Обзор Fractal Design Celsius S36. Система жидкостного охлаждения с расширяемым контуром

2020-02-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Fractal Design Celsius S36; [89]
Тестируемая система жидкостного охлаждения Fractal Design Celsius S36 поддерживает интеллектуальный двойной режим управления скоростью без необходимости дополнительной установки программного обеспечения. Это система с трехсекционным радиатором и фитингами с распространённым типоразмером. Все это позволяет расширять контур, добавляя водоблок видеокарты.

Fractal Design Celsius S36

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Fractal Design Celsius S36 обзор

Комплектация

Комплект включает усиливающую площадку, опорные пластины для Intel и AMD, фиксаторы для кабелей, набор винтов, три вентилятора, подробную инструкцию по установке. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Fractal Design Celsius S36

Внешний вид

Fractal Design Celsius S36 выполнена в традиционной компоновке с водоблоком и помпой, а также радиатором.

Fractal Design Celsius S36

Соединены элементы с помощью резиновых шлангов в защитной нейлоновой оплетке. Длина в 400 мм оптимальна для свободной установки в корпуса разных типоразмеров.

Fractal Design Celsius S36

Для соединения на радиаторе используются фитинги с резьбой G1/4". Это дает возможность снятия трубок и добавления в контур резервуара под воду или водоблока на видеокарту, оперативную память или твердотельный накопитель.

Fractal Design Celsius S36

На официальном сайте есть отметка о том, что при расширении контура гарантия будет распространяться только на оригинальные компоненты.

Fractal Design Celsius S36

Интересная реализация по способу подключения вентиляторов. Между фитингами зафиксирована пластина с разъемами под три вентилятора.

Fractal Design Celsius S36

Так решается сразу два вопроса. Это возможное ограниченное количество разъемов на материнской плате и управление общей скоростью вращения вентиляторов. Также упрощается аккуратный монтаж в корпусе.

Fractal Design Celsius S36

Питание и сигнал на плату идет от помпы. Сама помпа подключается к 4-пиновому разъему на материнской плате.

Fractal Design Celsius S36

Радиатор в Fractal Design Celsius S36 выполнен из окрашенного в черный цвет алюминия. Габариты составляют 403х123х30 мм. 14 рядов гофроленты заполняют пятнадцать плоских каналов.

Fractal Design Celsius S36

Блок водоблока и помпы в виде шайбы. На крышке помимо логотипа производителя можно обратить внимание на отметки по автоматическому и ручному режимам работы. Меняются они поворотом корпуса.

Fractal Design Celsius S36

Высота у корпуса небольшая. Фитинги расположены под углом в 90 градусов. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегибов.

Fractal Design Celsius S36

Основание медное, оно хорошо отполировано. Ровное. По центру нанесена термопаста на первую установку.

Fractal Design Celsius S36

Сборка

Установку системы мы проводили на материнские платы с сокетами LGA2066 и AM4. Предлагаем рассмотреть ее на примере с процессором AMD Ryzen и платой Gigabyte X570 AORUS PRO WIFI.

Fractal Design Celsius S36

Первым шагом установим вентиляторы на радиатор при помощи крестовой отвертки. Фиксируем радиатор на стенке корпуса.

Fractal Design Celsius S36

Заменяем установленную опорную пластину на фиксатор для AM4. Прижимаем к теплораспределительной крышке процессора. Напомним, термопаста уже нанесена. Прижимаем с помощью ушка. Сам процесс занимает очень мало времени даже у неподготовленного пользователя. Весь он подробно описан в комплектной инструкции в виде наглядных иллюстраций.

Тесты

Шум

Fractal Design Celsius S36

Intel Core i7 9700K

Fractal Design Celsius S36

Intel Core i7 7820X

Fractal Design Celsius S36

AMD Ryzen 5 3600

Fractal Design Celsius S36

Итоги по Fractal Design Celsius S36

Золото. Выбор редакции MegaObzorFractal Design Celsius S36 высококачественная система жидкостного охлаждения с трехсекционным радиатором. Аккуратный внешний вид, удобный способ подключения и управления скоростью вращения вентиляторов, распространённый формат фитингов, два режима работы, простая и надежная установка, пятилетняя гарантия. Придраться можно к использованию алюминия в радиаторе.
Fractal Design Celsius S36 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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