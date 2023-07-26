Обзор Formula MANA. Недорогой корпус с тремя вентиляторами для игровой сборки

Сегодня мы детально изучим корпус Formula MANA, собрав в нем систему и проведя набор тестов. Выполнен он в формате Mid-Tower, сопровождается тремя вентиляторами с подсветкой и прозрачной боковой стенкой

Комплектация

Упакован корпус в коробку из неокрашенного картона. Внутри он дополнительно зафиксирован в палет из пенопласта, на стекло нанесена транспортировочная пленка. Комплект включает руководство пользователя и набор различных винтов.

Formula MANA обзор

Внешний вид

С учетом того, что собираться в нем будет система на материнской плате ATX он достаточно компактен, обеспечивая возможность гибкого подбора компонентов и при этом экономии места под размещение корпуса.

Лицевая панель в виде сетки с замысловатой геометрией. Под ней находится металлическая сетка с мелкой ячейкой. Такое исполнение обеспечивает свободное движение воздуха и защиту от попадания пыли.

Хорошо выглядит внешне. Полноценно видно подсветку трех предустановленных на переднее шасси вентиляторов. Они идут c FRGB подсветкой.

Левая стенка у Formula MANA выполнена из прозрачного акрила. Не самый практичный материал в плане риска появления царапин при неаккуратном обращении. Крепится она при помощи четырех накатанных винтов.

Правая из стали. Толщина ее 0.5 мм, как и у остальных элементов корпуса. Снимается сдвигом.

На верхней вентиляционная решетка с двумя посадочными местами под 120 мм вентилятор. Есть противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Панель разъемов состоит из одного скоростного USB 3.0 и двух USB 2.0, пары аудиоразъемов. Рядом расположены кнопка включение и перезагрузки, индикаторы активности.

Задняя панель с традиционной компоновкой для моделей с нижним расположением блока питания. Семь заглушек под платы расширения, среди которых повторно можно поставить только одну.

Внутренняя часть

Четыре пластиковые ножки в основании. С этой стороны доступны крепежные отверстия для установки жесткого диска. Вентиляционная решетка без противопылевой защиты.У Formula MANA внутренняя часть разделяется на две камеры с помощью стойки материнской платы и Г-образной перегородки.

Внутренний отсек практически полностью повторяет характерные для ATX-плат габариты. Зазор между верхней и нижней стенкой минимален. Это усложнит доступ при скрытом подводе питающего кабеля до разъемов питания процессора. Сделать это можно только до этапа фиксации платы. Это же касается ограничений для монтажа радиатора жидкостного охлаждения на верхнюю стенку.

Здесь приоритетным выбором для системы охлаждения процессора станет башенная конструкция. Ограничивается она высотой в 150 мм.

Дополнительно к трем комплектным вентиляторам можно поставить еще два на верхнюю стенку и один на заднюю. Хотя сверху также с рядом материнских плат, у которых габаритные радиаторы на силовой цепи может не хватить места. Комплектные вентиляторы получают питание через MOLEX разъем, у них фиксированная частота вращения и постоянная FRGB-подсветка. Подключать можно каскадом все три вентилятора к одному разъему от блока питания. С учетом установленных вентиляторов можно поставить видеокарту длиной до 310 мм.

Сборка

В скрытой от глаз камере ставятся блок питания и один накопитель типоразмера 2.5 или 3.5 дюйма. Все провода можно будет спрятать в пространстве между стойкой материнской платы и правой стенкой.Мы собрали в Formula MANA рабочую систему с материнской платой ASUS ROG B760i и процессором Intel Core i5 13400. Это сборка без видеокарты.

Для отвода тепла установлена башенное охлаждение, вентиляторы дополнительные не добавляли, ограничились только штатными.

Тесты

Приводим замер уровня шума. Для установленных здесь вентиляторов он будет постоянным, частотой вращения управлять нельзя.

Отдельно проведены замеры степени нагрева компонентов с закрытыми боковыми стенками.

Итоги

Formula MANA – недорогой корпус с тремя FRGB-вентиляторами под игровую сборку начального или среднего уровня. Привлекательное внешнее исполнение, возможность аккуратного монтажа, обслуживаемый противопылевой фильтр на верхней стенке. К минусам отнесем отсутствие противопылевой защиты в зоне блока питания. Не устроить может боковая стенка из акрила, она потребует аккуратного обращения.