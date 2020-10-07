Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус со скоростным USB Type-C

В начале лета мы проводили тестирование корпуса Fractal Design Define 7 Compact Black TG со стенкой из закаленного стекла, выполненный в типоразмере Mid-Tower. Классический вариант исполнения, но целый ряд других серий предлагал не только выбор исполнения боковой стенки, но и цветовое оформление. С сегодняшнего дня он вышел в «белых доспехах» сохранив все ключевые преимущества и особенности вышедшего ранее корпуса.

Fractal Design Define 7 Compact White

У нас была возможность изучить и провести сборку в Fractal Design Define 7 Compact White до официального релиза и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации.

Fractal Design Define 7 Compact White обзор

Комплектация

Fractal Design Define 7 Compact White

Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением его конструкции, а также сводными данными по характеристикам. Есть ручки для переноски. Внутри отдельная коробка со вспененным материалом.

Fractal Design Define 7 Compact White

В ней находится набор винтов, стяжки для сборки кабелей, салфетку из микрофибры, руководство пользователя и сменная верхняя панель.

Внешний вид

Выбор в пользу белого варианта заметно облегчает визуальное восприятие конструкции. В сочетании с прямыми углами и ровными линиями смотрится интереснее черного.

Fractal Design Define 7 Compact White

Еще один плюс на нем не видны следы пальцев и пыль, собираемые в ходе эксплуатации. Сейчас уже есть выбор и по комплектующим, материнские платы и видеокарты в белом цвете.

Fractal Design Define 7 Compact White

Габариты у него относительно компактные. Соответствует типоразмеру Mid-Tower. 210 мм (ширина) х 427 мм (глубина)х 474мм (высота), вес: 8.70 кг.

Fractal Design Define 7 Compact White

Вся площадь лицевой панели из цельного листа со шлифованным покрытием. В верхней части вырез со светодиодным индикатором. Снизу небольшое углубление с доступом ко съемному противопылевому фильтру.

Fractal Design Define 7 Compact White

В этой части он занимает всю длину корпуса. Обслуживать удобнее, чем распространённый вариант с выводом на тыльной стороне под блоком питания.

Fractal Design Define 7 Compact White

По боковым частям находится решетка с металлическим фильтром. Лицевая панель снимается полностью.

Fractal Design Define 7 Compact White

Владелец получает возможность выбрать между уровнем шума и дополнительным забором воздуха. Обе крышки идут в комплекте.

Fractal Design Define 7 Compact White

Одна из цельного листа металла. Вторая с фирменной перфорированной решеткой. Этот вариант будет оптимален при размещении вентиляторов или радиатора в этой зоне.

Fractal Design Define 7 Compact White

У Fractal Design Define 7 Compact White доступны два USB 2.0, два USB 3.0, один USB Type-C, два отдельных аудиоразъема, кнопки включения и перезагрузки.

Fractal Design Define 7 Compact White

Этот корпус поддерживает скоростной USB 3.1 Gen.2. Сейчас соответствующий разъем появился даже в недорогих материнских платах Intel и AMD.

Fractal Design Define 7 Compact White

Правая стенка из металла. На внутреннюю часть нанесен звукопоглощающий материал. Многие производители не уделяют этому вопросу достаточного внимания, даже в заметно более высоком ценовом сегменте.

Fractal Design Define 7 Compact White

Левая часть из закаленного стекла. Здесь не стали его тонировать. Открывается полный обзор, установленных внутри компонентов.

Fractal Design Define 7 Compact White

Обе стенки с безвинтовым типом крепления. Для снятия необходимо отвести пластиковый фиксатор. Ставятся и снимаются в направляющие.

Fractal Design Define 7 Compact White

Внизу четыре пластиковые ножки. Нанесены прорезинены резиновые накладки. Нанесена наклейка с названием модели и ее серийным номером.

Начинка

Отсек с материнской платой в Fractal Design Define 7 Compact White отделен от блока питания и накопителей металлической Г-образной стенкой. Над источником питания находится перфорированная решетка, она же продолжена на заднюю часть.

Fractal Design Define 7 Compact White

Ближе к фронтальной части две съемные пластиковые крышки. В зависимости от используемой системы охлаждения можно будет убрать, освободив место для радиатора системы жидкостного охлаждения.

Fractal Design Define 7 Compact White

Блок питания фиксируется на съемную металлическую рамку. Упрощен монтаж и доступ для модульных источников.

Fractal Design Define 7 Compact White

В этой зоне находится съемная стойка под два 3.5 или 2.5 дюймовых жестких диска. Ее снятие освободит дополнительное место для укладки кабелей.

Fractal Design Define 7 Compact White

Выделена отдельная часть для двух 2.5 дюймовых диска. С учетом общего смещения акцента в сторону твердотельных дисков этого будет вполне достаточно.

Fractal Design Define 7 Compact White

Есть углубление, в котором собран пучок интерфейсных кабелей. Они собираются липкой лентой. Так даже добавив дополнительные кабели от вентиляторов они не будут мешать закрытию крышки.

Fractal Design Define 7 Compact White

Большое окошко, упрощающее монтаж системы охлаждения процессора. Поддерживаются материнские платы до ATX-формата.

Fractal Design Define 7 Compact White

Есть место под башенный кулер высотой до 169 мм. При выборе в пользу жидкостного охлаждения на фронтальной можно поставить радиатор 280 или 360 мм. На верхнюю стенку радиатор 240 мм или два 140 мм вентилятора.

Fractal Design Define 7 Compact White

С завода корпус комплектуется двумя вентиляторами. Один на передней и один на задней стенке. Они, как и корпус окрашены в белый цвет.

Fractal Design Define 7 Compact White

При выборе видеокарт можно выбрать варианты с длиной охлаждения, не превышающей 341 мм. Подойдут и актуальные версии GeForce RTX 3080 и RTX 3090. Заглушки под платы расширения крепятся при помощи винтов.

Fractal Design Define 7 Compact White

Мы проводили сборку системы с материнской платой Biostar B550 GTA с процессором AMD Ryzen 3600. Охлаждение ID-Cooling IceFlow 240.

Fractal Design Define 7 Compact White

Проблем в ходе сборки замечено не было, позволяя провести аккуратную сборку с размещением всех кабелей в скрытой части. Собранную систему в ходе продолжительной нагрузки замечено не было.

Итоги по Fractal Design Define 7 Compact White

Золото. Выбор редакции MegaObzorБелый цвет исполнения Fractal Design Define 7 Compact White со стенкой из закаленного стекла этому корпусу явно к «лицу». Два варианта верхних крышек в комплекте, гибкий выбор компонентов и совместимость с массивными башенными системами охлаждения и видеокартами RTX 3080/RTX 3090, скоростной USB Type-C и четыре полноразмерных USB, быстросъемные боковые стенки, два тихих вентилятора в комплекте, шумоизоляция правой стенки, удобное обслуживание, совместимость с жидкостными системами охлаждения.
Fractal Design Define 7 Compact White получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Fractal Design Define 7 Compact White
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