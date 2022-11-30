Обзор Fractal Design Focus 2 FD-C-FOC2A-07.Недорогой корпус со строгим внешним исполнением

Корпус Fractal Design Focus 2 относится к недорогому ценовому сегменту, но при этом он получил два тихих 140 мм вентилятора в стартовом наборе, совместимость с массивными видеокартами RTX 4090 и актуальными компонентами. Он представлен в нескольких вариантах исполнения, отличия между которыми заключаются в исполнении боковой стенки (стекло или металл), а также наличия подсветки у вентиляторов. Мы собирали игровую систему в корпусе с базовым исполнением в классическом черном цвете.

Fractal Design Focus 2

Комплектация

Fractal Design Focus 2

Комплект включает пластиковые стяжки, антивибрационные накладки для накопителей, различные типы винтов, инструкцию по сборке. Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением, зафиксированным в пенопласт.

Fractal Design Focus 2

Fractal Design Focus 2 обзор

Внешний вид

Это классический корпус со строгим внешним видом. В оформлении корпуса преобладает черный цвет. Тут нет подсветки и стекла, все максимально практично.

Fractal Design Focus 2

Всю лицевую сторону занимает металлическая сетка с логотипом бренда в нижней части. Она полностью снимается.

Fractal Design Focus 2

За ней расположены два предустановленных 140 мм вентилятора Aspect 14. Скорость из вращения составляет 1000 оборотов в минуту. Подключаются каскадно при помощи 3-пинового коннектора. Вместо них можно установить будет три 120 мм вентилятора.

Fractal Design Focus 2

Место для вентиляторов 120 и 140 мм также есть у Fractal Design Focus 2 на верхней стенке. В этой части находится съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Fractal Design Focus 2

Панель разъемов включает кнопку включения, раздельные аудиоразъемы, два полноразмерных USB, а также заглушку под USB-C. Кабель с необходимым коннектором приобретается отдельно.

Fractal Design Focus 2

Задняя стенка с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Решетка для установки вентилятора и съемные заглушки под платы расширения с решеткой в виде вырезов треугольной формы.

Fractal Design Focus 2

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под источником питания съемная пластина противопылевого фильтра.

Fractal Design Focus 2

Обе боковые стенки выполнены из стали. Крепятся при помощи накатанных винтов.

Начинка

Внутренняя часть разделяется на две зоны стойкой материнской платы. Доступ ко всем компонентам в Fractal Design Focus 2 свободное. Блок питания располагается на основании под материнской платы.

Fractal Design Focus 2

Кабели с него можно будет провести, предварительно проведя в скрытую часть или оставив в основной камере, с учетом того, что стенка глухая выбранный вариант не будет критичным. Для этого распределены окошки и вырез вдоль всей высоты. Также есть отдельное окошко для всего пучка интерфейсных кабелей от панели разъемов. За задней стенкой остается около 20 мм пространства для организации кабель менеджмента.

Fractal Design Focus 2

Устанавливать можно материнские платы до ATX типоразмера. Для отвода тепла можно использовать башенный кулер высотой до 170 мм или жидкостные системы охлаждения (фронтальная стенка до 360 и верхняя до 240 мм).

Fractal Design Focus 2

Видеокарты длиной до 405 мм, с учетом отсутствия радиатора и вентиляторов на фронтальной стенке. В этот лимит укладываются новые RTX 4090 с массивной системой охлаждения.

Fractal Design Focus 2

Дисковая подсистема с местами под два 2.5 или 3.5 дюймовых накопителя. Суммарно можно установить до шести твердотельных диска с SATA интерфейса.

Fractal Design Focus 2

Сборка

В Fractal Design Focus 2 собирали игровую систему с процессором Intel Core i5-12600K и видеокартой RTX 3070. Отметим удобство сборки, собирается система в нем быстро.

Fractal Design Focus 2

Как и отмечали выше часть кабелей мы провели в скрытой части, часть оставили в открытой.

Fractal Design Focus 2

Для начала замерим уровень шума с закрытой крышкой на расстоянии 30 сантиметров. Отметим низкий уровень шума даже в нагрузке.

Fractal Design Focus 2

Отдельно провели замер с синтетической нагрузкой с предварительно разогнанным процессором по P-ядрам до 5 ГГц.

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Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorFractal Design Focus 2 – корпус со строгим внешним видом и продуманным внутренним исполнением, обеспечивающим совместимость с современными компонентами, включая производительные системы охлаждения, топовые видеокарты и процессоры, защитой от пыли и с двумя тихими вентиляторами в комплекте. Не устроить может необходимость отдельной покупки интерфейсного кабеля для вывода USB-C на лицевую панель.
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