Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус со скоростным USB Type-C

В начале лета мы проводили тестирование корпуса Fractal Design Define 7 Compact Black TG со стенкой из закаленного стекла, выполненный в типоразмере Mid-Tower. Классический вариант исполнения, но целый ряд других серий предлагал не только выбор исполнения боковой стенки, но и цветовое оформление. С сегодняшнего дня он вышел в «белых доспехах» сохранив все ключевые преимущества и особенности вышедшего ранее корпуса.

Fractal Design Define 7 Compact White обзор

У нас была возможность изучить и провести сборку в Fractal Design Define 7 Compact White до официального релиза и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением его конструкции, а также сводными данными по характеристикам. Есть ручки для переноски. Внутри отдельная коробка со вспененным материалом.

Внешний вид

В ней находится набор винтов, стяжки для сборки кабелей, салфетку из микрофибры, руководство пользователя и сменная верхняя панель.Выбор в пользу белого варианта заметно облегчает визуальное восприятие конструкции. В сочетании с прямыми углами и ровными линиями смотрится интереснее черного.

Еще один плюс на нем не видны следы пальцев и пыль, собираемые в ходе эксплуатации. Сейчас уже есть выбор и по комплектующим, материнские платы и видеокарты в белом цвете.

Габариты у него относительно компактные. Соответствует типоразмеру Mid-Tower. 210 мм (ширина) х 427 мм (глубина)х 474мм (высота), вес: 8.70 кг.

Вся площадь лицевой панели из цельного листа со шлифованным покрытием. В верхней части вырез со светодиодным индикатором. Снизу небольшое углубление с доступом ко съемному противопылевому фильтру.

В этой части он занимает всю длину корпуса. Обслуживать удобнее, чем распространённый вариант с выводом на тыльной стороне под блоком питания.

По боковым частям находится решетка с металлическим фильтром. Лицевая панель снимается полностью.

Владелец получает возможность выбрать между уровнем шума и дополнительным забором воздуха. Обе крышки идут в комплекте.

Одна из цельного листа металла. Вторая с фирменной перфорированной решеткой. Этот вариант будет оптимален при размещении вентиляторов или радиатора в этой зоне.

У Fractal Design Define 7 Compact White доступны два USB 2.0, два USB 3.0, один USB Type-C, два отдельных аудиоразъема, кнопки включения и перезагрузки.

Этот корпус поддерживает скоростной USB 3.1 Gen.2. Сейчас соответствующий разъем появился даже в недорогих материнских платах Intel и AMD.

Правая стенка из металла. На внутреннюю часть нанесен звукопоглощающий материал. Многие производители не уделяют этому вопросу достаточного внимания, даже в заметно более высоком ценовом сегменте.

Левая часть из закаленного стекла. Здесь не стали его тонировать. Открывается полный обзор, установленных внутри компонентов.

Обе стенки с безвинтовым типом крепления. Для снятия необходимо отвести пластиковый фиксатор. Ставятся и снимаются в направляющие.

Начинка

Внизу четыре пластиковые ножки. Нанесены прорезинены резиновые накладки. Нанесена наклейка с названием модели и ее серийным номером.Отсек с материнской платой в Fractal Design Define 7 Compact White отделен от блока питания и накопителей металлической Г-образной стенкой. Над источником питания находится перфорированная решетка, она же продолжена на заднюю часть.

Ближе к фронтальной части две съемные пластиковые крышки. В зависимости от используемой системы охлаждения можно будет убрать, освободив место для радиатора системы жидкостного охлаждения.

Блок питания фиксируется на съемную металлическую рамку. Упрощен монтаж и доступ для модульных источников.

В этой зоне находится съемная стойка под два 3.5 или 2.5 дюймовых жестких диска. Ее снятие освободит дополнительное место для укладки кабелей.

Выделена отдельная часть для двух 2.5 дюймовых диска. С учетом общего смещения акцента в сторону твердотельных дисков этого будет вполне достаточно.

Есть углубление, в котором собран пучок интерфейсных кабелей. Они собираются липкой лентой. Так даже добавив дополнительные кабели от вентиляторов они не будут мешать закрытию крышки.

Большое окошко, упрощающее монтаж системы охлаждения процессора. Поддерживаются материнские платы до ATX-формата.

Есть место под башенный кулер высотой до 169 мм. При выборе в пользу жидкостного охлаждения на фронтальной можно поставить радиатор 280 или 360 мм. На верхнюю стенку радиатор 240 мм или два 140 мм вентилятора.

С завода корпус комплектуется двумя вентиляторами. Один на передней и один на задней стенке. Они, как и корпус окрашены в белый цвет.

При выборе видеокарт можно выбрать варианты с длиной охлаждения, не превышающей 341 мм. Подойдут и актуальные версии GeForce RTX 3080 и RTX 3090. Заглушки под платы расширения крепятся при помощи винтов.

Мы проводили сборку системы с материнской платой Biostar B550 GTA с процессором AMD Ryzen 3600. Охлаждение ID-Cooling IceFlow 240.

Итоги по Fractal Design Define 7 Compact White

Проблем в ходе сборки замечено не было, позволяя провести аккуратную сборку с размещением всех кабелей в скрытой части. Собранную систему в ходе продолжительной нагрузки замечено не было.Белый цвет исполнения Fractal Design Define 7 Compact White со стенкой из закаленного стекла этому корпусу явно к «лицу». Два варианта верхних крышек в комплекте, гибкий выбор компонентов и совместимость с массивными башенными системами охлаждения и видеокартами RTX 3080/RTX 3090, скоростной USB Type-C и четыре полноразмерных USB, быстросъемные боковые стенки, два тихих вентилятора в комплекте, шумоизоляция правой стенки, удобное обслуживание, совместимость с жидкостными системами охлаждения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".