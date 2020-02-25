Обзор Fractal Design Celsius S36. Система жидкостного охлаждения с расширяемым контуром

Тестируемая система жидкостного охлаждения Fractal Design Celsius S36 поддерживает интеллектуальный двойной режим управления скоростью без необходимости дополнительной установки программного обеспечения. Это система с трехсекционным радиатором и фитингами с распространённым типоразмером. Все это позволяет расширять контур, добавляя водоблок видеокарты.

Fractal Design Celsius S36 обзор

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Комплектация

Комплект включает усиливающую площадку, опорные пластины для Intel и AMD, фиксаторы для кабелей, набор винтов, три вентилятора, подробную инструкцию по установке. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Fractal Design Celsius S36 выполнена в традиционной компоновке с водоблоком и помпой, а также радиатором.

Соединены элементы с помощью резиновых шлангов в защитной нейлоновой оплетке. Длина в 400 мм оптимальна для свободной установки в корпуса разных типоразмеров.

Для соединения на радиаторе используются фитинги с резьбой G1/4". Это дает возможность снятия трубок и добавления в контур резервуара под воду или водоблока на видеокарту, оперативную память или твердотельный накопитель.

На официальном сайте есть отметка о том, что при расширении контура гарантия будет распространяться только на оригинальные компоненты.

Интересная реализация по способу подключения вентиляторов. Между фитингами зафиксирована пластина с разъемами под три вентилятора.

Так решается сразу два вопроса. Это возможное ограниченное количество разъемов на материнской плате и управление общей скоростью вращения вентиляторов. Также упрощается аккуратный монтаж в корпусе.

Питание и сигнал на плату идет от помпы. Сама помпа подключается к 4-пиновому разъему на материнской плате.

Радиатор в Fractal Design Celsius S36 выполнен из окрашенного в черный цвет алюминия. Габариты составляют 403х123х30 мм. 14 рядов гофроленты заполняют пятнадцать плоских каналов.

Блок водоблока и помпы в виде шайбы. На крышке помимо логотипа производителя можно обратить внимание на отметки по автоматическому и ручному режимам работы. Меняются они поворотом корпуса.

Высота у корпуса небольшая. Фитинги расположены под углом в 90 градусов. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегибов.

Основание медное, оно хорошо отполировано. Ровное. По центру нанесена термопаста на первую установку.

Сборка

Установку системы мы проводили на материнские платы с сокетами LGA2066 и AM4. Предлагаем рассмотреть ее на примере с процессором AMD Ryzen и платой Gigabyte X570 AORUS PRO WIFI.

Первым шагом установим вентиляторы на радиатор при помощи крестовой отвертки. Фиксируем радиатор на стенке корпуса.

Тесты

Шум

Заменяем установленную опорную пластину на фиксатор для AM4. Прижимаем к теплораспределительной крышке процессора. Напомним, термопаста уже нанесена. Прижимаем с помощью ушка. Сам процесс занимает очень мало времени даже у неподготовленного пользователя. Весь он подробно описан в комплектной инструкции в виде наглядных иллюстраций.

Intel Core i7 9700K

Intel Core i7 7820X

AMD Ryzen 5 3600

Итоги по Fractal Design Celsius S36

Fractal Design Celsius S36 высококачественная система жидкостного охлаждения с трехсекционным радиатором. Аккуратный внешний вид, удобный способ подключения и управления скоростью вращения вентиляторов, распространённый формат фитингов, два режима работы, простая и надежная установка, пятилетняя гарантия. Придраться можно к использованию алюминия в радиаторе.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".