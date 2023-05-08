Обзор Formula FX-800 ATX 800W. Тесты недорого блока питания…

Сегодня мы проведем тестирование старшей модели в линейке блоков питания Formula FX, предлагающей источники питания от 350 до 800 Вт. Это недорогие решения с несъемным кабель-менеджментом, позволяющие обеспечить стабильную и безопасную организацию подачу питания на систему, включая и ту что собрана на флагманских процессорах и видеокартах.

Комплектация

Упакован блок питания в коробку из эко-картона со схематичным изображением и общими данными по характеристикам. Комплект включает пластиковые стяжки, силовой кабель и винты.

Formula FX-800 обзор

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Выполнен в корпусе из окрашенной в черный цвет стали. Это традиционные для типоразмера ATX габариты.

На крышке вентиляционная решетка в виде фигурной штамповки и островка с логотипом бренда в центре. Отдельного доступа для очистки вентилятора не предусмотрено.

Сбоку наклейка с подробной таблицей, отображающей характеристики. Согласно этим данным, на линию 12V дают 744W с 62A, на линии 3.3 и 5V – 130W.

На задней стенке классическая компоновка с вентиляционной решеткой, гнездом для силового кабеля и тумблера.

Кабели у Formula FX-800 несъемные и без дополнительной декоративной оплетки, сечение 18AWG. Средняя длина у 600 мм.

Начинка

Набор включает один 20+4 ATX, один 4+4 CPU, четыре 6+2 PCIe, четыре SATA и четыре MOLEX.Разбор корпуса проходит с повреждением гарантийной пломбы. За охлаждение отвечает вентилятор типоразмера 120 мм.

Группа фильтров на входе, обеспечивающих защиту от помех, короткого замыкания и скачков напряжения.

Два алюминиевых радиатора с дополнительным оребрением для отвода тепла с диодных сборок. Основной конденсатор Asia’x LGW 330 мКф 400W.

Тесты

Уровень шума

Данные 150W 29 450W 41 800W 45

КПД

Данные 150W 85 250W 87 350W 90 500W 89 650W 88 800W 86

Уровень напряжения на линиях

150W 450W 800W 12 12,01 11,94 11,79 5 5.02 4.93 4.81 3,33 3.29 3.19 3.§

Итоги

Formula FX-800 ATX 800W – недорогой блок питания с высокой мощностью. Хорошее качество исполнения и наполнения элементной базы, тихая работа в нагрузке, хорошая стабильность по линиям. Из особенностей отметим отсутствие разъема 12VHPWR под видеокарты NVIDIA последнего поколения, но этот вопрос решаем переходником.