сменная лицевая панель, простое обслуживание.
Formula Crystal Z8 FLOE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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