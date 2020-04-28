Обзор Fractal Design Celsius+ S24 Prisma (FD-W-2-S2402). Система жидкостного охлаждения для Intel и AMD

В апреле компания Fractal Design представила сразу шесть новых систем жидкостного охлаждения Celsius+. Отличия между ними заключаются в установленном типоразмере радиатора (240, 280 и 360 мм), а также опциональной комплектации вентиляторами с подсветкой. Поддерживаются все актуальные сокеты Intel и AMD. У нас появилась возможность в числе первых детально протестировать Fractal Design Celsius+ S24 Prisma.

Комплектация

Она уже появилась в российских магазинах со средней стоимостью в 14 000 рублей.В комплекте покупатель получает крепежную рамку для INTEL и AMD, усиливающую пластину, фиксаторы для кабелей, кабель синхронизации подсветки, набор винтов, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением. Предоставляется пятилетняя гарантия.

Внешний вид

Произведена в привычном для необслуживаемых систем жидкостного охлаждения исполнении. Водоблок с помпой соединен гибкими трубками с радиатором.

Длина трубок составляет 400 мм. Этого будет достаточно для корпусов формата Full Tower и удаленного размещения радиатора от корпуса.

Места крепления трубок опрессованы. Расширения контура не предусмотрено. Сами трубки в защитной нейлоновой оболочке.

Так же, как и в ранних сериях, на боковой грани радиатора у Fractal Design Celsius+ S24 Prisma расположена плата для подключения вентиляторов. Теперь же на ней добавили 5V-разъемы ARGB.

Данная конструктивная особенность позволяет организовать аккуратный монтаж и решить вопрос ограниченного числа разъемов под вентиляторы на материнской плате. Также сами вентиляторы будут работать на одной скорости вращения без дополнительных настроек.

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. 13 каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой. Габариты его составляют 122 x 31 x 284 мм.

Водоблок в виде шайбы, выполненный из пластика с софт-тач покрытием. Сохранена особенность поворота крышки для изменения между автоматическим и ручным режимами работы.

В сравнении с прошлым поколением, увеличилась высота помпы до 45 мм. Верхняя крышка из тонированного пластика. Диаметр ее 62 мм.

Периметр подсвечивается с эффектом бесконечного зеркала. В углу логотип производителя. Это многоцветная управляемая подсветка.

Для ее синхронизации управления на боковой грани выведен разъем. Дополнительное питание подается через SATA-разъем. К материнской плате можно подключить при условии наличия 5V ARGB коннектора на ней.

Максимальное давление 1.46 мм H20, заявленный уровень шума не превышает 20 dBA. Заявлен ресурс службы в 50 000 часов.

Основание у помпы медное. Хорошо отполировано. В центре нанесена термопаста.

Укомплектовывается Fractal Design Celsius+ S24 Prisma тремя вентиляторами Prisma AL-12 PWM ARGB со скоростью вращения от 500 до 2000 оборотов в минуту.

Два кабеля от каждого из вентиляторов. Один с 5V ARGB, второй с 4-пиновым коннектором. Линию подсветки можно подключать каскадом.

Сборка

В рамках данного теста мы провели установку в компактный корпус Fractal Design ERA ITX. В качестве платы использовалась GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI с процессором AMD Ryzen 5 3600. Целью ставилось получение в условиях ITX-корпуса эффективного охлаждения.

Перед началом установки Fractal Design Celsius+ S24 Prisma меняем крепежную пластину на ту, что предназначена AMD. Фиксация будет проводиться на родные пластиковые скобы на плате.

Прижимается с помощью одного винта. Останется только подключить кабели к соответствующим разъемам, зафиксировать вентиляторы на радиаторе и поставить сам радиатор.

Также проводили тестирование с процессором Intel Core i7-9700K и Intel Core i7-7820X. Тут по тому же принципу, но с усиливающей пластиной и четырьмя гайками по периметру.

Fractal Design Celsius+ S24 Prisma обзор

Итоги по Fractal Design Celsius+ S24 Prisma

Fractal Design Celsius+ S24 Prisma стала заметно привлекательнее ранее вышедшей S24, сохранив возможность быстрой смены между режимами AUTO и PWM, а также плату подключения на радиаторе, добавив при этом управляемую ARGB-подсветку на крышке помпы и вентиляторах. Но не обошлось и без упрощений, так тут отказались от обслуживаемых фитингов. Из плюсов отметим низкий уровень шума, аккуратный и быстрый монтаж, высокий ресурс службы и 5 лет гарантийного обслуживания.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".