Обзор Formula V-LINE 2052. Сбалансированный корпус для игровой и рабочей сборки

Слева вдоль всей высоты текстурный рисунок с логотипом бренда. При работе он подсвечивается RGB-подсветкой.
Цветами и эффектами можно управлять с помощью кнопки на верхней грани. Переключение идет последовательным нажатием.
Общий набор включает два USB 2.0, один USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопку включения и два индикатора активности.
Остальная часть вентиляционная решетка со штампованными отверстиями и посадочными местами под вентиляторами. В этой зоне установлен противопылевой фильтр с магнитным креплением.
Еще один обслуживаемый фильтр у Formula V-LINE 2052 на основании. Это пластина, фиксируемая в пазах под местом установки блока питания. Тут же находятся отверстия, в которые используются для фиксации жесткого диска или стойки под их монтаж.
Левая стенка из цельного закаленного стекла, которое держится четырьмя накатанными винтами. Оно прозрачно, открывая полный обзор на собранную систему.
Противоположная из стали, окрашенной в черный цвет. Для удобного ее снятия есть штампованная ручка.
Задняя с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширение. Предустановлен 120 мм вентилятор с подсветкой, эффекты которого синхронизируются с зоной на лицевой панели.
На боковой стороне этой стенки в районе блока питания есть дополнительное окошко, которое даст возможность подчеркнуть установленный источник питания, которые сейчас также выходят и с подсветкой. Поддерживается установка материнских плат до типоразмера ATX, башенного охлаждения высотой до 154 мм.
Всего доступно восемь посадочных мест под вентиляторы типоразмера 120 мм, три – спереди, два – сверху, один – сзади (предустановлен), два – снизу. По жидкостным системам охлаждения это только решения с типоразмером радиатора 240 мм.
Для подвода питающих и интерфейсных кабелей распределены окошки по периметру места установки материнской платы. Все они без резиновых клапанов. Места для укладки кабелей за задней стенкой достаточно. Распределены ушки под стяжки.
Для дисковой подсистемы с интерфейсом SATA доступно шесть посадочных мест под диски 2.5 дюйма и два посадочных места под диски 3.5 дюйма.
С проблемами в ходе сборки не сталкивались. Корпус дает возможность установить видеокарты среднего и высокого уровней.
Отдельно приведем замер шума в режиме полной нагрузки.
Проблем с перегревом в условиях закрытого корпуса не было.