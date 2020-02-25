Обзор Fractal Design Celsius S36. Система жидкостного охлаждения с расширяемым контуром

Тестируемая система жидкостного охлаждения Fractal Design Celsius S36 поддерживает интеллектуальный двойной режим управления скоростью без необходимости дополнительной установки программного обеспечения. Это система с трехсекционным радиатором и фитингами с распространённым типоразмером. Все это позволяет расширять контур, добавляя водоблок видеокарты.
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Fractal Design Celsius S36 обзор
КомплектацияКомплект включает усиливающую площадку, опорные пластины для Intel и AMD, фиксаторы для кабелей, набор винтов, три вентилятора, подробную инструкцию по установке. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.
Внешний видFractal Design Celsius S36 выполнена в традиционной компоновке с водоблоком и помпой, а также радиатором.
Соединены элементы с помощью резиновых шлангов в защитной нейлоновой оплетке. Длина в 400 мм оптимальна для свободной установки в корпуса разных типоразмеров.
Для соединения на радиаторе используются фитинги с резьбой G1/4". Это дает возможность снятия трубок и добавления в контур резервуара под воду или водоблока на видеокарту, оперативную память или твердотельный накопитель.
На официальном сайте есть отметка о том, что при расширении контура гарантия будет распространяться только на оригинальные компоненты.
Интересная реализация по способу подключения вентиляторов. Между фитингами зафиксирована пластина с разъемами под три вентилятора.
Так решается сразу два вопроса. Это возможное ограниченное количество разъемов на материнской плате и управление общей скоростью вращения вентиляторов. Также упрощается аккуратный монтаж в корпусе.
Питание и сигнал на плату идет от помпы. Сама помпа подключается к 4-пиновому разъему на материнской плате.
Радиатор в Fractal Design Celsius S36 выполнен из окрашенного в черный цвет алюминия. Габариты составляют 403х123х30 мм. 14 рядов гофроленты заполняют пятнадцать плоских каналов.
Блок водоблока и помпы в виде шайбы. На крышке помимо логотипа производителя можно обратить внимание на отметки по автоматическому и ручному режимам работы. Меняются они поворотом корпуса.
Высота у корпуса небольшая. Фитинги расположены под углом в 90 градусов. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегибов.
Основание медное, оно хорошо отполировано. Ровное. По центру нанесена термопаста на первую установку.
СборкаУстановку системы мы проводили на материнские платы с сокетами LGA2066 и AM4. Предлагаем рассмотреть ее на примере с процессором AMD Ryzen и платой Gigabyte X570 AORUS PRO WIFI.
Первым шагом установим вентиляторы на радиатор при помощи крестовой отвертки. Фиксируем радиатор на стенке корпуса.
Заменяем установленную опорную пластину на фиксатор для AM4. Прижимаем к теплораспределительной крышке процессора. Напомним, термопаста уже нанесена. Прижимаем с помощью ушка. Сам процесс занимает очень мало времени даже у неподготовленного пользователя. Весь он подробно описан в комплектной инструкции в виде наглядных иллюстраций.
Тесты
Шум
Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 7820X
AMD Ryzen 5 3600
Итоги по Fractal Design Celsius S36Fractal Design Celsius S36 высококачественная система жидкостного охлаждения с трехсекционным радиатором. Аккуратный внешний вид, удобный способ подключения и управления скоростью вращения вентиляторов, распространённый формат фитингов, два режима работы, простая и надежная установка, пятилетняя гарантия. Придраться можно к использованию алюминия в радиаторе.
Fractal Design Celsius S36 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".