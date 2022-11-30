Обзор Fractal Design Focus 2 FD-C-FOC2A-07.Недорогой корпус со строгим внешним исполнением

Корпус Fractal Design Focus 2 относится к недорогому ценовому сегменту, но при этом он получил два тихих 140 мм вентилятора в стартовом наборе, совместимость с массивными видеокартами RTX 4090 и актуальными компонентами. Он представлен в нескольких вариантах исполнения, отличия между которыми заключаются в исполнении боковой стенки (стекло или металл), а также наличия подсветки у вентиляторов. Мы собирали игровую систему в корпусе с базовым исполнением в классическом черном цвете.

Комплектация

Комплект включает пластиковые стяжки, антивибрационные накладки для накопителей, различные типы винтов, инструкцию по сборке. Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением, зафиксированным в пенопласт.

Fractal Design Focus 2 обзор

Внешний вид

Это классический корпус со строгим внешним видом. В оформлении корпуса преобладает черный цвет. Тут нет подсветки и стекла, все максимально практично.

Всю лицевую сторону занимает металлическая сетка с логотипом бренда в нижней части. Она полностью снимается.

За ней расположены два предустановленных 140 мм вентилятора Aspect 14. Скорость из вращения составляет 1000 оборотов в минуту. Подключаются каскадно при помощи 3-пинового коннектора. Вместо них можно установить будет три 120 мм вентилятора.

Место для вентиляторов 120 и 140 мм также есть у Fractal Design Focus 2 на верхней стенке. В этой части находится съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Панель разъемов включает кнопку включения, раздельные аудиоразъемы, два полноразмерных USB, а также заглушку под USB-C. Кабель с необходимым коннектором приобретается отдельно.

Задняя стенка с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Решетка для установки вентилятора и съемные заглушки под платы расширения с решеткой в виде вырезов треугольной формы.

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под источником питания съемная пластина противопылевого фильтра.

Начинка

Обе боковые стенки выполнены из стали. Крепятся при помощи накатанных винтов.Внутренняя часть разделяется на две зоны стойкой материнской платы. Доступ ко всем компонентам в Fractal Design Focus 2 свободное. Блок питания располагается на основании под материнской платы.

Кабели с него можно будет провести, предварительно проведя в скрытую часть или оставив в основной камере, с учетом того, что стенка глухая выбранный вариант не будет критичным. Для этого распределены окошки и вырез вдоль всей высоты. Также есть отдельное окошко для всего пучка интерфейсных кабелей от панели разъемов. За задней стенкой остается около 20 мм пространства для организации кабель менеджмента.

Устанавливать можно материнские платы до ATX типоразмера. Для отвода тепла можно использовать башенный кулер высотой до 170 мм или жидкостные системы охлаждения (фронтальная стенка до 360 и верхняя до 240 мм).

Видеокарты длиной до 405 мм, с учетом отсутствия радиатора и вентиляторов на фронтальной стенке. В этот лимит укладываются новые RTX 4090 с массивной системой охлаждения.

Дисковая подсистема с местами под два 2.5 или 3.5 дюймовых накопителя. Суммарно можно установить до шести твердотельных диска с SATA интерфейса.

Сборка

В Fractal Design Focus 2 собирали игровую систему с процессором Intel Core i5-12600K и видеокартой RTX 3070. Отметим удобство сборки, собирается система в нем быстро.

Как и отмечали выше часть кабелей мы провели в скрытой части, часть оставили в открытой.

Для начала замерим уровень шума с закрытой крышкой на расстоянии 30 сантиметров. Отметим низкий уровень шума даже в нагрузке.

Отдельно провели замер с синтетической нагрузкой с предварительно разогнанным процессором по P-ядрам до 5 ГГц.

Итоги

Fractal Design Focus 2 – корпус со строгим внешним видом и продуманным внутренним исполнением, обеспечивающим совместимость с современными компонентами, включая производительные системы охлаждения, топовые видеокарты и процессоры, защитой от пыли и с двумя тихими вентиляторами в комплекте. Не устроить может необходимость отдельной покупки интерфейсного кабеля для вывода USB-C на лицевую панель.