Обзор Formula FX-800 ATX 800W. Тесты недорого блока питания

Сегодня мы проведем тестирование старшей модели в линейке блоков питания Formula FX, предлагающей источники питания от 350 до 800 Вт. Это недорогие решения с несъемным кабель-менеджментом, позволяющие обеспечить стабильную и безопасную организацию подачу питания на систему, включая и ту что собрана на флагманских процессорах и видеокартах.

Formula FX-800

Комплектация

Упакован блок питания в коробку из эко-картона со схематичным изображением и общими данными по характеристикам. Комплект включает пластиковые стяжки, силовой кабель и винты.

Formula FX-800

Formula FX-800 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из окрашенной в черный цвет стали. Это традиционные для типоразмера ATX габариты.

Formula FX-800

На крышке вентиляционная решетка в виде фигурной штамповки и островка с логотипом бренда в центре. Отдельного доступа для очистки вентилятора не предусмотрено.

Formula FX-800

Сбоку наклейка с подробной таблицей, отображающей характеристики. Согласно этим данным, на линию 12V дают 744W с 62A, на линии 3.3 и 5V – 130W.

Formula FX-800

На задней стенке классическая компоновка с вентиляционной решеткой, гнездом для силового кабеля и тумблера.

Formula FX-800

Кабели у Formula FX-800 несъемные и без дополнительной декоративной оплетки, сечение 18AWG. Средняя длина у 600 мм.

Formula FX-800

Набор включает один 20+4 ATX, один 4+4 CPU, четыре 6+2 PCIe, четыре SATA и четыре MOLEX.

Начинка

Разбор корпуса проходит с повреждением гарантийной пломбы. За охлаждение отвечает вентилятор типоразмера 120 мм.

Formula FX-800

Группа фильтров на входе, обеспечивающих защиту от помех, короткого замыкания и скачков напряжения.

Formula FX-800

Два алюминиевых радиатора с дополнительным оребрением для отвода тепла с диодных сборок. Основной конденсатор Asia’x LGW 330 мКф 400W.

Formula FX-800

Тесты

Уровень шума

Formula FX-800

Данные
150W29
450W41
800W45

КПД

Formula FX-800

Данные
150W85
250W87
350W90
500W89
650W88
800W86

Уровень напряжения на линиях

Formula FX-800

150W450W800W
1212,0111,9411,79
55.024.934.81
3,333.293.193.§

Итоги

Formula FX-800 ATX 800W – недорогой блок питания с высокой мощностью. Хорошее качество исполнения и наполнения элементной базы, тихая работа в нагрузке, хорошая стабильность по линиям. Из особенностей отметим отсутствие разъема 12VHPWR под видеокарты NVIDIA последнего поколения, но этот вопрос решаем переходником.
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