Обзор Formula FX-800 ATX 800W. Тесты недорого блока питания…

Сегодня мы проведем тестирование старшей модели в линейке блоков питания Formula FX, предлагающей источники питания от 350 до 800 Вт. Это недорогие решения с несъемным кабель-менеджментом, позволяющие обеспечить стабильную и безопасную организацию подачу питания на систему, включая и ту что собрана на флагманских процессорах и видеокартах.
Комплектация
Упакован блок питания в коробку из эко-картона со схематичным изображением и общими данными по характеристикам. Комплект включает пластиковые стяжки, силовой кабель и винты.
Formula FX-800 обзор
Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Внешний вид
Выполнен в корпусе из окрашенной в черный цвет стали. Это традиционные для типоразмера ATX габариты.
На крышке вентиляционная решетка в виде фигурной штамповки и островка с логотипом бренда в центре. Отдельного доступа для очистки вентилятора не предусмотрено.
Сбоку наклейка с подробной таблицей, отображающей характеристики. Согласно этим данным, на линию 12V дают 744W с 62A, на линии 3.3 и 5V – 130W.
На задней стенке классическая компоновка с вентиляционной решеткой, гнездом для силового кабеля и тумблера.
Кабели у Formula FX-800 несъемные и без дополнительной декоративной оплетки, сечение 18AWG. Средняя длина у 600 мм.
Набор включает один 20+4 ATX, один 4+4 CPU, четыре 6+2 PCIe, четыре SATA и четыре MOLEX.
Начинка
Разбор корпуса проходит с повреждением гарантийной пломбы. За охлаждение отвечает вентилятор типоразмера 120 мм.
Группа фильтров на входе, обеспечивающих защиту от помех, короткого замыкания и скачков напряжения.
Два алюминиевых радиатора с дополнительным оребрением для отвода тепла с диодных сборок. Основной конденсатор Asia’x LGW 330 мКф 400W.
Тесты
Уровень шума
|Данные
|150W
|29
|450W
|41
|800W
|45
КПД
|Данные
|150W
|85
|250W
|87
|350W
|90
|500W
|89
|650W
|88
|800W
|86
Уровень напряжения на линиях
|150W
|450W
|800W
|12
|12,01
|11,94
|11,79
|5
|5.02
|4.93
|4.81
|3,33
|3.29
|3.19
|3.§
Итоги
Formula FX-800 ATX 800W – недорогой блок питания с высокой мощностью. Хорошее качество исполнения и наполнения элементной базы, тихая работа в нагрузке, хорошая стабильность по линиям. Из особенностей отметим отсутствие разъема 12VHPWR под видеокарты NVIDIA последнего поколения, но этот вопрос решаем переходником.