Обзор Formula V-LINE 2052. Сбалансированный корпус для игровой и рабочей сборки

Изучаемый сегодня корпус Formula V-LINE 2052 выполнен в типоразмере Midi-Tower, согласно информации от производителя, он оптимизирован для сборки домашнего или офисного ПК с видеокартой длиной до 370 мм и башенным охлаждением высотой до 154 мм. Из особенностей выделяются стенка из закаленного стекла, вентилируемая лицевая панель.

Formula V-LINE 2052

Комплектация

Комплект его включает пластиковые стяжки, динамик, различные винты, руководство пользователя в виде таблицы с рекомендациями по подбору компонентов для сборки.

Formula V-LINE 2052

Formula V-LINE 2052 обзор

Внешний вид

Лицевая панель корпуса практически полностью занята вентиляционной сеткой с мелкой ячейкой. Внутри она усилена ребрами. Воздух через нее проходит свободно.

Formula V-LINE 2052

Слева вдоль всей высоты текстурный рисунок с логотипом бренда. При работе он подсвечивается RGB-подсветкой.

Formula V-LINE 2052

Цветами и эффектами можно управлять с помощью кнопки на верхней грани. Переключение идет последовательным нажатием.

Formula V-LINE 2052

Общий набор включает два USB 2.0, один USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопку включения и два индикатора активности.

Formula V-LINE 2052

Остальная часть вентиляционная решетка со штампованными отверстиями и посадочными местами под вентиляторами. В этой зоне установлен противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Formula V-LINE 2052

Еще один обслуживаемый фильтр у Formula V-LINE 2052 на основании. Это пластина, фиксируемая в пазах под местом установки блока питания. Тут же находятся отверстия, в которые используются для фиксации жесткого диска или стойки под их монтаж.

Formula V-LINE 2052

Левая стенка из цельного закаленного стекла, которое держится четырьмя накатанными винтами. Оно прозрачно, открывая полный обзор на собранную систему.

Formula V-LINE 2052

Противоположная из стали, окрашенной в черный цвет. Для удобного ее снятия есть штампованная ручка.

Formula V-LINE 2052

Задняя с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширение. Предустановлен 120 мм вентилятор с подсветкой, эффекты которого синхронизируются с зоной на лицевой панели.

Внутренняя часть

Г-образная стенка в Formula V-LINE 2052 разделяет внутреннее пространство на две камеры. Такое исполнение сейчас является негласным стандартом и как показала практика, позволяющем как скрыть лишние провода и разграничить воздушные потоки.

Formula V-LINE 2052

На боковой стороне этой стенки в районе блока питания есть дополнительное окошко, которое даст возможность подчеркнуть установленный источник питания, которые сейчас также выходят и с подсветкой. Поддерживается установка материнских плат до типоразмера ATX, башенного охлаждения высотой до 154 мм.

Formula V-LINE 2052

Всего доступно восемь посадочных мест под вентиляторы типоразмера 120 мм, три – спереди, два – сверху, один – сзади (предустановлен), два – снизу. По жидкостным системам охлаждения это только решения с типоразмером радиатора 240 мм.

Formula V-LINE 2052

Для подвода питающих и интерфейсных кабелей распределены окошки по периметру места установки материнской платы. Все они без резиновых клапанов. Места для укладки кабелей за задней стенкой достаточно. Распределены ушки под стяжки.

Formula V-LINE 2052

Для дисковой подсистемы с интерфейсом SATA доступно шесть посадочных мест под диски 2.5 дюйма и два посадочных места под диски 3.5 дюйма.

Сборка

Мы собрали в нем систему с материнской платой MSI MAG Mortar и процессором Intel Core i5-13600K. Для охлаждения тестового стенда используем башенное охлаждение от Deepcool.

Formula V-LINE 2052

С проблемами в ходе сборки не сталкивались. Корпус дает возможность установить видеокарты среднего и высокого уровней.

Тесты

Уровень шума замерялся на расстоянии 20 сантиметров. Дополнительные корпусные вентиляторы не добавлялись. В обычном режиме, работу вентиляторов не слышно.

Formula V-LINE 2052

Отдельно приведем замер шума в режиме полной нагрузки.

Formula V-LINE 2052

Проблем с перегревом в условиях закрытого корпуса не было.

Formula V-LINE 2052

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorFormula V-LINE 2052 – сбалансированный корпус для сборки, подходящий как для рабочих станций, так и игровых сборок с компонентами разного уровня. Вентилируемая лицевая панель, боковая из закаленного стекла, два обслуживаемых противопылевых фильтра, набор портов на лицевой панели, автономной управление подсветкой и один комплектный 120 мм вентилятор. Не устроить может отсутствие противопылевого фильтра на лицевой панели, ограниченные возможности по монтажу габаритных радиаторов жидкостного охлаждения.
Formula V-LINE 2052 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Представлен мощный мини-ПК Minisforum EM680…
Компания Minisforum пополнила ассортимент очень компактных ПК очередной любопытной новинкой – модель EM68…
Мини-ПК Geekom AS6 mini получил APU Ryzen 9 6900HX…
Источники сообщают о выходе компактного ПК Geekom AS6 mini, который основан на 8-ядерном 16-поточном чипе…
Мини-ПК Beelink EQ12 Pro оценен в 350 долларов…
Бренд Beelink выпустил в продажу компактный ПК EQ12 Pro, который оценен в 350 долларов. Новинка характери…
Представлен мини-ПК Beelink GTR7 Series…
Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью GTR7 Series, которая позиционируется произво…
Моноблок Samsung DM530AFA-LC71W получил выдвижную камеру…
Компания Samsung пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью DM530AFA-LC71W, которая оценена в 930 и 13…
Представлен необычный ПК Minisforum B550 Pro…
Компания Minisforum пополнила ассортимент мини-ПК довольно необычной моделью B550 Pro, которую можно назв…
Представлен мини-ПК Minisforum UM790 Pro…
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделями UM790 Pro и UM780 Pro, которые основаны…
Обзор Thermaltake Ceres 500 TG ARGB. Корпус для топовых сбор…
Сегодня у нас в центре внимания будет новая линейка корпусов Ceres 500 от компании Thermaltake. На момент…
Обзор Thermaltake V150 TG ARGB. Компактный корпус для игровой или рабочей станцииОбзор Thermaltake V150 TG ARGB. Компактный корпус для игровой или рабочей станции
Обзор и тесты Deepcool CH510. Игровая сборка на RTX 4070 Ti и Core i5 13400Обзор и тесты Deepcool CH510. Игровая сборка на RTX 4070 Ti и Core i5 13400
Обзор Formula F-33RGB. Недорогой Mid-Tower корпус с тремя ARGB¬вентиляторамиОбзор Formula F-33RGB. Недорогой Mid-Tower корпус с тремя ARGB¬вентиляторами
Обзор Fractal Design Pop Air. Недорогой корпус с высоким качеством исполненияОбзор Fractal Design Pop Air. Недорогой корпус с высоким качеством исполнения
Обзор Jonsbo D31 Mesh. Компактный корпус для топовых компонентовОбзор Jonsbo D31 Mesh. Компактный корпус для топовых компонентов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor