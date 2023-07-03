Обзор Formula V-LINE 2052. Сбалансированный корпус для игровой и рабочей сборки

Изучаемый сегодня корпус Formula V-LINE 2052 выполнен в типоразмере Midi-Tower, согласно информации от производителя, он оптимизирован для сборки домашнего или офисного ПК с видеокартой длиной до 370 мм и башенным охлаждением высотой до 154 мм. Из особенностей выделяются стенка из закаленного стекла, вентилируемая лицевая панель.

Комплектация

Комплект его включает пластиковые стяжки, динамик, различные винты, руководство пользователя в виде таблицы с рекомендациями по подбору компонентов для сборки.

Formula V-LINE 2052 обзор

Внешний вид

Лицевая панель корпуса практически полностью занята вентиляционной сеткой с мелкой ячейкой. Внутри она усилена ребрами. Воздух через нее проходит свободно.

Слева вдоль всей высоты текстурный рисунок с логотипом бренда. При работе он подсвечивается RGB-подсветкой.

Цветами и эффектами можно управлять с помощью кнопки на верхней грани. Переключение идет последовательным нажатием.

Общий набор включает два USB 2.0, один USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопку включения и два индикатора активности.

Остальная часть вентиляционная решетка со штампованными отверстиями и посадочными местами под вентиляторами. В этой зоне установлен противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Еще один обслуживаемый фильтр у Formula V-LINE 2052 на основании. Это пластина, фиксируемая в пазах под местом установки блока питания. Тут же находятся отверстия, в которые используются для фиксации жесткого диска или стойки под их монтаж.

Левая стенка из цельного закаленного стекла, которое держится четырьмя накатанными винтами. Оно прозрачно, открывая полный обзор на собранную систему.

Противоположная из стали, окрашенной в черный цвет. Для удобного ее снятия есть штампованная ручка.

Внутренняя часть

Задняя с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширение. Предустановлен 120 мм вентилятор с подсветкой, эффекты которого синхронизируются с зоной на лицевой панели.Г-образная стенка в Formula V-LINE 2052 разделяет внутреннее пространство на две камеры. Такое исполнение сейчас является негласным стандартом и как показала практика, позволяющем как скрыть лишние провода и разграничить воздушные потоки.

На боковой стороне этой стенки в районе блока питания есть дополнительное окошко, которое даст возможность подчеркнуть установленный источник питания, которые сейчас также выходят и с подсветкой. Поддерживается установка материнских плат до типоразмера ATX, башенного охлаждения высотой до 154 мм.

Всего доступно восемь посадочных мест под вентиляторы типоразмера 120 мм, три – спереди, два – сверху, один – сзади (предустановлен), два – снизу. По жидкостным системам охлаждения это только решения с типоразмером радиатора 240 мм.

Для подвода питающих и интерфейсных кабелей распределены окошки по периметру места установки материнской платы. Все они без резиновых клапанов. Места для укладки кабелей за задней стенкой достаточно. Распределены ушки под стяжки.

Сборка

Для дисковой подсистемы с интерфейсом SATA доступно шесть посадочных мест под диски 2.5 дюйма и два посадочных места под диски 3.5 дюйма.Мы собрали в нем систему с материнской платой MSI MAG Mortar и процессором Intel Core i5-13600K. Для охлаждения тестового стенда используем башенное охлаждение от Deepcool.

Тесты

С проблемами в ходе сборки не сталкивались. Корпус дает возможность установить видеокарты среднего и высокого уровней.Уровень шума замерялся на расстоянии 20 сантиметров. Дополнительные корпусные вентиляторы не добавлялись. В обычном режиме, работу вентиляторов не слышно.

Отдельно приведем замер шума в режиме полной нагрузки.

Проблем с перегревом в условиях закрытого корпуса не было.

Итоги

Formula V-LINE 2052 – сбалансированный корпус для сборки, подходящий как для рабочих станций, так и игровых сборок с компонентами разного уровня. Вентилируемая лицевая панель, боковая из закаленного стекла, два обслуживаемых противопылевых фильтра, набор портов на лицевой панели, автономной управление подсветкой и один комплектный 120 мм вентилятор. Не устроить может отсутствие противопылевого фильтра на лицевой панели, ограниченные возможности по монтажу габаритных радиаторов жидкостного охлаждения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".