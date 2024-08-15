Корпус аквариум с шестью вентиляторами. Обзор и тесты Formula Crystal Z8 FLOE

Изучаемый сегодня корпус Formula Crystal Z8 FLOE сопровождается шестью предустановленными вентиляторами с подсветкой. Две его стенки выполнены из закаленного стекла для сборки не только высокопроизводительной, но и эффектной системы.

Комплектация

Коробка из плотного картона со схематичным изображением. Комплект включает сменную лицевую панель, металлические направляющие для установки вентиляторов, пластиковые стяжки, пластиковые фиксаторы для кабеля, различные типы винтов, салфетку из микрофибры, таблицу со спецификациями комплектующих.

Внешний вид

Доступен в черном и белом вариантах исполнения. Выполнен в типоразмере Midi-Tower. Левая и передняя стенка из закаленного стекла, в месте соединения которых отсутствует металлический уголок.

Это своего рода стенд, установленная система в котором хорошо просматривается с разных ракурсов. Основная рабочая камера при работе подсвечивается группой из шести вентиляторов.

Конструктивно продуман вопрос доступа воздуха в рабочую камеру. По умолчанию он поступает через верхнюю стенку, далее вентиляторами направляется в трех направлениях – назад, вбок и вниз.

Нижняя часть в виде сетки, она отдельна от стекла, поэтому застоя горячего воздуха не будет и в скрытой камере. Сам же владелец сможет поменять лицевую стенку на второй вариант комплектной.

Это вентиляционная решетка с мелкой сеткой, и в таком сеттинге можно будет установить две металлические направляющие для дополнительных вентиляторов или радиатора жидкостного охлаждения.

Правая стенка из листа стали, часть ее с вентиляционной решеткой. Через нее прогоняют воздух два предустановленных на боковую стенку вентилятора. Снимается и ставится сдвигом.

Предполагается, что Formula Crystal Z8 FLOE будет устанавливаться на рабочем столе, поэтому для удобства панель разъемов перемещена с верхней вниз боковой стенки. Включает она USB-C, два USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопку включения и перезагрузки, а также светодиодные индикаторы.

Задняя с традиционной компоновкой. Внизу блок питания, семь заглушек под платы расширения и предустановленный 120 мм вентилятор.

На верхней панель с направляющими под 120 и 140 мм типоразмер. Эта зона сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.

На основании четыре пластиковые ножки с противоскользящими накладками. Под зоной блока питания пластина противопылевого фильтра с магнитным крепежом.

Внутренняя часть

Корпус удобен для проведения монтажа и обслуживания компонентов. Можно обеспечить свободный доступ по периметру, сняв боковые стенки. За правой достаточно места для укладывания интерфейсных и питающих кабелей. В комплекте есть пластиковые фиксаторы и стяжки.

Внизу в скрытой части ставится блок питания. И здесь же находится стойка для двух накопителей с SATA интерфейсом. Корпус не располагает широкими возможностями по развертыванию дисковой подсистемы, поставить можно только один 3.5- или два 2.5-дюймовых диска.

Рассчитан Formula Crystal Z8 FLOE на монтаж системы с материнской платой до ATX с видеокартой до 395 мм. Для охлаждения – башни высотой до 185 мм или жидкостное охлаждение. На верхнюю стенку можно поставить радиатор 360 мм. Также с помощью направляющих можно поставить на переднюю, но это заметно уменьшит место для графического ускорителя.

Все шесть комплектных вентиляторов с типоразмером 120 мм. От каждого из них отходит под два кабеля, отвечающих за подсветку и за питание с регулировкой скорости вращения.

Сборка

Собрана система с процессором AMD Ryzen 5 7600, материнской платой MSI B650M Mortar и башенным охлаждением.

У установленных здесь вентиляторов интересно выполнена подсветка, помимо всей площади лопастей, есть зоны на боковой стороне корпуса и на крышке моторного отсека. Они с зеркальным эффектом.

Тесты

Замерили температурные показатели во время нагрузки с закрытыми боковыми стенками.

Замер на расстоянии уровня шума при обычной работе за ПК.

Замер с максимальными оборотами.

Итоги

Formula Crystal Z8 FLOE – укомплектованный вентиляторами корпус для производительных систем с продуманной эргономикой. Стильный и эффектный внешний вид, шесть вентиляторов с подсветкой, хорошая продуваемость, защита от пыли, скоростной набор портов на передней панели, сменная лицевая панель, простое обслуживание.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".